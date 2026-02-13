https://sarabic.ae/20260213/ما-وراء-الانسحاب-الأمريكي-من-قاعدة-التنف-في-سوريا-وهل-يعود-داعش-للواجهة-1110332205.html

ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة

ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة

انسحبت القوات الأمريكية الخميس، من قاعدة "التنف" في جنوب غربي سوريا، وانتقلت إلى قاعدة "البرج" بالأردن، في ظل توترات كبرى بالمنطقة، وسيناريوهات عدة مطروحة. 13.02.2026, سبوتنيك عربي

الانسحاب الأمريكي كما جاء في بيان القيادة الأمريكية وصف بأنه "جزء من انتقال متعمد ومبني على شروط".الخطوة الأمريكية وفق التصريحات لا تعني قطع الصلة مع الأحداث التي قد تستجد في سوريا خاصة فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية، وهو ما ورد على لسان قائد القيادة المركزية براد كوبر، بقوله "إن القوات الأمريكية لا تزال مستعدة للرد على تهديدات تنظيم الدولة من خلال مواصلة التنسيق مع قاعدة التنف من الأردن"، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول المشهد الفترة المقبلة.من ناحيته قال المحلل السياسي السوري، أحمد المسالمة، إن إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن انسحابها من قاعدة "التنف" ضمن ما وصفته بـ "انتقال متعمد ومبني على شروط"، يمثل مرحلة جديدة من إعادة صياغة التوازنات الميدانية في المنطقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخطوة تعكس اعترافا واقعيا بدور الدولة السورية في ضبط الجغرافيا ومكافحة الإرهاب.وأوضح المسالمة أن واشنطن تدرك اليوم أن الدولة السورية هي الجهة التي تمتلك الأرض والجغرافيا، وبالتالي فإن التوجه يسير نحو دعم هذه الجهود استخباراتيا والاعتماد على الدولة في محاربة التنظيم، مع التحول من الوجود الدائم والمكلف داخل القاعدة إلى "وجود مرن" خلف الحدود، يتيح التدخل الجوي أو اللوجستي من قواعد قريبة في الأردن دون الحاجة لتمركز ثابت.عزلة ميدانيةواعتبر المسالمة أن قاعدة "التنف"، رغم موقعها الاستراتيجي والرمزي، باتت تعاني من عزلة ميدانية وضغط مستمر نتيجة "المحيط الموالي لإيران"، وفق وصفه، خاصة مع الانفتاح والتنسيق في الداخل العراقي القريب، مما جعل الجدوى من البقاء العسكري المباشر فيها تتضاءل أمام الكلف الاستراتيجية.وحول المخاوف من عودة تنظيم "داعش" بعد الانسحاب، قال المحلل السوري إن تصريحات القائد براد كوبر حول الجاهزية للرد من الأردن تؤكد أن واشنطن ترى إمكانية احتواء التهديد "عن بُعد".وشدد المسالمة على أن عودة التنظيم ليست مرتبطة بوجود قاعدة عسكرية من عدمه، بل تعتمد على عوامل أعمق تشمل:وأكد المسالمة أن الربط المباشر بين الانسحاب وعودة التنظيم هو طرح مبالغ فيه، طالما أن هناك تنسيقا أمنيا وتواجدا فاعلا للدولة السورية على الأرض.ولفت أحمد المسالمة إلى أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية أمريكية أوسع لإعادة توزيع القوات وتقليل الانخراط طويل الأمد في نزاعات المنطقة.ويرى أن الانسحاب نحو الأردن يهدف لتقديم دعم لوجيستي للشريك السوري الرسمي في قتال الإرهاب، وهي خطوة تعزز استقرار سوريا وتمنحها فرصة أمام المجتمع الدولي لاستعادة دورها الكامل، وفق قوله.وأشار إلى أن هذه الخطوة تحمل في طياتها "إنهاء للدور الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ملف محاربة داعش"، مما يمهد الطريق لاستعادة السيادة الوطنية السورية على كامل جغرافيتها بعيدا عن المشاريع المؤقتة، وفقا له.تداعيات خطيرةحول تداعيات الانسحاب، قال المحلل الاستراتيجي العراقي عبد الكريم الوزان، إن ملف تنظيم "داعش" الإرهابي، سواء في سوريا أو العراق أو أي بلد آخر، هو ملف يمكن السيطرة عليه وتحريكه "بالريموت كونترول"، وفق وصفه.ويرى الوزان أن "التنظيم نشأ بتوجيهات دولية معينة وليس وليد الصدفة، وأنه لا يمتلك إمكانيات تقنية ذاتية، بينما تتوفر هذه التقنيات المتطورة لدى بعض الدول، مما يجعل أي تحرك للتنظيم خاضعا للتنسيق الدولي".واعتبر الوزان أن الانسحاب الأمريكي من قاعدة التنف لم يكن عشوائيا، بل جاء في "توقيت مخطط له" وضمن مرحلة تستدعي هذا الإجراء لعدة أهداف استراتيجية منها، الربط بين الانسحاب والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية لإيران، حيث يتم إعادة تجميع وتنظيم القوات الأمريكية في العراق لتكون في مواجهة مباشرة وقبالة الحدود الإيرانية.وكذلك تأهيل الدور الرسمي السوري، حيث يرى الوزان أن الخطوة تهدف لإعطاء صلاحيات ومكانة للرئيس السوري ليكون مدعوما(من أمريكا وتركيا والأردن) للقيام بدوره، مما يفسح المجال للقوات الدولية لممارسة مهامها الاعتيادية.وحذر الوزان من أن التنظيم قد يستخدم مجددا "كأداة" لتنفيذ مهام محددة، واصفا هذا الأمر بـ"الخطورة البالغة".وأوضح أن هذا الخطر يتزامن مع نقل معتقلي التنظيم من شرق سوريا إلى العراق، مما يضعهم في حالة "تماس" قد تستغل في اتجاهين، منها مقاتلة الفصائل داخل العراق، واستخدامهم كورقة ضغط عند الحاجة ضد إيران.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بهدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز.وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت مهمة النقل، التي استمرت 23 يومًا، في 21 يناير/كانون الثاني، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 عنصر من "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق خلال 23 يومًا".وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر: "نفذت قيادة القوات المشتركة هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين"، مضيفا: "نحن نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من داعش الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".

