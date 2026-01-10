https://sarabic.ae/20260110/المتحدث-باسم-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-اليمني-الوضع-في-حضرموت-خطير-1109105460.html

المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: الوضع في حضرموت خطير

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، دعا التميمي إلى "التعاطي بعقلانية مع صوت الجنوب اليمني"، محذراً من أن "غضب الجنوبيين لا يمكن التعامل معه إلا عبر المجلس الانتقالي". وأضاف أن "إرادة الجنوبيين لا يمكن قهرها"، مؤكداً أن المجلس سيظل "حماة لأمن أشقائه" في المنطقة. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قد أصدر، بياناً رسمياً، أكد فيه بطلان الإعلان الصادر مؤخراً بشأن حل المجلس، معتبراً إياه غير شرعي وفاقداً للأساس القانوني.وأكد المجلس الانتقالي، في بيانه، أن "احتجاز قياداته ومصادرة وثائقهم ومنعهم من التواصل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تندرج تحت الإكراه والإقامة الجبرية، مما يجعل أي قرارات صادرة تحتها باطلة بطلاناً مطلقاً.وطالب المجلس بنقل أي مسار حواري متعلق بقضية الجنوب إلى عدن أو إلى دولة محايدة، على أن يكون برعاية دولية واضحة وشفافة، لضمان عدم التأثير الخارجي أو الإكراه.جاء هذا البيان كرد فعل على إعلان صادر من الرياض يوم أمس الجمعة، أعلن فيه بعض قيادات المجلس حل الكيان السياسي والعسكري، وهو ما رفضه جناح آخر من المجلس بشدة.وشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

