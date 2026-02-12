https://sarabic.ae/20260212/دمشق-القوات-السورية-تتسلم-قاعدة-التنف-العسكرية-من-القوات-الأمريكية-1110285082.html

دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، تسلّمها قاعدة التنف شرقي سوريا، من القوات الأمريكية، التي كانت موجودة داخلها، وتأمين القاعدة ومحيطها. 12.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الوزراة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا": "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف".وفي السياق ذاته، بيّنت مصادر سورية لوسائل إعلام غربية، أن "القوات الأمريكية أخلت اليوم قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية باتجاه قاعدة البرج 22 في منطقة المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني".وكانت القوات الأمريكية، بدأت في الآونة الاخيرة، بإخلاء قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة، وكان اَخرها قاعدة "الشدادي" الموجودة في محافظة الحسكة، قبل يومين.وبحسب وسائل إعلام محلية، يوجد قرب القاعدة الأمريكية السابقة، التي تعرف بمنطقة "55"، موقع لما يسمى "جيش سوريا الحرة"، الذي يعرف بـ"المغاوير"، وتم الإشراف عليه وتمويله من قبل القوات الأمريكية، إضافة إلى وجود مخيم "الركبان" للمهجرين من محافظات حمص وحماة وريف دمشق.ويعد مصير الآلاف من معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرق سوريا، عاملًا إضافيًا في حسابات الانسحاب، إذ بدأت أمريكا نقل نحو 7 آلاف سجين من أصل 9 آلاف إلى العراق، وسط مخاوف من فرارهم مع توسع سيطرة الحكومة السورية، كما فرّ 200 معتقل من سجن الشدادي عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قبل أن تعيد القوات الحكومية القبض عليهم، بحسب إعلام محلي.

