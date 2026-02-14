https://sarabic.ae/20260214/واشنطن-تعلن-تنفيذ-هجمات-على-أكثر-من-30-هدفا-لـداعش-في-سوريا-1110356797.html
واشنطن تعلن تنفيذ هجمات على أكثر من 30 هدفا لـ"داعش" في سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، تنفيذها 10 غارات جوية على أكثر من 30 هدفا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، "لمواصلة الضغط العسكري المتواصل على فلوله"، بحسب قولها.
وأضافت، في بيان لها، أن قواتها استهدفت مواقع تابعة لـ"داعش" ومخازن أسلحة، باستخدام ذخائر دقيقة تم تنفيذها بواسطة طائرات ثابتة الجناحين وطائرات مروحية وطائرات مسيّرة.ولفتت "سنتكوم"، في بيانها، إلى أنه "سبق لقواتها أن نفّذت 5 غارات على موقع اتصالات تابع لـ"داعش"، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 يناير(كانون الثاني الماضي) إلى 2 فبراير (شباط الجاري)".وأشارت إلى أن "عملية "هوك آي سترايك"، جاءت ردًا على هجوم 13 ديسمبر(كانون الأول 2025) على القوات الأمريكية والسورية في تدمر"، موضحة أن كمين "داعش" أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بـ"هدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز".وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: "نفذت قيادة القوات المشتركة هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين"، وأضاف: "نحن نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، تنفيذها 10 غارات جوية على أكثر من 30 هدفا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، "لمواصلة الضغط العسكري المتواصل على فلوله"، بحسب قولها.
وأضافت، في بيان لها، أن قواتها استهدفت مواقع تابعة لـ"داعش" ومخازن أسلحة، باستخدام ذخائر دقيقة تم تنفيذها بواسطة طائرات ثابتة الجناحين وطائرات مروحية وطائرات مسيّرة.
ولفتت "سنتكوم"، في بيانها، إلى أنه "سبق لقواتها أن نفّذت 5 غارات على موقع اتصالات تابع لـ"داعش"، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 يناير(كانون الثاني الماضي) إلى 2 فبراير (شباط الجاري)".
وأشارت إلى أن "عملية "هوك آي سترايك"، جاءت ردًا على هجوم 13 ديسمبر(كانون الأول 2025) على القوات الأمريكية والسورية في تدمر"، موضحة أن كمين "داعش" أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي.
وختمت "سنتكوم" بيانها: "خلال شهرين من العمليات المُستهدفة، تم قتل أو أسر أكثر من 50 إرهابيا من "داعش"، وتم تدمير أكثر من 100 موقع تابع للتنظيم بمئات الذخائر الدقيقة".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس الجمعة، اكتمال مهمة
نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بـ"هدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز".
وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت مهمة النقل، التي استمرت 23 يومًا، في 21 يناير(الماضي)، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 عنصر من "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق، خلال 23 يومًا".
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: "نفذت قيادة القوات المشتركة هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين"، وأضاف: "نحن نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".