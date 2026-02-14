https://sarabic.ae/20260214/العراق-ينشر-جنسيات-سجناء-تنظيم-داعش-المنقولين-من-سوريا-1110369504.html

العراق ينشر جنسيات سجناء تنظيم "داعش" المنقولين من سوريا

العراق ينشر جنسيات سجناء تنظيم "داعش" المنقولين من سوريا

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن جنسيات الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق، موضحة أن عددهم الكلي بلغ 5703... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T17:19+0000

2026-02-14T17:19+0000

2026-02-14T17:19+0000

أخبار العراق اليوم

العراق

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103911530_19:0:1262:699_1920x0_80_0_0_8f15337372441a67c7cb984ce28776da.jpg

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن بين هؤلاء السجناء 4253 عربياً و983 أجنبياً، لافتاً إلى أن عدد العراقيين بلغ 467، فيما وصل عدد السوريين إلى 3543. وأضاف أن سجن الكرخ المركزي شهد تأهيل القاعات وتصنيف الإرهابيين استناداً إلى قاعدة بيانات زود بها التحالف الدولي، مشيراً إلى مشاركة دول مثل كندا، أمريكا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الهند، أستراليا، بلجيكا، جورجيا، والدنمارك في تزويد هذه البيانات. وأوضح لعيبي أن مجلس الأمن الوطني العراقي قرر، بناءً على طلب التحالف الدولي، استلام هؤلاء الإرهابيين عبر جهاز مكافحة الإرهاب في قاعة "الشهيد محمد علاء" الجوية وعن طريق منفذ ربيعة الحدودي، بإشراف العمليات المشتركة. وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة وكيل استخبارات الداخلية وبمشاركة جهاز المخابرات والأمن الوطني لمتابعة العملية، إلى جانب وجود لجان قضائية لإصدار الأحكام بحقهم. وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.

https://sarabic.ae/20260214/واشنطن-تعلن-تنفيذ-هجمات-على-أكثر-من-30-هدفا-لـداعش-في-سوريا-1110356797.html

https://sarabic.ae/20260214/خبير-أمني-واستراتيجي-نقل-معتقلي-داعش-من-سوريا-إلى-العراق-بداية-لنهاية-هذا-الملف-1110353068.html

https://sarabic.ae/20260213/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-اكتمال-عملية-نقل-معتقلي-داعش-من-سوريا-إلى-العراق-1110327682.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية