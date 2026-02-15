كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260215/كالاس-لا-أشعر-أن-دول-الاتحاد-الأوروبي-مستعدة-لتحديد-موعد-لانضمام-أوكرانيا-1110388866.html
كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا
كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى التكتل،... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T14:47+0000
2026-02-15T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095821441_0:0:1623:913_1920x0_80_0_0_aaae8b2f9756320845713af9065ae38c.jpg
وقالت كالاس خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أشعر أن الدول الأعضاء ليست مستعدة لإعطاء موعد محدد.. هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به".في يونيو/ حزيران 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا، صفة "الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد"، واضعًا شروطًا صارمة عدة لبدء مفاوضات الانضمام رسميًا.وأقرّ الاتحاد الأوروبي مرارًا بأن هذا القرار كان "رمزيًا" إلى حد كبير، ويهدف إلى "دعم" هاتين الدولتين في "مواجهتهما" مع روسيا.وعلى هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى أن "الصراع الرئيسي داخل الاتحاد الأوروبي سيتركز حول انضمام أوكرانيا عام 2027".
https://sarabic.ae/20260214/أوربان-يرد-على-زيلينسكي-لهذا-السبب-لا-يمكن-لأوكرانيا-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1110370817.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095821441_180:0:1623:1082_1920x0_80_0_0_ab42c73d0c81b367d29b29ca2e52e582.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

14:47 GMT 15.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayoرئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
أفادت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى التكتل، رغم دعوات فلاديمير زيلينسكي المتكررة في هذا السياق.
وقالت كالاس خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أشعر أن الدول الأعضاء ليست مستعدة لإعطاء موعد محدد.. هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به".

وفي وقت سابق، شدد زيلينسكي، على ضرورة تحديد موعد للانضمام كجزء من ضمانات أمنية في إطار اتفاق سلام نهائي مع روسيا، معبرا عن رغبة بلاده في تحديد توقيت دقيق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

في يونيو/ حزيران 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا، صفة "الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد"، واضعًا شروطًا صارمة عدة لبدء مفاوضات الانضمام رسميًا.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
أوربان يرد على زيلينسكي: لهذا السبب لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أمس, 18:55 GMT
وأقرّ الاتحاد الأوروبي مرارًا بأن هذا القرار كان "رمزيًا" إلى حد كبير، ويهدف إلى "دعم" هاتين الدولتين في "مواجهتهما" مع روسيا.

وذكرت تقارير أوروبية، سابقًا، أن "الاتحاد الأوروبي يعدّ خطة من 5 نقاط لمنح أوكرانيا عضوية جزئية في الاتحاد، في أقرب وقت ممكن، في عام 2027. وتتضمن الخطة تجاوز حق النقض الذي تتمتع به المجر، بافتراض خسارة أوربان (فيكتور رئيس وزراء المجر) في انتخابات أبريل (نيسان المقبل)".

وعلى هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى أن "الصراع الرئيسي داخل الاتحاد الأوروبي سيتركز حول انضمام أوكرانيا عام 2027".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала