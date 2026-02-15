https://sarabic.ae/20260215/كالاس-لا-أشعر-أن-دول-الاتحاد-الأوروبي-مستعدة-لتحديد-موعد-لانضمام-أوكرانيا-1110388866.html
كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا
أفادت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى التكتل،... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت كالاس خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أشعر أن الدول الأعضاء ليست مستعدة لإعطاء موعد محدد.. هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به".في يونيو/ حزيران 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا، صفة "الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد"، واضعًا شروطًا صارمة عدة لبدء مفاوضات الانضمام رسميًا.وأقرّ الاتحاد الأوروبي مرارًا بأن هذا القرار كان "رمزيًا" إلى حد كبير، ويهدف إلى "دعم" هاتين الدولتين في "مواجهتهما" مع روسيا.وعلى هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى أن "الصراع الرئيسي داخل الاتحاد الأوروبي سيتركز حول انضمام أوكرانيا عام 2027".
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
أفادت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى التكتل، رغم دعوات فلاديمير زيلينسكي المتكررة في هذا السياق.
وقالت كالاس خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أشعر أن الدول الأعضاء ليست مستعدة لإعطاء موعد محدد.. هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به".
وفي وقت سابق، شدد زيلينسكي، على ضرورة تحديد موعد للانضمام كجزء من ضمانات أمنية في إطار اتفاق سلام نهائي مع روسيا، معبرا عن رغبة بلاده في تحديد توقيت دقيق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في يونيو/ حزيران 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا، صفة "الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد"، واضعًا شروطًا صارمة عدة لبدء مفاوضات الانضمام رسميًا.
وأقرّ الاتحاد الأوروبي مرارًا بأن هذا القرار كان "رمزيًا" إلى حد كبير، ويهدف إلى "دعم" هاتين الدولتين في "مواجهتهما" مع روسيا.
وذكرت تقارير أوروبية، سابقًا، أن "الاتحاد الأوروبي يعدّ خطة من 5 نقاط لمنح أوكرانيا عضوية جزئية في الاتحاد، في أقرب وقت ممكن، في عام 2027. وتتضمن الخطة تجاوز حق النقض الذي تتمتع به المجر، بافتراض خسارة أوربان (فيكتور رئيس وزراء المجر) في انتخابات أبريل (نيسان المقبل)".
وعلى هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى أن "الصراع الرئيسي داخل الاتحاد الأوروبي سيتركز حول انضمام أوكرانيا عام 2027".