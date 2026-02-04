القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 5 ضربات ضد أهداف لـ"داعش" في أنحاء سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 5 ضربات ضد أهداف لـ"داعش" في أنحاء سوريا
القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 5 ضربات ضد أهداف لـ"داعش" في أنحاء سوريا
القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 5 ضربات ضد أهداف لـ"داعش" في أنحاء سوريا
القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 5 ضربات ضد أهداف لـ"داعش" في أنحاء سوريا

18:25 GMT 04.02.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmadالجيش الأمريكي في سوريا
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
تابعنا عبر
أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، اليوم الأربعاء، بأن القوات المشتركة في سوريا تواصل الضغط العسكري لضمان القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة).
ونشرت قيادة "سينتكوم"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أوضحت من خلاله أنه في الفترة بين 27 يناير/كانون الثاني و2 فبراير/شباط، نفذت القيادة الأمريكية 5 ضربات ضد أهداف لتنظيم "داعش" في سوريا.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
العراق يعلن نقل 450 سجينا من عناصر "داعش" من سوريا بينهم قادة في التنظيم
1 فبراير, 09:17 GMT
وأكدت أنه بالتوازي مع ذلك تواصل القوات المشتركة ممارسة الضغط العسكري لضمان الهزيمة الدائمة لـ"داعش"، مضيفة أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية قامت بتحديد موقع وتدمير موقع اتصالات تابع لـ"داعش"، وعقدة لوجستية حيوية، ومخازن أسلحة باستخدام 50 ذخيرة ذات الاستهداف الدقيق أطلقتها طائرات ثابتة الجناحين، وطائرات مروحية، وطائرات دون طيار".
وقال الأدميرال براد كوبر، قائد "سينتكوم"، إن "قصف هذه الأهداف يبرهن على تركيزنا وعزمنا المستمرين على منع عودة "داعش" في سوريا والعمل بالتنسيق مع قوات التحالف والقوات المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش" يجعل أمريكا والمنطقة والعالم أكثر أمنا".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".
وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".
ويأتي ذلك عقب الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي كانت تسيطر على مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، والجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.
يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.
