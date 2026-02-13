عربي
ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة
ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة
ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة
سبوتنيك عربي
انسحبت القوات الأمريكية الخميس، من قاعدة "التنف" في جنوب غربي سوريا، وانتقلت إلى قاعدة "البرج" بالأردن، في ظل توترات كبرى بالمنطقة، وسيناريوهات عدة مطروحة. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T15:56+0000
2026-02-13T15:56+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم
العراق
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104320/37/1043203732_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_d21146858b0f5888c042b8bbecf9118c.jpg
الانسحاب الأمريكي كما جاء في بيان القيادة الأمريكية وصف بأنه "جزء من انتقال متعمد ومبني على شروط".الخطوة الأمريكية وفق التصريحات لا تعني قطع الصلة مع الأحداث التي قد تستجد في سوريا خاصة فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية، وهو ما ورد على لسان قائد القيادة المركزية براد كوبر، بقوله "إن القوات الأمريكية لا تزال مستعدة للرد على تهديدات تنظيم الدولة من خلال مواصلة التنسيق مع قاعدة التنف من الأردن"، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول المشهد الفترة المقبلة.من ناحيته قال المحلل السياسي السوري، أحمد المسالمة، إن إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن انسحابها من قاعدة "التنف" ضمن ما وصفته بـ "انتقال متعمد ومبني على شروط"، يمثل مرحلة جديدة من إعادة صياغة التوازنات الميدانية في المنطقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخطوة تعكس اعترافا واقعيا بدور الدولة السورية في ضبط الجغرافيا ومكافحة الإرهاب.وأوضح المسالمة أن واشنطن تدرك اليوم أن الدولة السورية هي الجهة التي تمتلك الأرض والجغرافيا، وبالتالي فإن التوجه يسير نحو دعم هذه الجهود استخباراتيا والاعتماد على الدولة في محاربة التنظيم، مع التحول من الوجود الدائم والمكلف داخل القاعدة إلى "وجود مرن" خلف الحدود، يتيح التدخل الجوي أو اللوجستي من قواعد قريبة في الأردن دون الحاجة لتمركز ثابت.عزلة ميدانيةواعتبر المسالمة أن قاعدة "التنف"، رغم موقعها الاستراتيجي والرمزي، باتت تعاني من عزلة ميدانية وضغط مستمر نتيجة "المحيط الموالي لإيران"، وفق وصفه، خاصة مع الانفتاح والتنسيق في الداخل العراقي القريب، مما جعل الجدوى من البقاء العسكري المباشر فيها تتضاءل أمام الكلف الاستراتيجية.وحول المخاوف من عودة تنظيم "داعش" بعد الانسحاب، قال المحلل السوري إن تصريحات القائد براد كوبر حول الجاهزية للرد من الأردن تؤكد أن واشنطن ترى إمكانية احتواء التهديد "عن بُعد".وشدد المسالمة على أن عودة التنظيم ليست مرتبطة بوجود قاعدة عسكرية من عدمه، بل تعتمد على عوامل أعمق تشمل:وأكد المسالمة أن الربط المباشر بين الانسحاب وعودة التنظيم هو طرح مبالغ فيه، طالما أن هناك تنسيقا أمنيا وتواجدا فاعلا للدولة السورية على الأرض.ولفت أحمد المسالمة إلى أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية أمريكية أوسع لإعادة توزيع القوات وتقليل الانخراط طويل الأمد في نزاعات المنطقة.ويرى أن الانسحاب نحو الأردن يهدف لتقديم دعم لوجيستي للشريك السوري الرسمي في قتال الإرهاب، وهي خطوة تعزز استقرار سوريا وتمنحها فرصة أمام المجتمع الدولي لاستعادة دورها الكامل، وفق قوله.وأشار إلى أن هذه الخطوة تحمل في طياتها "إنهاء للدور الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ملف محاربة داعش"، مما يمهد الطريق لاستعادة السيادة الوطنية السورية على كامل جغرافيتها بعيدا عن المشاريع المؤقتة، وفقا له.تداعيات خطيرةحول تداعيات الانسحاب، قال المحلل الاستراتيجي العراقي عبد الكريم الوزان، إن ملف تنظيم "داعش" الإرهابي، سواء في سوريا أو العراق أو أي بلد آخر، هو ملف يمكن السيطرة عليه وتحريكه "بالريموت كونترول"، وفق وصفه.ويرى الوزان أن "التنظيم نشأ بتوجيهات دولية معينة وليس وليد الصدفة، وأنه لا يمتلك إمكانيات تقنية ذاتية، بينما تتوفر هذه التقنيات المتطورة لدى بعض الدول، مما يجعل أي تحرك للتنظيم خاضعا للتنسيق الدولي".واعتبر الوزان أن الانسحاب الأمريكي من قاعدة التنف لم يكن عشوائيا، بل جاء في "توقيت مخطط له" وضمن مرحلة تستدعي هذا الإجراء لعدة أهداف استراتيجية منها، الربط بين الانسحاب والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية لإيران، حيث يتم إعادة تجميع وتنظيم القوات الأمريكية في العراق لتكون في مواجهة مباشرة وقبالة الحدود الإيرانية.وكذلك تأهيل الدور الرسمي السوري، حيث يرى الوزان أن الخطوة تهدف لإعطاء صلاحيات ومكانة للرئيس السوري ليكون مدعوما(من أمريكا وتركيا والأردن) للقيام بدوره، مما يفسح المجال للقوات الدولية لممارسة مهامها الاعتيادية.وحذر الوزان من أن التنظيم قد يستخدم مجددا "كأداة" لتنفيذ مهام محددة، واصفا هذا الأمر بـ"الخطورة البالغة".وأوضح أن هذا الخطر يتزامن مع نقل معتقلي التنظيم من شرق سوريا إلى العراق، مما يضعهم في حالة "تماس" قد تستغل في اتجاهين، منها مقاتلة الفصائل داخل العراق، واستخدامهم كورقة ضغط عند الحاجة ضد إيران.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بهدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز.وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت مهمة النقل، التي استمرت 23 يومًا، في 21 يناير/كانون الثاني، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 عنصر من "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق خلال 23 يومًا".وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر: "نفذت قيادة القوات المشتركة هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين"، مضيفا: "نحن نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من داعش الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".
https://sarabic.ae/20260212/دمشق-القوات-السورية-تتسلم-قاعدة-التنف-العسكرية-من-القوات-الأمريكية-1110285082.html
https://sarabic.ae/20260213/وزير-الخارجية-العراقي-ينفي-أي-تغيير-في-خطط-انسحاب-القوات-الأمريكية-1110329089.html
https://sarabic.ae/20260125/تركيا-تنفي-دعم-داعش-في-سوريا-1109629318.html
https://sarabic.ae/20260212/القيادة-المركزية-الأمريكية-تؤكد-اكتمال-انسحاب-قواتها-من-قاعدة-التنف-في-سوريا-1110298116.html
https://sarabic.ae/20260201/العراق-يعلن-نقل-450-سجينا-من-عناصر-داعش-من-سوريا-بينهم-قادة-في-التنظيم-1109865030.html
https://sarabic.ae/20260213/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-اكتمال-عملية-نقل-معتقلي-داعش-من-سوريا-إلى-العراق-1110327682.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104320/37/1043203732_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_2ec61ea3f492f50cd067a71b170c9c82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, العراق, إيران, أخبار إسرائيل اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, العراق, إيران, أخبار إسرائيل اليوم

ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة

15:56 GMT 13.02.2026
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورالقاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا
القاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
انسحبت القوات الأمريكية الخميس، من قاعدة "التنف" في جنوب غربي سوريا، وانتقلت إلى قاعدة "البرج" بالأردن، في ظل توترات كبرى بالمنطقة، وسيناريوهات عدة مطروحة.
الانسحاب الأمريكي كما جاء في بيان القيادة الأمريكية وصف بأنه "جزء من انتقال متعمد ومبني على شروط".
الخطوة الأمريكية وفق التصريحات لا تعني قطع الصلة مع الأحداث التي قد تستجد في سوريا خاصة فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية، وهو ما ورد على لسان قائد القيادة المركزية براد كوبر، بقوله "إن القوات الأمريكية لا تزال مستعدة للرد على تهديدات تنظيم الدولة من خلال مواصلة التنسيق مع قاعدة التنف من الأردن"، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول المشهد الفترة المقبلة.
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكية
أمس, 11:06 GMT
من ناحيته قال المحلل السياسي السوري، أحمد المسالمة، إن إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن انسحابها من قاعدة "التنف" ضمن ما وصفته بـ "انتقال متعمد ومبني على شروط"، يمثل مرحلة جديدة من إعادة صياغة التوازنات الميدانية في المنطقة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخطوة تعكس اعترافا واقعيا بدور الدولة السورية في ضبط الجغرافيا ومكافحة الإرهاب.

موضحا أن وصف الانسحاب بأنه "مبني على شروط" يشير إلى تحقق معايير ميدانية واستخبارية محددة، تتركز في تراجع قدرة تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) على شن هجمات منظمة في البادية السورية.

وأوضح المسالمة أن واشنطن تدرك اليوم أن الدولة السورية هي الجهة التي تمتلك الأرض والجغرافيا، وبالتالي فإن التوجه يسير نحو دعم هذه الجهود استخباراتيا والاعتماد على الدولة في محاربة التنظيم، مع التحول من الوجود الدائم والمكلف داخل القاعدة إلى "وجود مرن" خلف الحدود، يتيح التدخل الجوي أو اللوجستي من قواعد قريبة في الأردن دون الحاجة لتمركز ثابت.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
وزير الخارجية العراقي ينفي أي تغيير في خطط انسحاب القوات الأمريكية
14:05 GMT

