سلوفاكيا: الغرب يرفض الاعتراف بخطأ استراتيجيته في أوكرانيا
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأحد، أن الدول الغربية التي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا تخشى الاعتراف بخطئها في اختيار هذه الاستراتيجية. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "من الصعب للغاية على بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) أن تقول، لقد أخطأنا في الحرب في أوكرانيا".وأضاف فيكو: "نعلم جميعا الآن أن هذه الاستراتيجية لا تجدي نفعا، لكن الدول التي دعمتها منذ البداية تفتقر إلى الشجاعة لتقول، كفى!".وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في وقت سابق، بأنه كان دائما "يدعو وسيواصل الدعوة إلى استعادة العلاقات مع روسيا"، مشيرا إلى أنه "سيطلب من وزارة الخارجية السلوفاكية الإسراع في استئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي".
وقال عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "من الصعب للغاية على بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) أن تقول، لقد أخطأنا في الحرب في أوكرانيا".
وأضاف: "في نهاية المطاف، كانت الاستراتيجية واضحة. كان اتفاق من شأنه إنهاء الحرب جاهزا على طاولة المفاوضات في إسطنبول (بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في أوكرانيا)، لكن بعض السياسيين الغربيين، وخاصةً من أوروبا، تقدموا قائلين: "لا تجرؤوا على فعل هذا"، لاعتقادهم أن هذه الاستراتيجية الحربية، من خلال دعم أوكرانيا وفرض العقوبات والقروض، ستضعف روسيا سياسيا واقتصاديا".
وأضاف فيكو: "نعلم جميعا الآن أن هذه الاستراتيجية لا تجدي نفعا،
لكن الدول التي دعمتها منذ البداية تفتقر إلى الشجاعة لتقول، كفى!".
وفي يناير/كانون الثاني 2025، أشار فيكو إلى أن توقيع اتفاقية سلام بشأن أوكرانيا قد تعطل تحت ضغط من سياسيين غربيين بعد فترة وجيزة من بدء الصراع في عام 2022.
وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في وقت سابق، بأنه كان دائما "يدعو وسيواصل الدعوة إلى استعادة العلاقات مع روسيا"، مشيرا إلى أنه "سيطلب من وزارة الخارجية السلوفاكية الإسراع في استئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي".