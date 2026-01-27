https://sarabic.ae/20260127/7-آلاف-معتقل-وعبء-ثقيل-هل-يتحمل-العراق-كلفة-ملف-داعش-وحده؟-1109648480.html
7 آلاف معتقل وعبء ثقيل.. هل يتحمل العراق كلفة ملف "داعش" وحده؟
7 آلاف معتقل وعبء ثقيل.. هل يتحمل العراق كلفة ملف "داعش" وحده؟
سبوتنيك عربي
بات ملف سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) من الجنسيات الأجنبية، أحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية على الساحة العراقية، لما يحمله من تشابك... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T11:30+0000
2026-01-27T11:30+0000
2026-01-27T11:30+0000
العراق
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
سجون
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109648321_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_3fb6a22b8a0c8acffa6c616ef1698b34.png
وبين متطلبات الحفاظ على الأمن الوطني وضغوط الواقع الاقتصادي وتعقيدات المسؤولية الدولية، يقف العراق أمام عبء ثقيل يفرض إدارة دقيقة وحذرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات أي خلل في التعامل مع هذا الملف شديد الخطورة.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني وافق، خلال اجتماع طارئ وبالتنسيق مع التحالف الدولي، على استلام المعتقلين من العراقيين والأجانب، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية الحكومية العراقية"، مشيرًا إلى أن "الوجبة الأولى تضم عناصر متورطين بجرائم إرهابية بحق العراقيين".الملف يتجاوز قدرات العراقفي غضون ذلك، أكد المحلل السياسي صلاح بوشي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "ملف نقل سجناء "داعش" يعد من القضايا المعقدة والحساسة"، مشيرًا إلى "وجود حظر وتحديات حقيقية تحيط بهذا الملف، في ظل الأعباء المالية والاقتصادية، التي تمر بها الدولة العراقية حاليًا".وأشار بوشي إلى أن "العراق قد لا يكون قادرًا على تحمل كلفة نقل سجناء "داعش" من الأراضي السورية إلى داخل البلاد، سواء من الناحية المالية أو اللوجستية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، مؤكدًا أن "هذا التحدي يستدعي تحركًا دوليًا مشتركًا".وختم بوشي حديثه بالقول: "الجهات القضائية العراقية باتت تمتلك رؤية ناضجة واستعدادًا كاملًا للتعامل مع هذه الملفات بحرفية قانونية"، لافتًا إلى أن "الأولوية القصوى للدولة العراقية في هذا السياق تتمثل بالحفاظ على الأمن الوطني ومنع أي تداعيات تهدد الاستقرار الداخلي".وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق مهمة جديدة لنقل معتقلي "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، مؤكدة أن "العملية بدأت بنقل 150 عنصرا من منشأة احتجاز في الحسكة، وتهدف إلى نقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل إلى مرافق احتجاز خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية".احتجاز "داعش" يتطلب دعما دولياإلى ذلك، أكد المحلل الأمني حسنين الركابي، أن "مسألة التعامل مع السجناء المرتبطين بتنظيم "داعش"، ولا سيما من الجنسيات الأجنبية، تطرح تحدّيات معقدة على المستويين الأمني والمالي داخل العراق".وأشار إلى أنه من "أبرز التحديات تكمن في الكلفة المالية المترتبة على احتجازهم داخل العراق، سواء من حيث توفير الدعم المادي والخدمات الأساسية لهم أو تأمينهم لحين استكمال إجراءات المحاكمة"، مبيّنًا أن "هذه الجوانب ما تزال غير واضحة بشكل كامل، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة".وأضاف المحلل الأمني: "المجتمع الدولي مطالب بتحمل جزء من المسؤولية في هذا الملف، خصوصًا أن غالبية المحتجزين ينتمون إلى جنسيات أجنبية، تعود لدول أوروبية وأخرى آسيوية، ما يستدعي مشاركة فعلية من تلك الدول، ولا سيما على الصعيد المالي".ففي الوقت الذي تؤكد قوى سياسية أن "استلام المعتقلين يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الوطني ومنع أي محاولات هروب أو إعادة تنظيم للتنظيم الإرهابي"، ترى أطراف أخرى أن "العراق يواجه أعباءً إضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ما يستدعي إشراك المجتمع الدولي في تحمل المسؤولية، لا سيما أن عددا كبيرا من المعتقلين يحملون جنسيات أجنبية".
https://sarabic.ae/20260126/بسرية-تامة-نقل-300-عنصر-من-سجناء-داعش-إلى-العراق-1109634621.html
https://sarabic.ae/20260125/السوداني-نقل-عناصر-داعش-بشكل-مؤقت-إلى-السجون-العراقية-للحفاظ-على-الأمن-الوطني-وأمن-المنطقة-1109614305.html
https://sarabic.ae/20260125/القضاء-العراقي-يشدد-على-التنسيق-بملف-معتقلي-داعش-المنقولين-من-سوريا-1109611855.html
https://sarabic.ae/20260124/العراق-سجناء-داعش-القادمون-من-سوريا-سيتم-وضعهم-في-سجون-محصنة-1109580736.html
https://sarabic.ae/20260125/العراق-يرد-على-أنباء-بشأن-آلية-جديدة-لنقل-عناصر-داعش-من-سوريا-1109605805.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109648321_113:0:1285:879_1920x0_80_0_0_10368a3d73b9a9a5fb3c765ac161be1d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, سجون, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, سجون, تقارير سبوتنيك, حصري
7 آلاف معتقل وعبء ثقيل.. هل يتحمل العراق كلفة ملف "داعش" وحده؟
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
بات ملف سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) من الجنسيات الأجنبية، أحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية على الساحة العراقية، لما يحمله من تشابك أمني وقضائي ومالي يتجاوز حدود الدولة الواحدة.
وبين متطلبات الحفاظ على الأمن الوطني وضغوط الواقع الاقتصادي وتعقيدات المسؤولية الدولية، يقف العراق أمام عبء ثقيل يفرض إدارة دقيقة وحذرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات أي خلل في التعامل مع هذا الملف شديد الخطورة.
وأكدت السلطات العراقية، الأربعاء الماضي، تسلمها الدفعة الأولى من عناصر تنظيم "داعش" البالغ عددهم 150 إرهابيا، ضمن خطة لنقل نحو 7 آلاف سجين من عناصر التنظيم من الأراضي السورية إلى العراق.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني وافق، خلال اجتماع طارئ وبالتنسيق مع التحالف الدولي، على استلام المعتقلين من العراقيين والأجانب، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية الحكومية العراقية"، مشيرًا إلى أن "الوجبة الأولى تضم عناصر متورطين بجرائم إرهابية بحق العراقيين".
الملف يتجاوز قدرات العراق
في غضون ذلك، أكد المحلل السياسي صلاح بوشي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "ملف نقل سجناء "داعش" يعد من القضايا المعقدة والحساسة"، مشيرًا إلى "وجود حظر وتحديات حقيقية تحيط بهذا الملف، في ظل الأعباء المالية والاقتصادية، التي تمر بها الدولة العراقية حاليًا".
وأوضح بوشي أن "مؤسسات الدولة العراقية، ولا سيما الأمنية والقطاعية، تمتلك القدرة على إدارة هذا الملف من الناحية القانونية، من خلال قرارات قضائية تصدر وفقا للقانون العراقي"، مبيّنًا أن "المسؤولية الأساسية في هذا الشأن تُعد مسؤولية سيادية تقع على عاتق الدولة العراقية".
وأشار بوشي إلى أن "العراق قد لا يكون قادرًا على تحمل كلفة نقل سجناء "داعش" من الأراضي السورية إلى داخل البلاد، سواء من الناحية المالية أو اللوجستية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، مؤكدًا أن "هذا التحدي يستدعي تحركًا دوليًا مشتركًا".
وأضاف: "العراق من حقه مطالبة المجتمع الدولي بالمساهمة في هذا الملف، انطلاقًا من أن الإرهاب يمثل قضية دولية لا تخص دولة بعينها، ما يتطلب دعمًا ماليًا ولوجستيًا من الأسرة الدولية للتعامل مع تبعاته".
وختم بوشي حديثه بالقول: "الجهات القضائية العراقية باتت تمتلك رؤية ناضجة واستعدادًا كاملًا للتعامل مع هذه الملفات بحرفية قانونية"، لافتًا إلى أن "الأولوية القصوى للدولة العراقية في هذا السياق تتمثل بالحفاظ على الأمن الوطني ومنع أي تداعيات تهدد الاستقرار الداخلي".
وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق مهمة جديدة لنقل معتقلي "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، مؤكدة أن "العملية بدأت بنقل 150 عنصرا من منشأة احتجاز في الحسكة، وتهدف إلى نقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل إلى مرافق احتجاز خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية".
ونقلت القيادة عن قائدها الجنرال براد كوبر، تأكيده أن "التنسيق مستمر مع الحكومة العراقية والشركاء الإقليميين لضمان الاحتجاز الآمن للإرهابيين ومنع أي اختراق أمني يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي".
احتجاز "داعش" يتطلب دعما دوليا
إلى ذلك، أكد المحلل الأمني حسنين الركابي، أن "مسألة التعامل مع السجناء المرتبطين بتنظيم "داعش"، ولا سيما من الجنسيات الأجنبية، تطرح تحدّيات معقدة على المستويين الأمني والمالي داخل العراق".
وأوضح الركابي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "وجود هؤلاء السجناء داخل الحدود العراقية يهدف بالدرجة الأساس إلى إحكام السيطرة عليهم ومنع أي محاولات هروب قد تسهم في إعادة تنشيط التنظيم داخل البلاد، إلا أن هذا الإجراء يواجه عقبات تتعلق بقدرة السجون والبنى التحتية على استيعابهم".
وأشار إلى أنه من "أبرز التحديات تكمن في الكلفة المالية المترتبة على احتجازهم داخل العراق، سواء من حيث توفير الدعم المادي والخدمات الأساسية لهم أو تأمينهم لحين استكمال إجراءات المحاكمة"، مبيّنًا أن "هذه الجوانب ما تزال غير واضحة بشكل كامل، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة".
وأضاف المحلل الأمني: "المجتمع الدولي مطالب بتحمل جزء من المسؤولية في هذا الملف، خصوصًا أن غالبية المحتجزين ينتمون إلى جنسيات أجنبية، تعود لدول أوروبية وأخرى آسيوية، ما يستدعي مشاركة فعلية من تلك الدول، ولا سيما على الصعيد المالي".
وختم الركابي بالتأكيد أن "معالجة هذا الملف تتطلب تنسيقًا دوليًا حقيقيًا، يضمن الحفاظ على الأمن العراقي ويخفف في الوقت ذاته الأعباء الملقاة على كاهل الدولة".
وتشهد الأوساط السياسية العراقية تباينًا واضحًا في الآراء حيال أهمية ملف نقل معتقلي تنظيم "داعش" من الأراضي السورية إلى العراق، بين من يراه ضرورة أمنية سيادية، ومن يحذر من تداعياته المالية واللوجستية والسياسية.
ففي الوقت الذي تؤكد قوى سياسية أن "استلام المعتقلين يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الوطني ومنع أي محاولات هروب أو إعادة تنظيم للتنظيم الإرهابي"، ترى أطراف أخرى أن "العراق يواجه أعباءً إضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ما يستدعي إشراك المجتمع الدولي في تحمل المسؤولية، لا سيما أن عددا كبيرا من المعتقلين يحملون جنسيات أجنبية".