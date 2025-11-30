https://sarabic.ae/20251130/اليمن-هل-تدفع-المليشيات-القبلية-إقليم-حضرموت-إلى-الفوضى-وعدم-الاستقرار-1107656385.html

اليمن.. هل تدفع "المليشيات القبلية" إقليم حضرموت إلى الفوضى وعدم الاستقرار؟

تشهد محافظة حضرموت بجنوب اليمن ذات الأهمية الاستراتيجية، تشكيل قوات قبلية بقيادة عمرو بن حبريش تحت اسم "قوات حماية حضرموت" خارج إطار الدولة، مع استعراضات مسلحة...

وتزيد المخاوف لتعليقها بالملاحة في باب المندب وبحر العرب، إضافة إلى أنها تصنف ضمن الأغنى نفطيا وحافظت على حالة من الاستقرار منذ طرد تنظيم "القاعدة" الإرهابي منها في العام 2016 بواسطة قوات النخبة الحضرمية.كما تتضاعف المخاوف مع وجود شكوكا حول اتصالات مباشرة بين مجاميع بن حبريش والشمال لاستغلال الفراغ الأمني لمصالحهم.ولفت مراقبون إلى أن أي استهداف للنخبة الحضرمية أو ضعفها قد يعيد القاعدة بسرعة إلى الساحل الشرقي، مع تهديد الموارد النفطية والغازية، مما يؤثر على الاقتصاد والخدمات الأساسية للسكان، كما أن استمرار الانفلات في حضرموت يهدد الأمن المحلي والإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، التجارة العالمية، ويزيد من صعوبة إعادة الاستقرار السياسي في الجنوب اليمني.إلى أين تتجه الأوضاع في حضرموت باليمن؟بداية يقول، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح: "فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في محافظة حضرموت هذه التحركات تأتي في إطار إجراءات رسمية تقوم بها المنطقة العسكرية الثانية، وتتم تحت إشراف محافظ المحافظة بصفته رئيس اللجنة الأمنية، وذلك بهدف معالجة عدد من الاختلالات الأمنية المتفاقمة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن الفترة الماضية شهدت اتساعا ملحوظا في أنشطة التهريب، سواء للسلاح أو المخدرات، إضافة إلى حوادث التقطيع لصهاريج الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء، وهو ما وصل مؤخرا إلى اقتحام مقار شركات نفطية تمارس أعمالها بصورة قانونية داخل المحافظة".وتابع صالح: "أن السلطة المحلية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي دعت العناصر المتمردة مرارا إلى الكف عن العبث وإثارة الفوضى واستهداف الوحدات العسكرية، وفي مقدمتها نخبة حضرموت، لكنها لم تستجب، ومع ذلك لا يزال هناك حرص كبير على تجنب أي صدام حفاظا على الأرواح، معربا عن أمله في أن تعيد تلك العناصر حساباتها وتتجنب التصعيد".وأكد القيادي بالانتقالي على أن "القوات العسكرية الجنوبية لن توجه سلاحها نحو أي مكون جنوبي، لأن مهمتها الرئيسية والأخطر تتركز في تحرير مناطق وادي حضرموت التي ما تزال تحت سيطرة مجاميع تنتمي لمناطق نفوذ مليشيا الحوثي، وقد مارست هذه العناصر العبث طويلا بحياة الناس ومقدرات وثروات المحافظة، لافتا إلى أن خروج المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت تمثل أحد مخرجات اتفاق الرياض في شقه الأمني والعسكري".وأشار إلى أن هذا التحرك العسكري والأمني ليس سعيا للحرب، وإنما هو استجابة طبيعية لمسؤوليات الدولة وتلبية لمطالبات المواطنين التي تزايدت خلال الفترة الماضية، وكان آخرها التفويض الشعبي الواسع الصادر عن المهرجان الحاشد الذي شهدته مدينة سيئون عصر اليوم، والذي فوض القيادة السياسية والقوات المسلحة الجنوبية بالتحرك لتحرير مناطق الوادي والصحراء وإنقاذ أهلها مما يعانونه من قتل وإرهاب وانفلات أمني.وأوضح صالح أن فعاليات اليوم التي أقيمت احتفالا بالذكرى 58 لاستقلال الجنوب، حيث أن الفعالية التي شهدتها مدينة عدن لها أهمية كبرى، حيث أظهرت مستوى الجاهزية العالي لمؤسسات الدولة الجنوبية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الجنوبية.ولفت القيادي الجنوبي إلى أن فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال قدمت للعالم صورة واضحة، مفادها أن مشروع الدولة الجنوبية أصبح اليوم مشروعا تتصدره مؤسسات الدولة ورجالاتها، ابتداء من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مرورا بوزراء الحكومة وفي مقدمتهم وزراء الدفاع والخارجية، ووصولا إلى السلطات المحلية والقوات العسكرية الرسمية المنتشرة على الأرض.