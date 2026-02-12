الجيش العراقي: نقلنا 4500 عنصر من "داعش" إلى السجون العراقية حتى الآن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/الجيش-العراقي-نقلنا-4500-عنصر-من-داعش-إلى-السجون-العراقية-حتى-الآن-1110291168.html
الجيش العراقي: نقلنا 4500 عنصر من "داعش" إلى السجون العراقية حتى الآن
الجيش العراقي: نقلنا 4500 عنصر من "داعش" إلى السجون العراقية حتى الآن
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الخميس، أن العراق نقل وأودع في سجونه أكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T13:10+0000
2026-02-12T13:10+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار العراق اليوم
العراق
العالم العربي
قسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4c59a0c6cf3df789f186c7504dedb770.jpg
وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قرار الحكومة بنقل هؤلاء العناصر جاء "جريئاً ومبنياً على حسابات دقيقة"، بهدف منع تسرب الإرهابيين من السجون السورية وسط عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، وتجنب تحولهم إلى "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن الوطني والإقليمي. وأكد النعمان أن الحكومة حرصت على توضيح أبعاد القرار الاستراتيجي للرأي العام، لقطع الطريق أمام "المغرضين" الذين حاولوا ترويج تفسيرات مغلوطة أو إثارة الذعر في الشارع العراقي، مستذكرًا خطاب الخوف الذي ساد عام 2014. وأشار إلى أن وعي المجتمع العراقي بالخطر أسهم في نجاح نقل المعلومات الدقيقة وتهدئة المخاوف. وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً أكبر من الدول المعنية لإنهاء هذا الملف، خاصة مع استمرار وجود عوائل الإرهابيين في الأراضي السورية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.
https://sarabic.ae/20260211/العراق-يحسم-الجدل-بشأن-تسليم-عناصر-داعش-1110271417.html
https://sarabic.ae/20260210/السوداني-نقل-سجناء-داعش-من-سوريا-إلى-العراق-جاء-للحفاظ-على-الأمن-الوطني-والإقليمي-والدولي-1110210153.html
https://sarabic.ae/20260204/القيادة-المركزية-الأمريكية-نفذنا-5-ضربات-ضد-أهداف-لـداعش-في-أنحاء-سوريا-1109996853.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f826b4319cf4d62c59d164a59e1a6205.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, قسد
أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, قسد

الجيش العراقي: نقلنا 4500 عنصر من "داعش" إلى السجون العراقية حتى الآن

13:10 GMT 12.02.2026
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Photo / Iraqi Security Cell
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الخميس، أن العراق نقل وأودع في سجونه أكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا حتى الآن، في إطار عملية أمنية منسقة مع التحالف الدولي، وذلك دون تسجيل أي مشكلات أو خروقات أمنية.
وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قرار الحكومة بنقل هؤلاء العناصر جاء "جريئاً ومبنياً على حسابات دقيقة"، بهدف منع تسرب الإرهابيين من السجون السورية وسط عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، وتجنب تحولهم إلى "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن الوطني والإقليمي.
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
العراق يحسم الجدل بشأن تسليم عناصر "داعش"
أمس, 20:34 GMT
وأوضح أن العملية تمت بالتنسيق الكامل مع التحالف الدولي، وأن جميع المودعين أُدخلوا إلى سجون حكومية تخضع لسلطة وزارة العدل، وتتمتع بإجراءات أمنية مشددة للغاية، سواء كانت مخصصة للأحكام الثقيلة أو الخفيفة، مشدداً على عدم وقوع أي حالات عدم انضباط أو خرق أمني حتى الآن.
وأكد النعمان أن الحكومة حرصت على توضيح أبعاد القرار الاستراتيجي للرأي العام، لقطع الطريق أمام "المغرضين" الذين حاولوا ترويج تفسيرات مغلوطة أو إثارة الذعر في الشارع العراقي، مستذكرًا خطاب الخوف الذي ساد عام 2014.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق ماهر سالم الطراونة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
السوداني: نقل سجناء "داعش" من سوريا إلى العراق جاء للحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي
10 فبراير, 10:13 GMT
وأشار إلى أن وعي المجتمع العراقي بالخطر أسهم في نجاح نقل المعلومات الدقيقة وتهدئة المخاوف.

وفي سياق متصل، جدّد النعمان دعوة الحكومة العراقية – عبر رئيس الوزراء ووزير الخارجية – للدول الأجنبية لاستعادة رعاياها من عناصر التنظيم المحتجزين، مؤكداً أن هذه مسؤولية دولية طالبت بها الأمم المتحدة مراراً، إلا أن الاستجابة الدولية لا تزال محدودة.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً أكبر من الدول المعنية لإنهاء هذا الملف، خاصة مع استمرار وجود عوائل الإرهابيين في الأراضي السورية.
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 5 ضربات ضد أهداف لـ"داعش" في أنحاء سوريا
4 فبراير, 18:25 GMT
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".
وأضافت "سنتكوم"، أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".
ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.
يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала