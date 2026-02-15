عربي
مدار الليل والنهار
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260215/سلوفاكيا-الحوار-مع-روسيا-ضروري-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1110391695.html
سلوفاكيا: الحوار مع روسيا ضروري لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سلوفاكيا: الحوار مع روسيا ضروري لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح روبرت فيكو، رئيس الوزراء السلوفاكي، اليوم الأحد، أن الغرب بحاجة إلى حوار مع روسيا إذا كان لديه رغبة حقيقية في إنهاء الصراع في أوكرانيا. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T16:48+0000
2026-02-15T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57374a062e69f8f39f1f04a0f8c9d48c.jpg
وقال فيكو عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "علينا أن ننخرط في حوار، علينا أن نتحدث. فالحوار يتيح لنا فرصة الحصول على معلومات قيّمة".في أواخر يناير/كانون الثاني، رحّب فيكو بالخطط الناشئة داخل الاتحاد الأوروبي لإجراء مفاوضات مع روسيا.وذكر موقع "بوليتيكو" أن العديد من الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا وإيطاليا، تدعو إلى استحداث منصب تفاوضي لتمثيل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات أوكرانيا.وقال فيكو خلال في برنامج "حوارات السبت": "أنا من بين الذين دعوا، وسيواصلون الدعوة، إلى استئناف العلاقات مع روسيا، سأطلب من وزير خارجية سلوفاكيا إعادة تفعيل اجتماعات اللجان القائمة بين البلدين والمعنية بالتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن".
https://sarabic.ae/20260122/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-يشبه-الاتحاد-الأوروبي-بـصالون-تدليك-ويدعو-لتغيير-قيادته-1109538433.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f009ca2217e6cfc1434bdb7b84d17490.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

سلوفاكيا: الحوار مع روسيا ضروري لإنهاء الصراع في أوكرانيا

16:48 GMT 15.02.2026
© AP Photo / Petr David Josekرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Petr David Josek
تابعنا عبر
صرّح روبرت فيكو، رئيس الوزراء السلوفاكي، اليوم الأحد، أن الغرب بحاجة إلى حوار مع روسيا إذا كان لديه رغبة حقيقية في إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال فيكو عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "علينا أن ننخرط في حوار، علينا أن نتحدث. فالحوار يتيح لنا فرصة الحصول على معلومات قيّمة".

وتابع: "يجب أن نتحاور مع روسيا، يجب أن نتحاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذا لم نتحاور، فلا يمكننا الادعاء بأننا مهتمون بإنهاء الصراع في أوكرانيا".

في أواخر يناير/كانون الثاني، رحّب فيكو بالخطط الناشئة داخل الاتحاد الأوروبي لإجراء مفاوضات مع روسيا.
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
رئيس وزراء سلوفاكيا يشبه الاتحاد الأوروبي بـ"صالون تدليك" ويدعو لتغيير قيادته
22 يناير, 20:32 GMT
22 يناير, 20:32 GMT
وذكر موقع "بوليتيكو" أن العديد من الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا وإيطاليا، تدعو إلى استحداث منصب تفاوضي لتمثيل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات أوكرانيا.
وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في وقت سابق، بأنه كان دائما "يدعو وسيواصل الدعوة إلى استعادة العلاقات مع روسيا"، مشيرا إلى أنه "سيطلب من وزارة الخارجية السلوفاكية الإسراع في استئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي".
وقال فيكو خلال في برنامج "حوارات السبت": "أنا من بين الذين دعوا، وسيواصلون الدعوة، إلى استئناف العلاقات مع روسيا، سأطلب من وزير خارجية سلوفاكيا إعادة تفعيل اجتماعات اللجان القائمة بين البلدين والمعنية بالتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن".
