https://sarabic.ae/20260212/القيادة-المركزية-الأمريكية-تؤكد-اكتمال-انسحاب-قواتها-من-قاعدة-التنف-في-سوريا-1110298116.html
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" في سوريا
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" العسكرية الواقعة في أقصى جنوب شرقي سوريا بمحافظة حمص. ورغم ذلك، شدد قائد... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T16:02+0000
2026-02-12T16:02+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fa64bc1378ce93f1cdfda9f8495f6e.jpg
وقالت القيادة المركزية في بيان: "أكملت القيادة المركزية المغادرة المنظمة للقوات الأمريكية من حامية التنف في سوريا في 11 شباط/فبراير، وذلك في إطار عملية انتقال مشروطة ومدروسة من قبل قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات - عملية العزم الصلب".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، تسلمها قاعدة التنف شرقي سوريا، من القوات الأمريكية، التي كانت موجودة داخلها، وتأمين القاعدة ومحيطها.وأكدت أن "قوات حرس الحدود في الوزارة ستبدأ استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة".
https://sarabic.ae/20260212/دمشق-القوات-السورية-تتسلم-قاعدة-التنف-العسكرية-من-القوات-الأمريكية-1110285082.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc3c6ac9fd847273acb65631f6da7040.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

القيادة المركزية الأمريكية تؤكد اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" في سوريا

16:02 GMT 12.02.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmadالجيش الأمريكي في سوريا
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" العسكرية الواقعة في أقصى جنوب شرقي سوريا بمحافظة حمص. ورغم ذلك، شدد قائد القيادة الأدميرال براد كوبر، على أن القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول).
وقالت القيادة المركزية في بيان: "أكملت القيادة المركزية المغادرة المنظمة للقوات الأمريكية من حامية التنف في سوريا في 11 شباط/فبراير، وذلك في إطار عملية انتقال مشروطة ومدروسة من قبل قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات - عملية العزم الصلب".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية براد كوبر قوله إن "القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات قد يشكلها تنظيم داعش في المنطقة، في ظل دعمنا الجهود التي يقودها الشركاء لمنع محاولات إعادة إحياء التنظيم الإرهابي".

منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكية
11:06 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، تسلمها قاعدة التنف شرقي سوريا، من القوات الأمريكية، التي كانت موجودة داخلها، وتأمين القاعدة ومحيطها.
وقالت الوزراة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا": "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف".
وأكدت أن "قوات حرس الحدود في الوزارة ستبدأ استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة".
