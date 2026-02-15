عربي
سلوفاكيا: الغرب يرفض الاعتراف بخطأ استراتيجيته في أوكرانيا
سلوفاكيا: الغرب يرفض الاعتراف بخطأ استراتيجيته في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأحد، أن الدول الغربية التي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا تخشى الاعتراف بخطئها في اختيار هذه الاستراتيجية.
2026-02-15T18:47+0000
2026-02-15T18:47+0000
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088875473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b5fa7dac090cb9e66ace3fe3d172d5c.jpg
وقال عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "من الصعب للغاية على بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) أن تقول، لقد أخطأنا في الحرب في أوكرانيا".وأضاف فيكو: "نعلم جميعا الآن أن هذه الاستراتيجية لا تجدي نفعا، لكن الدول التي دعمتها منذ البداية تفتقر إلى الشجاعة لتقول، كفى!".وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في وقت سابق، بأنه كان دائما "يدعو وسيواصل الدعوة إلى استعادة العلاقات مع روسيا"، مشيرا إلى أنه "سيطلب من وزارة الخارجية السلوفاكية الإسراع في استئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي".
سلوفاكيا: الغرب يرفض الاعتراف بخطأ استراتيجيته في أوكرانيا

18:47 GMT 15.02.2026
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARDرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARD
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأحد، أن الدول الغربية التي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا تخشى الاعتراف بخطئها في اختيار هذه الاستراتيجية.
وقال عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "من الصعب للغاية على بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) أن تقول، لقد أخطأنا في الحرب في أوكرانيا".

وأضاف: "في نهاية المطاف، كانت الاستراتيجية واضحة. كان اتفاق من شأنه إنهاء الحرب جاهزا على طاولة المفاوضات في إسطنبول (بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في أوكرانيا)، لكن بعض السياسيين الغربيين، وخاصةً من أوروبا، تقدموا قائلين: "لا تجرؤوا على فعل هذا"، لاعتقادهم أن هذه الاستراتيجية الحربية، من خلال دعم أوكرانيا وفرض العقوبات والقروض، ستضعف روسيا سياسيا واقتصاديا".

رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا: الحوار مع روسيا ضروري لإنهاء الصراع في أوكرانيا
16:48 GMT
وأضاف فيكو: "نعلم جميعا الآن أن هذه الاستراتيجية لا تجدي نفعا، لكن الدول التي دعمتها منذ البداية تفتقر إلى الشجاعة لتقول، كفى!".

وفي يناير/كانون الثاني 2025، أشار فيكو إلى أن توقيع اتفاقية سلام بشأن أوكرانيا قد تعطل تحت ضغط من سياسيين غربيين بعد فترة وجيزة من بدء الصراع في عام 2022.

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في وقت سابق، بأنه كان دائما "يدعو وسيواصل الدعوة إلى استعادة العلاقات مع روسيا"، مشيرا إلى أنه "سيطلب من وزارة الخارجية السلوفاكية الإسراع في استئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي".
