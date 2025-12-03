https://sarabic.ae/20251203/برعاية-سعودية-اتفاق-لخفض-التصعيد-العسكري-في-حضرموت-باليمن-1107792222.html

برعاية سعودية.. اتفاق لخفض التصعيد العسكري في حضرموت باليمن

برعاية سعودية.. اتفاق لخفض التصعيد العسكري في حضرموت باليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T20:53+0000

2025-12-03T20:53+0000

2025-12-03T20:53+0000

أخبار اليمن الأن

السعودية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061220446_0:149:2561:1589_1920x0_80_0_0_aee95d4b7bfa021f9d9ba312831f5b70.jpg

ونشر الشيخ عمرو بن علي بن حبريش، وكيل أول المحافظة ورئيس "حلف قبائل حضرموت" شرقي اليمن، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الاتفاق وقّعه محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي.ونصّ الاتفاق على "الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي مع استمرار الهدنة بين الطرفين، إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين".وأكد الاتفاق على انسحاب قوات الحلف "قوات حماية حضرموت" التابعة لبن حبريش إلى المحيط الخارجي لشركة "بترو مسيلة" لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة اليمنية، مع عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة وموظفي الشركة لمزاولة أعمالهم في الإنتاج والاستكشاف، على أن يبدأ الانسحاب في الثامنة من صباح غد الخميس.وتضمن الاتفاق أيضا انسحاب القوات المساندة للـ"نخبة الحضرمية"، إلى مسافة 3 كيلومترات من المواقع الحالية وعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من أي طرف خلال فترة تنفيذ الترتيبات.فيما أبدى "حلف قبائل حضرموت"، في بيان مقتضب له، استعداده للبدء في تنفيذ ما نصت عليه بنود الاتفاق الموقّع بين الطرفين بناء على آلية التنفيذ المتفق عليها.ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرق اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.

https://sarabic.ae/20251130/اليمن-هل-تدفع-المليشيات-القبلية-إقليم-حضرموت-إلى-الفوضى-وعدم-الاستقرار-1107656385.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, السعودية, العالم العربي, الأخبار