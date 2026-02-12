https://sarabic.ae/20260212/الجيش-العراقي-نقلنا-4500-عنصر-من-داعش-إلى-السجون-العراقية-حتى-الآن-1110291168.html

الجيش العراقي: نقلنا 4500 عنصر من "داعش" إلى السجون العراقية حتى الآن

الجيش العراقي: نقلنا 4500 عنصر من "داعش" إلى السجون العراقية حتى الآن

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الخميس، أن العراق نقل وأودع في سجونه أكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من... 12.02.2026

وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قرار الحكومة بنقل هؤلاء العناصر جاء "جريئاً ومبنياً على حسابات دقيقة"، بهدف منع تسرب الإرهابيين من السجون السورية وسط عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، وتجنب تحولهم إلى "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن الوطني والإقليمي. وأكد النعمان أن الحكومة حرصت على توضيح أبعاد القرار الاستراتيجي للرأي العام، لقطع الطريق أمام "المغرضين" الذين حاولوا ترويج تفسيرات مغلوطة أو إثارة الذعر في الشارع العراقي، مستذكرًا خطاب الخوف الذي ساد عام 2014. وأشار إلى أن وعي المجتمع العراقي بالخطر أسهم في نجاح نقل المعلومات الدقيقة وتهدئة المخاوف. وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً أكبر من الدول المعنية لإنهاء هذا الملف، خاصة مع استمرار وجود عوائل الإرهابيين في الأراضي السورية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.

