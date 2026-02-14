عربي
https://sarabic.ae/20260214/واشنطن-تعلن-تنفيذ-هجمات-على-أكثر-من-30-هدفا-لـداعش-في-سوريا-1110356797.html
واشنطن تعلن تنفيذ هجمات على أكثر من 30 هدفا لـ"داعش" في سوريا
واشنطن تعلن تنفيذ هجمات على أكثر من 30 هدفا لـ"داعش" في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، تنفيذها 10 غارات جوية على أكثر من 30 هدفا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا،... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T12:58+0000
2026-02-14T12:58+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101702319_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd9ef0d8cc11f9d4d3e433b1357baf07.jpg
وأضافت، في بيان لها، أن قواتها استهدفت مواقع تابعة لـ"داعش" ومخازن أسلحة، باستخدام ذخائر دقيقة تم تنفيذها بواسطة طائرات ثابتة الجناحين وطائرات مروحية وطائرات مسيّرة.ولفتت "سنتكوم"، في بيانها، إلى أنه "سبق لقواتها أن نفّذت 5 غارات على موقع اتصالات تابع لـ"داعش"، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 يناير(كانون الثاني الماضي) إلى 2 فبراير (شباط الجاري)".وأشارت إلى أن "عملية "هوك آي سترايك"، جاءت ردًا على هجوم 13 ديسمبر(كانون الأول 2025) على القوات الأمريكية والسورية في تدمر"، موضحة أن كمين "داعش" أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بـ"هدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز".وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: "نفذت قيادة القوات المشتركة هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين"، وأضاف: "نحن نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".
https://sarabic.ae/20260214/خبير-أمني-واستراتيجي-نقل-معتقلي-داعش-من-سوريا-إلى-العراق-بداية-لنهاية-هذا-الملف-1110353068.html
https://sarabic.ae/20260213/ما-وراء-الانسحاب-الأمريكي-من-قاعدة-التنف-في-سوريا-وهل-يعود-داعش-للواجهة-1110332205.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101702319_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_ba994ef44936e091857517f66ac64dad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تعلن تنفيذ هجمات على أكثر من 30 هدفا لـ"داعش" في سوريا

12:58 GMT 14.02.2026
© AP Photoطائرات مقاتلة أمريكية
طائرات مقاتلة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، تنفيذها 10 غارات جوية على أكثر من 30 هدفا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، "لمواصلة الضغط العسكري المتواصل على فلوله"، بحسب قولها.
وأضافت، في بيان لها، أن قواتها استهدفت مواقع تابعة لـ"داعش" ومخازن أسلحة، باستخدام ذخائر دقيقة تم تنفيذها بواسطة طائرات ثابتة الجناحين وطائرات مروحية وطائرات مسيّرة.
ولفتت "سنتكوم"، في بيانها، إلى أنه "سبق لقواتها أن نفّذت 5 غارات على موقع اتصالات تابع لـ"داعش"، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 يناير(كانون الثاني الماضي) إلى 2 فبراير (شباط الجاري)".
وأشارت إلى أن "عملية "هوك آي سترايك"، جاءت ردًا على هجوم 13 ديسمبر(كانون الأول 2025) على القوات الأمريكية والسورية في تدمر"، موضحة أن كمين "داعش" أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي.
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
خبير أمني واستراتيجي: نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق بداية لنهاية هذا الملف
09:35 GMT
وختمت "سنتكوم" بيانها: "خلال شهرين من العمليات المُستهدفة، تم قتل أو أسر أكثر من 50 إرهابيا من "داعش"، وتم تدمير أكثر من 100 موقع تابع للتنظيم بمئات الذخائر الدقيقة".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بـ"هدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز".
القاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة
أمس, 15:56 GMT

وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت مهمة النقل، التي استمرت 23 يومًا، في 21 يناير(الماضي)، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 عنصر من "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق، خلال 23 يومًا".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: "نفذت قيادة القوات المشتركة هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين"، وأضاف: "نحن نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".
