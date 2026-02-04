https://sarabic.ae/20260204/القيادة-المركزية-الأمريكية-نفذنا-5-ضربات-ضد-أهداف-لـداعش-في-أنحاء-سوريا-1109996853.html

القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 5 ضربات ضد أهداف لـ"داعش" في أنحاء سوريا

أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، اليوم الأربعاء، بأن القوات المشتركة في سوريا تواصل الضغط العسكري لضمان القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في...

تنظيم داعش الإرهابي

ونشرت قيادة "سينتكوم"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أوضحت من خلاله أنه في الفترة بين 27 يناير/كانون الثاني و2 فبراير/شباط، نفذت القيادة الأمريكية 5 ضربات ضد أهداف لتنظيم "داعش" في سوريا.وأكدت أنه بالتوازي مع ذلك تواصل القوات المشتركة ممارسة الضغط العسكري لضمان الهزيمة الدائمة لـ"داعش"، مضيفة أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية قامت بتحديد موقع وتدمير موقع اتصالات تابع لـ"داعش"، وعقدة لوجستية حيوية، ومخازن أسلحة باستخدام 50 ذخيرة ذات الاستهداف الدقيق أطلقتها طائرات ثابتة الجناحين، وطائرات مروحية، وطائرات دون طيار".وقال الأدميرال براد كوبر، قائد "سينتكوم"، إن "قصف هذه الأهداف يبرهن على تركيزنا وعزمنا المستمرين على منع عودة "داعش" في سوريا والعمل بالتنسيق مع قوات التحالف والقوات المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش" يجعل أمريكا والمنطقة والعالم أكثر أمنا".وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".ويأتي ذلك عقب الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي كانت تسيطر على مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، والجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.

