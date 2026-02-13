القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال عملية نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق

عربي
وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره السعودي الوضع في الشرق الأوسط
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260213/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-اكتمال-عملية-نقل-معتقلي-داعش-من-سوريا-إلى-العراق-1110327682.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال عملية نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال عملية نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T13:11+0000
2026-02-13T13:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
أخبار سوريا اليوم
أخبار التحالف الدولي
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/85/1036898578_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_5783ae2cd12462a039050b3a0b24860e.jpg
وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت مهمة النقل، التي استمرت 23 يومًا، في 21 يناير/كانون الثاني، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 عنصر من "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق خلال 23 يومًا".وأعلنت وزارة العدل العراقية أن عدد معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين نقلوا إلى العراق بلغ 5064 معتقلًا، بينهم نحو 270 عراقيًا و3000 سوري.وأضافت الوزارة أن "جميع معتقلي تنظيم الدولة وضعوا في سجن واحد وسيحاكمون وفق القانون العراقي".وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أمس الخميس، أن "العراق نقل وأودع في سجونه أكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا، في إطار عملية أمنية منسقة مع التحالف الدولي، وذلك دون تسجيل أي مشكلات أو خروقات أمنية".
https://sarabic.ae/20260213/بغداد-تكشف-حصيلة-معتقلي-تنظيم-داعش-الذين-تم-نقلهم-إلى-العراق-1110321459.html
https://sarabic.ae/20260127/7-آلاف-معتقل-وعبء-ثقيل-هل-يتحمل-العراق-كلفة-ملف-داعش-وحده؟-1109648480.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/85/1036898578_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_31df36c7fe687f88e2225f1bd4545b80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي

القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال عملية نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق

13:11 GMT 13.02.2026
CC BY 2.0 / U.S. Air Force/Tech. Sgt. Jarad A. Denton / طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35" (F-35)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 (F-35) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
CC BY 2.0 / U.S. Air Force/Tech. Sgt. Jarad A. Denton /
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بهدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز.
وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت مهمة النقل، التي استمرت 23 يومًا، في 21 يناير/كانون الثاني، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 عنصر من "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق خلال 23 يومًا".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر: "نفذت قيادة القوات المشتركة هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين"، وأضاف: "نحن نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من داعش الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".

مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
بغداد تكشف حصيلة معتقلي تنظيم "داعش" الذين تم نقلهم إلى العراق
08:38 GMT

بدوره، أعرب اللواء قائد قوة المهام المشتركة، كيفن لامبرت، عن فخره الشديد بما وصفه "العمل الاستثنائي الذي أنجزه التحالف"، قائلا: "نجاح عملية النقل هذه، المنظمة والآمنة، سيسهم في منع عودة تنظيم داعش إلى سوريا".

وأعلنت وزارة العدل العراقية أن عدد معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين نقلوا إلى العراق بلغ 5064 معتقلًا، بينهم نحو 270 عراقيًا و3000 سوري.
داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
7 آلاف معتقل وعبء ثقيل.. هل يتحمل العراق كلفة ملف "داعش" وحده؟
27 يناير, 11:30 GMT
وأضافت الوزارة أن "جميع معتقلي تنظيم الدولة وضعوا في سجن واحد وسيحاكمون وفق القانون العراقي".
وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أمس الخميس، أن "العراق نقل وأودع في سجونه أكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا، في إطار عملية أمنية منسقة مع التحالف الدولي، وذلك دون تسجيل أي مشكلات أو خروقات أمنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала