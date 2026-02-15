رئيس الوزراء العراقي: نتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر "داعش"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260215/رئيس-الوزراء-العراقي-نتحمل-مسؤولية-جسيمة-في-احتجاز-عناصر-داعش-1110389747.html
رئيس الوزراء العراقي: نتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر "داعش"
رئيس الوزراء العراقي: نتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر "داعش"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن بلاده تتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T15:25+0000
2026-02-15T15:25+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_0:0:1937:1091_1920x0_80_0_0_4291d689f7399fce345fdec262c3aba8.jpg
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، سفير مملكة بلجيكا لدى العراق سيرج ديكشن"، لافتا إلى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين العراق وبلجيكا، وعموم دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وسبل تعزيزها".من جانبه، أكد السفير البلجيكي، بحسب البيان، أن "العراق دولة محورية تؤدي دوراً كبيراً في المنطقة، وهو بلد مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى "رغبة الشركات البلجيكية في تعزيز حضورها واستثماراتها داخل العراق".وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن "مهمة النقل التي استمرت 23 يوما منذ 21 كانون الثاني/يناير، أسفرت عن نجاح القوات الأميركية بنقل أكثر من 5700 من عناصر "داعش" انطلقت من مرافق احتجاز في سوريا إلى عهدة السلطات العراقية".وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية قد أعلنت موافقة الحكومة على تسلم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ونقلهم إلى مؤسسات إصلاحية حكومية داخل العراق.وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "العراق تسلم 5704 معتقلين من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 61 دولة، بناء على طلب من التحالف الدولي، وليس بطلب مباشر من الحكومة العراقية".
https://sarabic.ae/20260213/بغداد-تكشف-حصيلة-معتقلي-تنظيم-داعش-الذين-تم-نقلهم-إلى-العراق-1110321459.html
https://sarabic.ae/20260214/العراق-ينشر-جنسيات-سجناء-تنظيم-داعش-المنقولين-من-سوريا-1110369504.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_148:0:1937:1342_1920x0_80_0_0_ca71c1adea2057b72a8dc658ca5277b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي: نتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر "داعش"

15:25 GMT 15.02.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن بلاده تتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، داعياً الدول إلى استعادة رعاياها من المعتقلين وتقديمهم إلى العدالة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، سفير مملكة بلجيكا لدى العراق سيرج ديكشن"، لافتا إلى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين العراق وبلجيكا، وعموم دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وسبل تعزيزها".
وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضا مناقشة ملفّ سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان أن "العراق يتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر التنظيم ومحاكمتهم وفق المعايير الدولية"، داعيا "الدول إلى استعادة رعاياها من المسجونين وتقديمهم إلى العدالة".
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
بغداد تكشف حصيلة معتقلي تنظيم "داعش" الذين تم نقلهم إلى العراق
13 فبراير, 08:38 GMT
من جانبه، أكد السفير البلجيكي، بحسب البيان، أن "العراق دولة محورية تؤدي دوراً كبيراً في المنطقة، وهو بلد مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى "رغبة الشركات البلجيكية في تعزيز حضورها واستثماراتها داخل العراق".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة الماضية، إتمام مهمة نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي، من شمال شرق سوريا إلى العراق.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن "مهمة النقل التي استمرت 23 يوما منذ 21 كانون الثاني/يناير، أسفرت عن نجاح القوات الأميركية بنقل أكثر من 5700 من عناصر "داعش" انطلقت من مرافق احتجاز في سوريا إلى عهدة السلطات العراقية".
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
العراق ينشر جنسيات سجناء تنظيم "داعش" المنقولين من سوريا
أمس, 17:19 GMT
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية قد أعلنت موافقة الحكومة على تسلم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ونقلهم إلى مؤسسات إصلاحية حكومية داخل العراق.
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "العراق تسلم 5704 معتقلين من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 61 دولة، بناء على طلب من التحالف الدولي، وليس بطلب مباشر من الحكومة العراقية".
