الخارجية الإماراتية: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الإماراتية: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية
الخارجية الإماراتية: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية
الخارجية الإماراتية: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية

17:15 GMT 24.12.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
رحبت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للخارجية الإماراتية، تأكيدها أن الاتفاق يُمثل خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة.
وثمنت الخارجية الإماراتية الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير المفاوضات، وتعاون السعودية إلى جانب الدور المهم الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الرياص، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
أمس, 16:32 GMT
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق الإنساني يشكل خطوة نحو بناء الثقة وتهيئة الظروف لإحلال السلام.
وجددت الخارجية الإماراتية دعم بلادها الراسخ لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة ويضع حدا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، وبما يلبّي تطلعاته المشروعة نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
وبدورها، ثمنت الخارجية السعودية جهود سلطنة عمان في استضافة ورعاية مباحثات تبادل الأسرى، ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
كما أشادت بجهود مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.
وجددت السعودية دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بما يلبي طموحات الشعب اليمني.
وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد رحبت، اليوم الأربعاء، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من تأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والتشديد على أهمية المسار السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "مجلس الأمن شدد على أن التصعيد، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يخدم مصلحة اليمن"، داعيًا إلى التهدئة وخفض التصعيد، ومجددًا التزامه بدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، إضافة إلى التأكيد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
وأشادت وزارة الخارجية بتجديد مجلس الأمن التزامه بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعوته إلى تعزيز المسار السياسي بما يسهم في تحقيق سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني.
