رئيس الوزراء العراقي: نتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر "داعش"

رئيس الوزراء العراقي: نتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر "داعش"

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن بلاده تتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من...

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، سفير مملكة بلجيكا لدى العراق سيرج ديكشن"، لافتا إلى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين العراق وبلجيكا، وعموم دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وسبل تعزيزها".من جانبه، أكد السفير البلجيكي، بحسب البيان، أن "العراق دولة محورية تؤدي دوراً كبيراً في المنطقة، وهو بلد مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى "رغبة الشركات البلجيكية في تعزيز حضورها واستثماراتها داخل العراق".وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن "مهمة النقل التي استمرت 23 يوما منذ 21 كانون الثاني/يناير، أسفرت عن نجاح القوات الأميركية بنقل أكثر من 5700 من عناصر "داعش" انطلقت من مرافق احتجاز في سوريا إلى عهدة السلطات العراقية".وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية قد أعلنت موافقة الحكومة على تسلم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ونقلهم إلى مؤسسات إصلاحية حكومية داخل العراق.وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "العراق تسلم 5704 معتقلين من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 61 دولة، بناء على طلب من التحالف الدولي، وليس بطلب مباشر من الحكومة العراقية".

