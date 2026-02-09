https://sarabic.ae/20260209/العليمي-الأولوية-للحل-السياسي-في-اليمن-1110184898.html
العليمي: الأولوية للحل السياسي في اليمن
سبوتنيك عربي
2026-02-09T15:01+0000
2026-02-09T15:01+0000
2026-02-09T15:01+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109279923_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_10f6c1e647a1d0d9b2254cd31a628c01.jpg
وخلال لقائه في الرياض بأمين عام وزارة الدفاع الألمانية، نيس بولتر، أوضح العليمي - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" - أن "قيادة الدولة ما زالت تعطي أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة". وأضاف أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يضعف فرص التسوية ويشجع "أنصار الله" على الاستمرار في التعنت. وأشار إلى أن اللحظة الحالية تمثل فرصة هامة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الجماعات المسلحة غير المنضبطة. وأكد العليمي أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يعد استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم. ويعاني البلد العربي، منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، أن الحل السياسي للصراع المستمر في اليمن منذ 11 عامًا يظل أولوية رئيسية، لكنه يتطلب امتلاك خيار القوة لمواجهة جماعة "أنصار الله".
وخلال لقائه في الرياض بأمين عام وزارة الدفاع الألمانية، نيس بولتر، أوضح العليمي - وفقاً لوكالة
الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" - أن "قيادة الدولة ما زالت تعطي أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة".
وأضاف أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يضعف فرص التسوية ويشجع "أنصار الله" على الاستمرار في التعنت.
وشدد العليمي على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية وحماية الدولة، ودفع مسارات التهدئة والسلام، معتبرًا أن هذه الجهود منعت انزلاق البلاد والمنطقة إلى فوضى أوسع.
وأشار إلى أن اللحظة الحالية تمثل فرصة هامة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الجماعات المسلحة غير المنضبطة.
وأكد العليمي
أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يعد استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.
ولفت إلى أن تعدد الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات يعزز الفراغ الأمني ويعيد إنتاج الفوضى والتطرف، معتبراً أن توحيد القرار المؤسسي إجراء أساسي لتعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن البحري وحرية الملاحة، مما يحمي سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.
ويعاني البلد العربي، منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله
"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.