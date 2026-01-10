https://sarabic.ae/20260110/المتحدث-باسم-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-اليمني-الوضع-في-حضرموت-خطير-1109105460.html
المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: الوضع في حضرموت خطير
المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: الوضع في حضرموت خطير
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، أن المجلس لن يتعامل مع أي إعلان يتعلق بحله، مشدداً على أن القرارات المصيرية لا يمكن... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T19:43+0000
2026-01-10T19:43+0000
2026-01-10T20:08+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_a28081f468c603b68bfb372b0543a4d6.jpg
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، دعا التميمي إلى "التعاطي بعقلانية مع صوت الجنوب اليمني"، محذراً من أن "غضب الجنوبيين لا يمكن التعامل معه إلا عبر المجلس الانتقالي". وأضاف أن "إرادة الجنوبيين لا يمكن قهرها"، مؤكداً أن المجلس سيظل "حماة لأمن أشقائه" في المنطقة. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قد أصدر، بياناً رسمياً، أكد فيه بطلان الإعلان الصادر مؤخراً بشأن حل المجلس، معتبراً إياه غير شرعي وفاقداً للأساس القانوني.وأكد المجلس الانتقالي، في بيانه، أن "احتجاز قياداته ومصادرة وثائقهم ومنعهم من التواصل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تندرج تحت الإكراه والإقامة الجبرية، مما يجعل أي قرارات صادرة تحتها باطلة بطلاناً مطلقاً.وطالب المجلس بنقل أي مسار حواري متعلق بقضية الجنوب إلى عدن أو إلى دولة محايدة، على أن يكون برعاية دولية واضحة وشفافة، لضمان عدم التأثير الخارجي أو الإكراه.جاء هذا البيان كرد فعل على إعلان صادر من الرياض يوم أمس الجمعة، أعلن فيه بعض قيادات المجلس حل الكيان السياسي والعسكري، وهو ما رفضه جناح آخر من المجلس بشدة.وشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260110/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-ينفي-حله-1109085712.html
https://sarabic.ae/20260109/وزير-الدفاع-السعودي-حل-المجلس-الانتقالي-قرار-شجاع-وحريص-على-مستقبل-القضية-الجنوبية-1109055164.html
https://sarabic.ae/20260108/أول-لقاء-بين-السعودية-والمجلس-الانتقالي-بعد-الأحداث-الأخيرة-في-جنوب-اليمن-1109010943.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e717d07c4209f95784a3de2843b2b159.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: الوضع في حضرموت خطير
19:43 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 20:08 GMT 10.01.2026)
أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، أن المجلس لن يتعامل مع أي إعلان يتعلق بحله، مشدداً على أن القرارات المصيرية لا يمكن اتخاذها إلا من خلال هيئات المجلس كاملة برئاسة رئيسه.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، دعا التميمي إلى "التعاطي بعقلانية مع صوت الجنوب اليمني"، محذراً من أن "غضب الجنوبيين لا يمكن التعامل معه إلا عبر المجلس الانتقالي
".
وأضاف أن "إرادة الجنوبيين لا يمكن قهرها"، مؤكداً أن المجلس سيظل "حماة لأمن أشقائه" في المنطقة.
كما وصف التميمي الوضع في محافظة حضرموت بأنه "خطير"، وسط تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في الجنوب اليمني، في ظل الإعلان المثير للجدل عن حل المجلس الانتقالي.
وكان المجلس
الانتقالي الجنوبي في اليمن قد أصدر، بياناً رسمياً، أكد فيه بطلان الإعلان الصادر مؤخراً بشأن حل المجلس، معتبراً إياه غير شرعي وفاقداً للأساس القانوني.
وأكد المجلس الانتقالي، في بيانه، أن "احتجاز قياداته ومصادرة وثائقهم ومنعهم من التواصل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تندرج تحت الإكراه والإقامة الجبرية، مما يجعل أي قرارات صادرة تحتها باطلة بطلاناً مطلقاً.
وأضاف البيان، أن "المجلس لا يزال قائماً بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية"، مستنداً إلى أن حل مثل هذا الكيان لا يمكن أن يتم دون مسار مؤسسي واضح وانعقاد جمعيته الوطنية أو مجلسها القيادي بكامل أعضائه.
وطالب المجلس بنقل أي مسار حواري متعلق بقضية الجنوب إلى عدن أو إلى دولة محايدة، على أن يكون برعاية دولية واضحة وشفافة، لضمان عدم التأثير الخارجي أو الإكراه.
جاء هذا البيان كرد فعل على إعلان صادر من الرياض يوم أمس الجمعة، أعلن فيه بعض قيادات المجلس حل الكيان السياسي والعسكري
، وهو ما رفضه جناح آخر من المجلس بشدة.
وشهد مجلس القيادة اليمني
، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية،
مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.