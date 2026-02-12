الجيش العراقي: نقلنا 4500 عنصر من "داعش" إلى السجون العراقية حتى الآن
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الخميس، أن العراق نقل وأودع في سجونه أكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا حتى الآن، في إطار عملية أمنية منسقة مع التحالف الدولي، وذلك دون تسجيل أي مشكلات أو خروقات أمنية.
وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قرار الحكومة بنقل هؤلاء العناصر جاء "جريئاً ومبنياً على حسابات دقيقة"، بهدف منع تسرب الإرهابيين من السجون السورية وسط عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، وتجنب تحولهم إلى "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن الوطني والإقليمي.
أمس, 20:34 GMT
وأوضح أن العملية تمت بالتنسيق الكامل مع التحالف الدولي، وأن جميع المودعين أُدخلوا إلى سجون حكومية تخضع لسلطة وزارة العدل، وتتمتع بإجراءات أمنية مشددة للغاية، سواء كانت مخصصة للأحكام الثقيلة أو الخفيفة، مشدداً على عدم وقوع أي حالات عدم انضباط أو خرق أمني حتى الآن.
وأكد النعمان أن الحكومة حرصت على توضيح أبعاد القرار الاستراتيجي للرأي العام، لقطع الطريق أمام "المغرضين" الذين حاولوا ترويج تفسيرات مغلوطة أو إثارة الذعر في الشارع العراقي، مستذكرًا خطاب الخوف الذي ساد عام 2014.
وأشار إلى أن وعي المجتمع العراقي بالخطر أسهم في نجاح نقل المعلومات الدقيقة وتهدئة المخاوف.
وفي سياق متصل، جدّد النعمان دعوة الحكومة العراقية – عبر رئيس الوزراء ووزير الخارجية – للدول الأجنبية لاستعادة رعاياها من عناصر التنظيم المحتجزين، مؤكداً أن هذه مسؤولية دولية طالبت بها الأمم المتحدة مراراً، إلا أن الاستجابة الدولية لا تزال محدودة.
وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً أكبر من الدول المعنية لإنهاء هذا الملف، خاصة مع استمرار وجود عوائل الإرهابيين في الأراضي السورية.
4 فبراير, 18:25 GMT
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".
وأضافت "سنتكوم"، أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".
ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.
يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.