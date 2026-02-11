https://sarabic.ae/20260211/العراق-يحسم-الجدل-بشأن-تسليم-عناصر-داعش-1110271417.html

العراق يحسم الجدل بشأن تسليم عناصر "داعش"

العراق يحسم الجدل بشأن تسليم عناصر "داعش"

سبوتنيك عربي

حسم وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن تسليم عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول عدة) الإرهابي لبلدانهم. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T20:34+0000

2026-02-11T20:34+0000

2026-02-11T20:34+0000

العراق

تنظيم داعش الإرهابي

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103911400_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_b9ab0a2ca5f355dd5229b0204ea1d224.jpg

ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، عن خالد شواني، أن "العراق لن يسلم عناصر داعش الذين ارتكبوا جرائم داخل الأراضي العراقية".بينما نقلت شبكة "رووداو"، عن شواني أيضا، استكمال نقل معتقلي تنظيم داعش من سجون سوريا اليوم وغدا، موضحا أنهم ينتمون إلى 60 جنسية وأن الغالبية منهم سوريون.وأوضح خالد شواني أن "تكاليف نقلهم واحتجازهم في العراق تقع على عاتق التحالف الدولي، وجهود العراق الدبلوماسية مستمرة عبر وزارة الخارجية وجهاز المخابرات لمطالبة الدول باستعادة مواطنيها".وبشأن محاكمة غير العراقيين داخل العراق، لفت الوزير إلى أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي ينص على معاقبة كل من ينتمي إلى "منظمة إرهابية"، وأن "الانتماء إلى داعش بحد ذاته جريمة عقوبتها السجن المؤبد".يشار إلى أن العدد المتوقع وصوله يبلغ أكثر من 7000 عنصر "داعش"، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم"، أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.

https://sarabic.ae/20260210/السوداني-نقل-سجناء-داعش-من-سوريا-إلى-العراق-جاء-للحفاظ-على-الأمن-الوطني-والإقليمي-والدولي-1110210153.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار