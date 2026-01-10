المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: الوضع في حضرموت خطير

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: الوضع في حضرموت خطير
المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: الوضع في حضرموت خطير
أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، أن المجلس لن يتعامل مع أي إعلان يتعلق بحله، مشدداً على أن القرارات المصيرية لا يمكن... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_a28081f468c603b68bfb372b0543a4d6.jpg
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، دعا التميمي إلى "التعاطي بعقلانية مع صوت الجنوب اليمني"، محذراً من أن "غضب الجنوبيين لا يمكن التعامل معه إلا عبر المجلس الانتقالي". وأضاف أن "إرادة الجنوبيين لا يمكن قهرها"، مؤكداً أن المجلس سيظل "حماة لأمن أشقائه" في المنطقة. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قد أصدر، بياناً رسمياً، أكد فيه بطلان الإعلان الصادر مؤخراً بشأن حل المجلس، معتبراً إياه غير شرعي وفاقداً للأساس القانوني.وأكد المجلس الانتقالي، في بيانه، أن "احتجاز قياداته ومصادرة وثائقهم ومنعهم من التواصل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تندرج تحت الإكراه والإقامة الجبرية، مما يجعل أي قرارات صادرة تحتها باطلة بطلاناً مطلقاً.وطالب المجلس بنقل أي مسار حواري متعلق بقضية الجنوب إلى عدن أو إلى دولة محايدة، على أن يكون برعاية دولية واضحة وشفافة، لضمان عدم التأثير الخارجي أو الإكراه.جاء هذا البيان كرد فعل على إعلان صادر من الرياض يوم أمس الجمعة، أعلن فيه بعض قيادات المجلس حل الكيان السياسي والعسكري، وهو ما رفضه جناح آخر من المجلس بشدة.وشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: الوضع في حضرموت خطير

19:43 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 20:08 GMT 10.01.2026)
© AP Photo / Hani Mohammedالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، أن المجلس لن يتعامل مع أي إعلان يتعلق بحله، مشدداً على أن القرارات المصيرية لا يمكن اتخاذها إلا من خلال هيئات المجلس كاملة برئاسة رئيسه.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، دعا التميمي إلى "التعاطي بعقلانية مع صوت الجنوب اليمني"، محذراً من أن "غضب الجنوبيين لا يمكن التعامل معه إلا عبر المجلس الانتقالي".
اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ينفي حله
11:30 GMT
وأضاف أن "إرادة الجنوبيين لا يمكن قهرها"، مؤكداً أن المجلس سيظل "حماة لأمن أشقائه" في المنطقة.
كما وصف التميمي الوضع في محافظة حضرموت بأنه "خطير"، وسط تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في الجنوب اليمني، في ظل الإعلان المثير للجدل عن حل المجلس الانتقالي.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قد أصدر، بياناً رسمياً، أكد فيه بطلان الإعلان الصادر مؤخراً بشأن حل المجلس، معتبراً إياه غير شرعي وفاقداً للأساس القانوني.
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
وزير الدفاع السعودي: حل "المجلس الانتقالي" قرار "شجاع" وحريص على مستقبل القضية الجنوبية
أمس, 13:01 GMT
وأكد المجلس الانتقالي، في بيانه، أن "احتجاز قياداته ومصادرة وثائقهم ومنعهم من التواصل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تندرج تحت الإكراه والإقامة الجبرية، مما يجعل أي قرارات صادرة تحتها باطلة بطلاناً مطلقاً.
وأضاف البيان، أن "المجلس لا يزال قائماً بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية"، مستنداً إلى أن حل مثل هذا الكيان لا يمكن أن يتم دون مسار مؤسسي واضح وانعقاد جمعيته الوطنية أو مجلسها القيادي بكامل أعضائه.
وطالب المجلس بنقل أي مسار حواري متعلق بقضية الجنوب إلى عدن أو إلى دولة محايدة، على أن يكون برعاية دولية واضحة وشفافة، لضمان عدم التأثير الخارجي أو الإكراه.
جاء هذا البيان كرد فعل على إعلان صادر من الرياض يوم أمس الجمعة، أعلن فيه بعض قيادات المجلس حل الكيان السياسي والعسكري، وهو ما رفضه جناح آخر من المجلس بشدة.
مدينة رداع، جنوب صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
أول لقاء بين السعودية والمجلس الانتقالي بعد الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن
8 يناير, 06:54 GMT
وشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