أمن المنطقةمن جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي (اليمن)، صلاح بن لغبر: "ما يجري اليوم في حضرموت تطور بالغ الخطورة، لا يهدد أمن المحافظة الأكبر والأكثر استقرارا في اليمن فحسب، بل ينعكس مباشرة على أمن المنطقة برمتها. فحضرموت كانت ولا تزال في مرمى مطامع تنظيم القاعدة "الإرهابي" في جزيرة العرب، الذي استغل فوضى سقوط صنعاء عام 2015 للسيطرة على مدن الساحل عاما كاملا، جنى خلاله أموالا ضخمة مولت عمليات إرهابية عابرة للحدود. كما أنها مطمع للحوثيين (أنصار الله)، وهو ما يفسر التحريض الواضح من إعلام الحوثي والإخوان وحتى القاعدة، الذين يعتبرون أي اضطراب فرصة لفوضى جديدة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك أطراف تجر مجموعات قبلية إلى المواجهة دون وعي بخطورة ما يفعلونه، حتى وصل الأمر إلى السيطرة على حقول النفط، وهو انزلاق قد يقود إلى فوضى واسعة إذا لم يتدارك سريعا. هذه التحركات تفتح الباب لإضعاف القوات العسكرية والأمنية التي تقف اليوم في مواجهة الحوثيين والقاعدة، وتشغلها بصراعات داخلية تخدم أجندات أطراف خارجية تبحث عن إدارة صراعات طويلة عبر الجنوب".الفوضى وفرض الهيمنةوأشار بن لغبر إلى أن "الهدف الأعمق لما يجري هو تفكيك الصف الجنوبي الذي شكل خلال السنوات الماضية سدا صلبا أمام طموحات الحوثي وطهران وخلايا القاعدة. هناك دعم خفي لكل تحرك مسلح يربك هذا الصف، في محاولة لإغراق الجنوب في سلسلة صراعات تتيح للبعض فرض هيمنة دائمة على حساب الدم الجنوبي واستقرار المستقبل الجنوبي".وأوضح المحلل السياسي: "أن قوات النخبة الحضرمية في حضرموت قوات مدربة وملتزمة، نجحت في تحرير المحافظة من القاعدة بدعم إماراتي وجنوبي ومن التحالف بقيادة السعودية، وحافظت على نموذج أمني مستقر طوال السنوات الماضية. لكن هناك، داخليا وخارجيا، من لا يريد لهذا الاستقرار أن يستمر".وفي الختام أكد بن لغبر أنه "من الطبيعي في أي دولة أن تمنع تشكيل مليشيات أو ألوية موازية لسلطات الأمن الرسمية، لأن ذلك تفريط مباشر بأمن المدنيين.ما يحدث اليوم من تشكيل مجموعات مسلحة يمثل دعوة صريحة للفوضى و تهديدا خطيرا للاستقرار".الميليشيات خارج القانونبدوره أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي باليمن خالد الكثيري: "أن تشكيل مليشيات خارج نطاق القانون من شأنه أن يهيئ مناخا للصدامات في المحافظة والدولة عموما، وهذا من المسلمات بالفعل، وأما بالنسبة لواقعنا في محافظة حضرموت فتشكيل هذه الميليشيات، جاء أثره بوقوع حالة من القلق في المنطقة وانتشار القطاعات المسلحة وتحويل ثروات البلاد إلى أوراق ضغط، للحصول على امتيازات ومصالح شخصية تبطن أحيانا بشعارات وذرائع وصلت حد محاولة تزوير الإرادة الشعبية في حضرموت وتصويرها قضية وطنية للحضارم".وتابع: "خلافا للإرادة الشعبية للقضية التحررية للجنوب، والتي تحوز على الاجماع في حضرموت، فقد بدأت المسيرة التحررية للجنوب في حاضرة محافظة حضرموت منذ الأعوام منذ الأعوام 1997 والعام 1998.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إزاء هذه الرمزية الثورية للقضية الجنوبية في حضرموت، فضلا عن الرمزية القيادية التي فجرت المسيرة الثورية التحررية للجنوب المتمثلة في القائد الزعيم حسن أحمد باعوم، من ساحات الوعى في مدينة المكلا حاضرة حضرموت، يبدو أن المخرج أراد إيجاد وسيلة لمواجهة عنفوان وإباء وشموخ القضية الجنوبية، وذلك من خلق بؤر توتر في حضرموت وصولا إلى محاولة ترويج قضية لحضرموت خارج إطار القضية الجنوبية، وهي خنجر مسموم في خاصرة القضية الجنوبية من عمقه الاستراتيجي الثقافي والاقتصادي والجغرافي أيضا".تنامي الإرهابوأشار الكثيري إلى أن" حالة انعدام الاستقرار في حضرموت مثلها مثل الجنوب عموما لايستبعد أن تنعكس تداعياتها على المنطقة الإقليمية بتهديد المصالح الدولية في البر والبحر بما في ذلك ما قد ينعكس من تداعيات، قد لا ندرك عواقبها حاليا على أمن واستقرار الدول المجاورة ليس أقلها توفير ملاذات خصبة لتنامي الإرهاب وانتعاش بيئات وطرق وأسواق الممنوعات، بما في ذلك المخدرات والأسلحة وكل ممنوعات العصر وإقلاق استقرار المجتمعات المجاورة لتلك البيئات، وإن كانت تفصلها حدود مسيجة تسيجا محكما، والتجارب كثير في مختلف دول العالم حتى في أمريكا وما تعانيه من انعكاسات حالة القلق من الدول بجوارها".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

