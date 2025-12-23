https://sarabic.ae/20251223/السعودية-ترحب-باتفاق-تبادل-الأسرى-في-اليمن-1108496896.html
السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
سبوتنيك عربي
رحبت السعودية بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه، اليوم الثلاثاء، في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، معتبرة إياه خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T16:32+0000
2025-12-23T16:32+0000
2025-12-23T16:32+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108112681_0:36:1916:1113_1920x0_80_0_0_4d4e14e511d85ba32a89924e87ff108c.jpg
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة " إكس": "ترحب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي وُقع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، والذي يُعد خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة". وجددت السعودية دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بما يلبي طموحات الشعب اليمني.
https://sarabic.ae/20251203/برعاية-سعودية-اتفاق-لخفض-التصعيد-العسكري-في-حضرموت-باليمن-1107792222.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108112681_0:0:1916:1436_1920x0_80_0_0_2f3533f216dc92790757c4e719ee39c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
رحبت السعودية بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه، اليوم الثلاثاء، في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، معتبرة إياه خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة " إكس": "ترحب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي وُقع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، والذي يُعد خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة".
وثمنت الخارجية السعودية جهود سلطنة عمان في استضافة ورعاية مباحثات تبادل الأسرى، ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
كما أشادت بجهود مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.
وجددت السعودية دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار
بما يلبي طموحات الشعب اليمني.