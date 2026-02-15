عربي
15:23 GMT 15.02.2026
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الفساد المحيط بفلاديمير زيلينسكي تم تجاهله خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيرًا إلى قضية أحد مقربيه المتورط في فضيحة فساد.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تقليد راسخ لمكافحة الفساد: قبيل محادثات جنيف، اعتقل أحد أقرب المقربين من زيلينسكي، المتورط في قضية الرشوة و"المرحاض الذهبي"، أثناء محاولته الفرار إلى بولندا".

وتابع: "في ميونيخ، لم يسأل أحد زيلينسكي عن تقلص دائرته المقربة، بينما يقدر حجم الفساد في أوكرانيا خلال الحرب بنحو 50 مليار دولار".

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.

وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، بأن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.

وفي يوليو/تموز 2025، صرّح غيليزنياك بأنه تم تركيب مرحاض وبيديه من الذهب في شقة مينديتش في كييف.
