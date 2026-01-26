https://sarabic.ae/20260126/بسرية-تامة-نقل-300-عنصر-من-سجناء-داعش-إلى-العراق-1109634621.html
"بسرية تامة".. نقل 300 عنصر من سجناء "داعش" إلى العراق
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام سورية، أنه تم نقل 300 سجين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من سوريا إلى العراق، خلال الأيام الأخيرة. 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T07:05+0000
2026-01-26T07:05+0000
2026-01-26T07:05+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/02/1073050037_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_271c296d79444a6f89d7bd9884c068bb.jpg
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء أمس الأحد، بأنه جرى نقل الدفعة الأولى من معتقلي تنظيم "داعش" البالغ عددهم 150 شخصًا، من سوريا إلى العراق.وأوضحت أن الدفعة الثانية من السجناء جرى إخراجها من سجن "الصناعة" في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، تمهيدًا لنقلها إلى العراق وعددها نحو 150 سجينًا، ليرتفع مجموع السجناء المنقولين من سوريا إلى العراق إلى 300 سجين.وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
وأفادت قناة
"الإخبارية" السورية، مساء أمس الأحد، بأنه جرى نقل الدفعة الأولى من معتقلي تنظيم "داعش" البالغ عددهم 150 شخصًا، من سوريا إلى العراق.
وأوضحت أن الدفعة الثانية من السجناء جرى إخراجها من سجن "الصناعة" في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، تمهيدًا لنقلها إلى العراق وعددها نحو 150 سجينًا، ليرتفع مجموع السجناء المنقولين من سوريا إلى العراق إلى 300 سجين.
وأشارت القناة إلى أن "عملية نقل المعتقلين تتم بسرية كبيرة وتحت حماية وإشراف من القوات الأمريكية وخلال ساعات الليل المتأخر خشية تعرض القوافل لأي عمليات من خلايا التنظيم".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".
وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل
من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".
ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول
" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.
يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.