عزلة ميدانية

واعتبر المسالمة أن قاعدة "التنف"، رغم موقعها الاستراتيجي والرمزي، باتت تعاني من عزلة ميدانية وضغط مستمر نتيجة "المحيط الموالي لإيران"، وفق وصفه، خاصة مع الانفتاح والتنسيق في الداخل العراقي القريب، مما جعل الجدوى من البقاء العسكري المباشر فيها تتضاءل أمام الكلف الاستراتيجية.
وحول المخاوف من عودة تنظيم "داعش" بعد الانسحاب، قال المحلل السوري إن تصريحات القائد براد كوبر حول الجاهزية للرد من الأردن تؤكد أن واشنطن ترى إمكانية احتواء التهديد "عن بُعد".
وشدد المسالمة على أن عودة التنظيم ليست مرتبطة بوجود قاعدة عسكرية من عدمه، بل تعتمد على عوامل أعمق تشمل:
مستوى التنسيق الأمني بين دمشق وبغداد.
الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مناطق شرقي سوريا وغربي العراق.
كفاءة الضغط الاستخباري الدولي.
السلطات العراقية تنقل دفعة سادسة من عوائل داعش خلال عام 2023 من مخيم الهول شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
تركيا تنفي دعم "داعش" في سوريا
25 يناير, 21:19 GMT
وأكد المسالمة أن الربط المباشر بين الانسحاب وعودة التنظيم هو طرح مبالغ فيه، طالما أن هناك تنسيقا أمنيا وتواجدا فاعلا للدولة السورية على الأرض.
ولفت أحمد المسالمة إلى أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية أمريكية أوسع لإعادة توزيع القوات وتقليل الانخراط طويل الأمد في نزاعات المنطقة.
ويرى أن الانسحاب نحو الأردن يهدف لتقديم دعم لوجيستي للشريك السوري الرسمي في قتال الإرهاب، وهي خطوة تعزز استقرار سوريا وتمنحها فرصة أمام المجتمع الدولي لاستعادة دورها الكامل، وفق قوله.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تحمل في طياتها "إنهاء للدور الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ملف محاربة داعش"، مما يمهد الطريق لاستعادة السيادة الوطنية السورية على كامل جغرافيتها بعيدا عن المشاريع المؤقتة، وفقا له.
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" في سوريا
أمس, 16:02 GMT

تداعيات خطيرة

حول تداعيات الانسحاب، قال المحلل الاستراتيجي العراقي عبد الكريم الوزان، إن ملف تنظيم "داعش" الإرهابي، سواء في سوريا أو العراق أو أي بلد آخر، هو ملف يمكن السيطرة عليه وتحريكه "بالريموت كونترول"، وفق وصفه.
ويرى الوزان أن "التنظيم نشأ بتوجيهات دولية معينة وليس وليد الصدفة، وأنه لا يمتلك إمكانيات تقنية ذاتية، بينما تتوفر هذه التقنيات المتطورة لدى بعض الدول، مما يجعل أي تحرك للتنظيم خاضعا للتنسيق الدولي".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العراق اليوم يمتلك قوة منظمة وخبرات متراكمة تجعله جاهزا لمواجهة أي تحركات للتنظيم، سواء من الداخل أو الخارج.
واعتبر الوزان أن الانسحاب الأمريكي من قاعدة التنف لم يكن عشوائيا، بل جاء في "توقيت مخطط له" وضمن مرحلة تستدعي هذا الإجراء لعدة أهداف استراتيجية منها، الربط بين الانسحاب والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية لإيران، حيث يتم إعادة تجميع وتنظيم القوات الأمريكية في العراق لتكون في مواجهة مباشرة وقبالة الحدود الإيرانية.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
العراق يعلن نقل 450 سجينا من عناصر "داعش" من سوريا بينهم قادة في التنظيم
1 فبراير, 09:17 GMT
وكذلك تأهيل الدور الرسمي السوري، حيث يرى الوزان أن الخطوة تهدف لإعطاء صلاحيات ومكانة للرئيس السوري ليكون مدعوما(من أمريكا وتركيا والأردن) للقيام بدوره، مما يفسح المجال للقوات الدولية لممارسة مهامها الاعتيادية.
وحذر الوزان من أن التنظيم قد يستخدم مجددا "كأداة" لتنفيذ مهام محددة، واصفا هذا الأمر بـ"الخطورة البالغة".
وأوضح أن هذا الخطر يتزامن مع نقل معتقلي التنظيم من شرق سوريا إلى العراق، مما يضعهم في حالة "تماس" قد تستغل في اتجاهين، منها مقاتلة الفصائل داخل العراق، واستخدامهم كورقة ضغط عند الحاجة ضد إيران.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بهدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز.
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 (F-35) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال عملية نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق
13:11 GMT
وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت مهمة النقل، التي استمرت 23 يومًا، في 21 يناير/كانون الثاني، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 عنصر من "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق خلال 23 يومًا".
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر: "نفذت قيادة القوات المشتركة هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين"، مضيفا: "نحن نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من داعش الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".
