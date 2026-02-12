https://sarabic.ae/20260212/القيادة-المركزية-الأمريكية-تؤكد-اكتمال-انسحاب-قواتها-من-قاعدة-التنف-في-سوريا-1110298116.html
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" في سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" العسكرية الواقعة في أقصى جنوب شرقي سوريا بمحافظة حمص. ورغم ذلك، شدد قائد...
وقالت القيادة المركزية في بيان: "أكملت القيادة المركزية المغادرة المنظمة للقوات الأمريكية من حامية التنف في سوريا في 11 شباط/فبراير، وذلك في إطار عملية انتقال مشروطة ومدروسة من قبل قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات - عملية العزم الصلب".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، تسلمها قاعدة التنف شرقي سوريا، من القوات الأمريكية، التي كانت موجودة داخلها، وتأمين القاعدة ومحيطها.وأكدت أن "قوات حرس الحدود في الوزارة ستبدأ استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة".
الأخبار
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" العسكرية الواقعة في أقصى جنوب شرقي سوريا بمحافظة حمص. ورغم ذلك، شدد قائد القيادة الأدميرال براد كوبر، على أن القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول).
وقالت القيادة المركزية في بيان: "أكملت القيادة المركزية المغادرة المنظمة للقوات الأمريكية من حامية التنف في سوريا في 11 شباط/فبراير، وذلك في إطار عملية انتقال مشروطة ومدروسة من قبل قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات - عملية العزم الصلب".
ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية براد كوبر قوله إن "القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات قد يشكلها تنظيم داعش في المنطقة، في ظل دعمنا الجهود التي يقودها الشركاء لمنع محاولات إعادة إحياء التنظيم الإرهابي".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، تسلمها قاعدة التنف شرقي سوريا
، من القوات الأمريكية، التي كانت موجودة داخلها، وتأمين القاعدة ومحيطها.
وقالت الوزراة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا": "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف".
وأكدت أن "قوات حرس الحدود في الوزارة ستبدأ استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة".