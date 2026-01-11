العليمي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
العليمي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن
العليمي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن
العليمي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأحد، على الدور المنتظر من المجتمع الدولي في دعم جهود تطبيع الأوضاع ودعم التعافي في المناطق المحررة في جنوب... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T13:40+0000
2026-01-11T13:40+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229993_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_c932ba33aea2657cb0e2166ceddbfe01.jpg
وخلال لقائه مع سفيرة المملكة المتحدة عبده شريف، شدد العليمي، على نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، واستمرار عملية التطبيع في العاصمة المؤقتة عدن وسائر المناطق المحررة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ستساهم في حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد الطريق لعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي داخل البلاد، حسب وكالة الأنباء اليمنية - سبأ.وأوضح أن "هذا الإنجاز سيعزز الوضع الإنساني، ويسهل تدفق المساعدات، ويبني الثقة مع الشركاء الدوليين"، معتبراً إياه خطوة أساسية نحو توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية متينة.في السياق ذاته، تحدث العليمي، عن إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني يجمع كل القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، ويعيد تنظيمها تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدا أن تشكيل هذه اللجنة يرسل رسالة قوية بأن الدولة اليمنية ملتزمة بأولوياتها الوطنية، وأن استلام المعسكرات كان إجراءً تصحيحياً حاسماً لحماية الجبهة الداخلية، مع التركيز على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، سواء بالسلام أو بالحرب.وأشار إلى أن قرار حل المجلس الانتقالي الجنوبي كان خطوة شجاعة ومسؤولة في مرحلة حرجة، تعكس إدراكاً لخطورة الصراعات الداخلية التي قد تضعف الجبهة أمام التهديدات الحقيقية، مؤكدا التزام الدولة بالتعامل مع تداعيات هذا القرار بعقلانية، دون تشفٍ أو إقصاء، لتجنب أخطاء الماضي التي أدت إلى التهميش أو عسكرة القضايا السياسية.وشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
السعودية
العليمي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن

13:40 GMT 11.01.2026
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأحد، على الدور المنتظر من المجتمع الدولي في دعم جهود تطبيع الأوضاع ودعم التعافي في المناطق المحررة في جنوب البلاد.
وخلال لقائه مع سفيرة المملكة المتحدة عبده شريف، شدد العليمي، على نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، واستمرار عملية التطبيع في العاصمة المؤقتة عدن وسائر المناطق المحررة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ستساهم في حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد الطريق لعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي داخل البلاد، حسب وكالة الأنباء اليمنية - سبأ.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: الوضع في حضرموت خطير
أمس, 19:43 GMT
وأوضح أن "هذا الإنجاز سيعزز الوضع الإنساني، ويسهل تدفق المساعدات، ويبني الثقة مع الشركاء الدوليين"، معتبراً إياه خطوة أساسية نحو توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية متينة.
في السياق ذاته، تحدث العليمي، عن إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني يجمع كل القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، ويعيد تنظيمها تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدا أن تشكيل هذه اللجنة يرسل رسالة قوية بأن الدولة اليمنية ملتزمة بأولوياتها الوطنية، وأن استلام المعسكرات كان إجراءً تصحيحياً حاسماً لحماية الجبهة الداخلية، مع التركيز على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، سواء بالسلام أو بالحرب.
اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ينفي حله
أمس, 11:30 GMT
وأشار إلى أن قرار حل المجلس الانتقالي الجنوبي كان خطوة شجاعة ومسؤولة في مرحلة حرجة، تعكس إدراكاً لخطورة الصراعات الداخلية التي قد تضعف الجبهة أمام التهديدات الحقيقية، مؤكدا التزام الدولة بالتعامل مع تداعيات هذا القرار بعقلانية، دون تشفٍ أو إقصاء، لتجنب أخطاء الماضي التي أدت إلى التهميش أو عسكرة القضايا السياسية.
وشدد العليمي على ضرورة استثمار كل الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة الشرعية وسيادة القانون في المرحلة المقبلة، مجددا إشادته بالدور الرئيسي للمملكة العربية السعودية في تهدئة التصعيد ورعاية الحوار الجنوبي، كجزء من دعم اقتصادي وإنساني وإنمائي شامل.
وشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يلتقي وزير الخارجية اليمني، شائع محسن الزنداني، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
مصر تشدد على موقفها الثابت الداعم لوحدة اليمن وسيادتها وسلامة أراضيها
10:28 GMT
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
