القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال عملية نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بهدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز.
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
أخبار سوريا اليوم
أخبار التحالف الدولي
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/85/1036898578_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_5783ae2cd12462a039050b3a0b24860e.jpg
وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت مهمة النقل، التي استمرت 23 يومًا، في 21 يناير/كانون الثاني، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 عنصر من "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق خلال 23 يومًا".وأعلنت وزارة العدل العراقية أن عدد معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين نقلوا إلى العراق بلغ 5064 معتقلًا، بينهم نحو 270 عراقيًا و3000 سوري.وأضافت الوزارة أن "جميع معتقلي تنظيم الدولة وضعوا في سجن واحد وسيحاكمون وفق القانون العراقي".وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أمس الخميس، أن "العراق نقل وأودع في سجونه أكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا، في إطار عملية أمنية منسقة مع التحالف الدولي، وذلك دون تسجيل أي مشكلات أو خروقات أمنية".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/85/1036898578_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_31df36c7fe687f88e2225f1bd4545b80.jpg
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بهدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز.
وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت مهمة النقل، التي استمرت 23 يومًا، في 21 يناير/كانون الثاني، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 عنصر من "داعش" الإرهابي من سوريا
إلى العراق خلال 23 يومًا".
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر: "نفذت قيادة القوات المشتركة هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين"، وأضاف: "نحن نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من داعش الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".
بدوره، أعرب اللواء قائد قوة المهام المشتركة، كيفن لامبرت، عن فخره الشديد بما وصفه "العمل الاستثنائي الذي أنجزه التحالف"، قائلا: "نجاح عملية النقل هذه، المنظمة والآمنة، سيسهم في منع عودة تنظيم داعش إلى سوريا".
وأعلنت وزارة العدل العراقية أن عدد معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي
، الذين نقلوا إلى العراق بلغ 5064 معتقلًا، بينهم نحو 270 عراقيًا و3000 سوري.
وأضافت الوزارة أن "جميع معتقلي تنظيم الدولة وضعوا في سجن واحد وسيحاكمون وفق القانون العراقي".
وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أمس الخميس، أن "العراق نقل وأودع في سجونه أكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا
، في إطار عملية أمنية منسقة مع التحالف الدولي، وذلك دون تسجيل أي مشكلات أو خروقات أمنية".