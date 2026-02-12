دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/دمشق-القوات-السورية-تتسلم-قاعدة-التنف-العسكرية-من-القوات-الأمريكية-1110285082.html
دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكية
دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، تسلّمها قاعدة التنف شرقي سوريا، من القوات الأمريكية، التي كانت موجودة داخلها، وتأمين القاعدة ومحيطها. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T11:06+0000
2026-02-12T11:06+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
قاعدة التنف
قوات أمريكية
أخبار الأردن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102448/81/1024488127_0:190:2020:1326_1920x0_80_0_0_b43e585f9d58f1745fa9a7129382a355.jpg
وقالت الوزراة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا": "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف".وفي السياق ذاته، بيّنت مصادر سورية لوسائل إعلام غربية، أن "القوات الأمريكية أخلت اليوم قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية باتجاه قاعدة البرج 22 في منطقة المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني".وكانت القوات الأمريكية، بدأت في الآونة الاخيرة، بإخلاء قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة، وكان اَخرها قاعدة "الشدادي" الموجودة في محافظة الحسكة، قبل يومين.وبحسب وسائل إعلام محلية، يوجد قرب القاعدة الأمريكية السابقة، التي تعرف بمنطقة "55"، موقع لما يسمى "جيش سوريا الحرة"، الذي يعرف بـ"المغاوير"، وتم الإشراف عليه وتمويله من قبل القوات الأمريكية، إضافة إلى وجود مخيم "الركبان" للمهجرين من محافظات حمص وحماة وريف دمشق.ويعد مصير الآلاف من معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرق سوريا، عاملًا إضافيًا في حسابات الانسحاب، إذ بدأت أمريكا نقل نحو 7 آلاف سجين من أصل 9 آلاف إلى العراق، وسط مخاوف من فرارهم مع توسع سيطرة الحكومة السورية، كما فرّ 200 معتقل من سجن الشدادي عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قبل أن تعيد القوات الحكومية القبض عليهم، بحسب إعلام محلي.
https://sarabic.ae/20260122/تقرير-أمريكا-تدرس-سحب-قواتها-من-سوريا-بشكل-كامل-1109537333.html
https://sarabic.ae/20251216/بعد-هجوم-تدمر-هل-تسحب-أمريكا-قواتها-من-سوريا-1108231941.html
https://sarabic.ae/20250917/جنوب-سوريا-معزول-بالأمر-الواقع-أمريكا-تقوم-بترتيبات-جديدة-تمهيدا-لتوقيع-اتفاق-أمني-مع-إسرائيل-1104929222.html
https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-السورية-الاتفاق-بين-سوريا-والأردن-وأمريكا-يتضمن-نشر-قوات-شرطة-مدربة-على-طريق-السويداء-دمشق-1104919631.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102448/81/1024488127_0:0:2020:1515_1920x0_80_0_0_87d786479a1139fe4182e922e080aab3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قاعدة التنف, قوات أمريكية, أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قاعدة التنف, قوات أمريكية, أخبار الأردن, العالم العربي

دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكية

11:06 GMT 12.02.2026
© AP Photo / Hammurabi's Justice Newsمنطقة التنف، سوريا
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Hammurabi's Justice News
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، تسلّمها قاعدة التنف شرقي سوريا، من القوات الأمريكية، التي كانت موجودة داخلها، وتأمين القاعدة ومحيطها.
وقالت الوزراة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا": "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف".

وأكدت أن "قوات حرس الحدود في الوزارة ستبدأ استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة".

صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
تقرير: أمريكا تدرس سحب قواتها من سوريا بشكل كامل
22 يناير, 20:01 GMT
وفي السياق ذاته، بيّنت مصادر سورية لوسائل إعلام غربية، أن "القوات الأمريكية أخلت اليوم قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية باتجاه قاعدة البرج 22 في منطقة المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني".

وأكدت المصادر أن "خروج القوات الأمريكية من قاعدة التنف، يأتي بعد أن انضمت سوريا للتحالف الدولي وأصبحت شريكًا فاعلًا فيه، والقيام بعمليات نوعية وإلقاء القبض على قيادات بارزة في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، في العاصمة دمشق وريفها ودرعا وحلب".

بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
راديو
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
16 ديسمبر 2025, 13:12 GMT
وكانت القوات الأمريكية، بدأت في الآونة الاخيرة، بإخلاء قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة، وكان اَخرها قاعدة "الشدادي" الموجودة في محافظة الحسكة، قبل يومين.

وتعتبر قاعدة "التنف" واحدة من أبرز القواعد الأمريكية، ووجدت في ريف حمص الشرقي لقطع الطريق بين الحدود السورية العراقية والعاصمة دمشق.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يوجد قرب القاعدة الأمريكية السابقة، التي تعرف بمنطقة "55"، موقع لما يسمى "جيش سوريا الحرة"، الذي يعرف بـ"المغاوير"، وتم الإشراف عليه وتمويله من قبل القوات الأمريكية، إضافة إلى وجود مخيم "الركبان" للمهجرين من محافظات حمص وحماة وريف دمشق.
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
جنوب سوريا "معزول بالأمر الواقع"... أمريكا تقوم بترتيبات جديدة تمهيدا لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17 سبتمبر 2025, 07:46 GMT

وسبق أن طرحت أمريكا تقليص وجودها العسكري في سوريا، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2018، عزمه سحب نحو 2000 جندي أمريكي، ما تسبب حينها في استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس، قبل أن يُخفف القرار، ويُبقي على قوة محدودة داخل البلاد.

ماهي الحلول المطروحة لمعالجة ملف السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الخارجية السورية: الاتفاق بين سوريا والأردن وأمريكا يتضمن نشر قوات شرطة مدربة على طريق السويداء دمشق
16 سبتمبر 2025, 17:56 GMT
ويعد مصير الآلاف من معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرق سوريا، عاملًا إضافيًا في حسابات الانسحاب، إذ بدأت أمريكا نقل نحو 7 آلاف سجين من أصل 9 آلاف إلى العراق، وسط مخاوف من فرارهم مع توسع سيطرة الحكومة السورية، كما فرّ 200 معتقل من سجن الشدادي عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قبل أن تعيد القوات الحكومية القبض عليهم، بحسب إعلام محلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала