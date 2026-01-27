https://sarabic.ae/20260127/7-آلاف-معتقل-وعبء-ثقيل-هل-يتحمل-العراق-كلفة-ملف-داعش-وحده؟-1109648480.html

7 آلاف معتقل وعبء ثقيل.. هل يتحمل العراق كلفة ملف "داعش" وحده؟

7 آلاف معتقل وعبء ثقيل.. هل يتحمل العراق كلفة ملف "داعش" وحده؟

سبوتنيك عربي

بات ملف سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) من الجنسيات الأجنبية، أحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية على الساحة العراقية، لما يحمله من تشابك... 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T11:30+0000

2026-01-27T11:30+0000

2026-01-27T11:30+0000

العراق

أخبار سوريا اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

سجون

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109648321_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_3fb6a22b8a0c8acffa6c616ef1698b34.png

وبين متطلبات الحفاظ على الأمن الوطني وضغوط الواقع الاقتصادي وتعقيدات المسؤولية الدولية، يقف العراق أمام عبء ثقيل يفرض إدارة دقيقة وحذرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات أي خلل في التعامل مع هذا الملف شديد الخطورة.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني وافق، خلال اجتماع طارئ وبالتنسيق مع التحالف الدولي، على استلام المعتقلين من العراقيين والأجانب، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية الحكومية العراقية"، مشيرًا إلى أن "الوجبة الأولى تضم عناصر متورطين بجرائم إرهابية بحق العراقيين".الملف يتجاوز قدرات العراقفي غضون ذلك، أكد المحلل السياسي صلاح بوشي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "ملف نقل سجناء "داعش" يعد من القضايا المعقدة والحساسة"، مشيرًا إلى "وجود حظر وتحديات حقيقية تحيط بهذا الملف، في ظل الأعباء المالية والاقتصادية، التي تمر بها الدولة العراقية حاليًا".وأشار بوشي إلى أن "العراق قد لا يكون قادرًا على تحمل كلفة نقل سجناء "داعش" من الأراضي السورية إلى داخل البلاد، سواء من الناحية المالية أو اللوجستية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، مؤكدًا أن "هذا التحدي يستدعي تحركًا دوليًا مشتركًا".وختم بوشي حديثه بالقول: "الجهات القضائية العراقية باتت تمتلك رؤية ناضجة واستعدادًا كاملًا للتعامل مع هذه الملفات بحرفية قانونية"، لافتًا إلى أن "الأولوية القصوى للدولة العراقية في هذا السياق تتمثل بالحفاظ على الأمن الوطني ومنع أي تداعيات تهدد الاستقرار الداخلي".وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق مهمة جديدة لنقل معتقلي "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، مؤكدة أن "العملية بدأت بنقل 150 عنصرا من منشأة احتجاز في الحسكة، وتهدف إلى نقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل إلى مرافق احتجاز خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية".احتجاز "داعش" يتطلب دعما دولياإلى ذلك، أكد المحلل الأمني حسنين الركابي، أن "مسألة التعامل مع السجناء المرتبطين بتنظيم "داعش"، ولا سيما من الجنسيات الأجنبية، تطرح تحدّيات معقدة على المستويين الأمني والمالي داخل العراق".وأشار إلى أنه من "أبرز التحديات تكمن في الكلفة المالية المترتبة على احتجازهم داخل العراق، سواء من حيث توفير الدعم المادي والخدمات الأساسية لهم أو تأمينهم لحين استكمال إجراءات المحاكمة"، مبيّنًا أن "هذه الجوانب ما تزال غير واضحة بشكل كامل، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة".وأضاف المحلل الأمني: "المجتمع الدولي مطالب بتحمل جزء من المسؤولية في هذا الملف، خصوصًا أن غالبية المحتجزين ينتمون إلى جنسيات أجنبية، تعود لدول أوروبية وأخرى آسيوية، ما يستدعي مشاركة فعلية من تلك الدول، ولا سيما على الصعيد المالي".ففي الوقت الذي تؤكد قوى سياسية أن "استلام المعتقلين يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الوطني ومنع أي محاولات هروب أو إعادة تنظيم للتنظيم الإرهابي"، ترى أطراف أخرى أن "العراق يواجه أعباءً إضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ما يستدعي إشراك المجتمع الدولي في تحمل المسؤولية، لا سيما أن عددا كبيرا من المعتقلين يحملون جنسيات أجنبية".

https://sarabic.ae/20260126/بسرية-تامة-نقل-300-عنصر-من-سجناء-داعش-إلى-العراق-1109634621.html

https://sarabic.ae/20260125/السوداني-نقل-عناصر-داعش-بشكل-مؤقت-إلى-السجون-العراقية-للحفاظ-على-الأمن-الوطني-وأمن-المنطقة-1109614305.html

https://sarabic.ae/20260125/القضاء-العراقي-يشدد-على-التنسيق-بملف-معتقلي-داعش-المنقولين-من-سوريا-1109611855.html

https://sarabic.ae/20260124/العراق-سجناء-داعش-القادمون-من-سوريا-سيتم-وضعهم-في-سجون-محصنة-1109580736.html

https://sarabic.ae/20260125/العراق-يرد-على-أنباء-بشأن-آلية-جديدة-لنقل-عناصر-داعش-من-سوريا-1109605805.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, سجون, تقارير سبوتنيك, حصري