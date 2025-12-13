عربي
أمساليوم
بث مباشر
سلوفاكيا تدعو لاستئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي مع روسيا
سلوفاكيا تدعو لاستئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأنه كان دائما يدعو وسيواصل الدعوة إلى استعادة العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيطلب من وزارة الخارجية السلوفاكية...
2025-12-13T13:29+0000
2025-12-13T13:34+0000
روسيا
سلوفاكيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108123071_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_886376b7d1c56c407531743d3944cf19.jpg
وقال فيكو خلال في برنامج "حوارات السبت": "أنا من بين الذين دعوا، وسيواصلون الدعوة، إلى استئناف العلاقات مع روسيا، سأطلب من وزير خارجية سلوفاكيا إعادة تفعيل اجتماعات اللجان القائمة بين البلدين والمعنية بالتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن".وخلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثاني من سبتمبر/أيلول في بكين، أعرب فيكو عن رغبته في توحيد العلاقات مع روسيا، وأن على البلدين البحث عن فرص لتوسيع التعاون الثنائي. وفي هذا السياق، اقترح عقد اجتماع للجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن.فيكو: التوقيع على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا سيجعل روسيا منتصرةسلوفاكيا تعلن عدم موافقتها على خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لدعم كييف
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأنه كان دائما يدعو وسيواصل الدعوة إلى استعادة العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيطلب من وزارة الخارجية السلوفاكية الإسراع في استئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي.
وقال فيكو خلال في برنامج "حوارات السبت": "أنا من بين الذين دعوا، وسيواصلون الدعوة، إلى استئناف العلاقات مع روسيا، سأطلب من وزير خارجية سلوفاكيا إعادة تفعيل اجتماعات اللجان القائمة بين البلدين والمعنية بالتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن".

وفي سبتمبر/أيلول، صرح فيكو بأن سلوفاكيا تتبنى نهجا بناء تجاه العلاقات مع روسيا، وأنها مهتمة باستئنافها بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الاتحاد الأوروبي عالق بين الحرب والسلام.. والخسارة حتمية في أوكرانيا
12:52 GMT
وخلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثاني من سبتمبر/أيلول في بكين، أعرب فيكو عن رغبته في توحيد العلاقات مع روسيا، وأن على البلدين البحث عن فرص لتوسيع التعاون الثنائي. وفي هذا السياق، اقترح عقد اجتماع للجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن.
فيكو: التوقيع على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا سيجعل روسيا منتصرة
سلوفاكيا تعلن عدم موافقتها على خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لدعم كييف
