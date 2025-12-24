https://sarabic.ae/20251224/الخارجية-الإماراتية-اتفاق-تبادل-الأسرى-والمحتجزين-في-اليمن-يسهم-في-تخفيف-المعاناة-الإنسانية--1108529104.html

الخارجية الإماراتية: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية

الخارجية الإماراتية: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن. 24.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-24T17:15+0000

2025-12-24T17:15+0000

2025-12-24T17:15+0000

أخبار اليمن الأن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:621:2047:1772_1920x0_80_0_0_e35b175fffc4f15e985566f91b380ebe.jpg

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للخارجية الإماراتية، تأكيدها أن الاتفاق يُمثل خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة.وثمنت الخارجية الإماراتية الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير المفاوضات، وتعاون السعودية إلى جانب الدور المهم الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأشارت إلى أن هذا الاتفاق الإنساني يشكل خطوة نحو بناء الثقة وتهيئة الظروف لإحلال السلام.وجددت الخارجية الإماراتية دعم بلادها الراسخ لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة ويضع حدا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، وبما يلبّي تطلعاته المشروعة نحو الأمن والاستقرار والتنمية.وبدورها، ثمنت الخارجية السعودية جهود سلطنة عمان في استضافة ورعاية مباحثات تبادل الأسرى، ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري.كما أشادت بجهود مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.وجددت السعودية دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بما يلبي طموحات الشعب اليمني.وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد رحبت، اليوم الأربعاء، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من تأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والتشديد على أهمية المسار السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "مجلس الأمن شدد على أن التصعيد، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يخدم مصلحة اليمن"، داعيًا إلى التهدئة وخفض التصعيد، ومجددًا التزامه بدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، إضافة إلى التأكيد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.وأشادت وزارة الخارجية بتجديد مجلس الأمن التزامه بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعوته إلى تعزيز المسار السياسي بما يسهم في تحقيق سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني.

https://sarabic.ae/20251223/السعودية-ترحب-باتفاق-تبادل-الأسرى-في-اليمن-1108496896.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار