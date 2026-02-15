https://sarabic.ae/20260215/دميترييف-لم-يسأل-أحد-زيلينسكي-عن-الفساد-في-إدارته-خلال-مؤتمر-ميونيخ---1110389566.html

دميترييف: لم يسأل أحد زيلينسكي عن الفساد في إدارته خلال مؤتمر ميونيخ

دميترييف: لم يسأل أحد زيلينسكي عن الفساد في إدارته خلال مؤتمر ميونيخ

سبوتنيك عربي

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الفساد المحيط بفلاديمير... 15.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-15T15:23+0000

2026-02-15T15:23+0000

2026-02-15T15:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تقليد راسخ لمكافحة الفساد: قبيل محادثات جنيف، اعتقل أحد أقرب المقربين من زيلينسكي، المتورط في قضية الرشوة و"المرحاض الذهبي"، أثناء محاولته الفرار إلى بولندا".وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.وفي يوليو/تموز 2025، صرّح غيليزنياك بأنه تم تركيب مرحاض وبيديه من الذهب في شقة مينديتش في كييف.

https://sarabic.ae/20260215/كالاس-لا-أشعر-أن-دول-الاتحاد-الأوروبي-مستعدة-لتحديد-موعد-لانضمام-أوكرانيا-1110388866.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن