https://sarabic.ae/20260214/واشنطن-تعلن-تنفيذ-هجمات-على-أكثر-من-30-هدفا-لـداعش-في-سوريا-1110356797.html

واشنطن تعلن تنفيذ هجمات على أكثر من 30 هدفا لـ"داعش" في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، تنفيذها 10 غارات جوية على أكثر من 30 هدفا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا،... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T12:58+0000

2026-02-14T12:58+0000

2026-02-14T12:58+0000

وأضافت، في بيان لها، أن قواتها استهدفت مواقع تابعة لـ"داعش" ومخازن أسلحة، باستخدام ذخائر دقيقة تم تنفيذها بواسطة طائرات ثابتة الجناحين وطائرات مروحية وطائرات مسيّرة.ولفتت "سنتكوم"، في بيانها، إلى أنه "سبق لقواتها أن نفّذت 5 غارات على موقع اتصالات تابع لـ"داعش"، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 يناير(كانون الثاني الماضي) إلى 2 فبراير (شباط الجاري)".وأشارت إلى أن "عملية "هوك آي سترايك"، جاءت ردًا على هجوم 13 ديسمبر(كانون الأول 2025) على القوات الأمريكية والسورية في تدمر"، موضحة أن كمين "داعش" أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بـ"هدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز".وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: "نفذت قيادة القوات المشتركة هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين"، وأضاف: "نحن نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".

