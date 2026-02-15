عربي
مسؤولة أممية: الهدنة الإنسانية في السودان ضرورة ملحة وتمنح المدنيين فرصة لالتقاط الأنفاس
أكدت دينيس براون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، أن تطبيق هدنة إنسانية فورية في البلاد يمثل أولوية ملحة وضرورية لتخفيف معاناة المدنيين الذين...
وقالت براون، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، إن الهدنة الإنسانية -ولو كانت مؤقتة- ستكون "أمراً مذهلاً وبالغ الأهمية"، مشيرة إلى أن التجارب السابقة لوقف إطلاق النار، رغم قصر مدتها، منحت المدنيين في المناطق المتضررة بعض الراحة ومساحة للتنفس في أجواء من السلام النسبي، بحسب ماذكرت جريدة "الشروق" المصرية. وبشأن الإطار الزمني، أشارت براون إلى عدم امتلاكها تفاصيل دقيقة حول مدة الهدنة أو موعد انتهائها، لكنها شددت على أن الأهم حالياً هو تنفيذها في أقرب وقت ممكن نظراً للحاجة الإنسانية الملحة. وأكدت أن جميع المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان، بما في ذلك كردفان ودارفور والفاشر، بحاجة ماسة إلى هذه الهدنة، التي ستسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. ووصفت تطبيق هدنة إنسانية في هذا التوقيت بأنه "أمر رائع وضروري".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أكدت دينيس براون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، أن تطبيق هدنة إنسانية فورية في البلاد يمثل أولوية ملحة وضرورية لتخفيف معاناة المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة النزاع المستمر.
وقالت براون، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، إن الهدنة الإنسانية -ولو كانت مؤقتة- ستكون "أمراً مذهلاً وبالغ الأهمية"، مشيرة إلى أن التجارب السابقة لوقف إطلاق النار، رغم قصر مدتها، منحت المدنيين في المناطق المتضررة بعض الراحة ومساحة للتنفس في أجواء من السلام النسبي، بحسب ماذكرت جريدة "الشروق" المصرية.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
حمدوك: لا حل في السودان سوى الحكم المدني و"الإخوان" يقوضون جهود السلام
19:10 GMT
وأوضحت أن الأشهر الماضية شهدت أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، حيث تعرض المدنيون للاعتقال والعنف والقتل، مؤكدة الحاجة الماسة إلى هدنة تتيح التقاط الأنفاس وتوفير بيئة أكثر أماناً للسكان المتضررين.
وبشأن الإطار الزمني، أشارت براون إلى عدم امتلاكها تفاصيل دقيقة حول مدة الهدنة أو موعد انتهائها، لكنها شددت على أن الأهم حالياً هو تنفيذها في أقرب وقت ممكن نظراً للحاجة الإنسانية الملحة.
رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
رئيس وزراء السودان: نمتلك مبادرة سلام وتمثل الطريق الأمثل لإنهاء الحرب
أمس, 20:46 GMT
وأكدت أن جميع المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان، بما في ذلك كردفان ودارفور والفاشر، بحاجة ماسة إلى هذه الهدنة، التي ستسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
ودعت براون الحكومات والجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل مستدام للأزمة، مشيرة إلى أن التحديات الإنسانية على الأرض كبيرة ومعقدة، ما يجعل الهدنة خطوة ضرورية وعاجلة لإنقاذ الأرواح وتهيئة الظروف أمام جهود الإغاثة.
ووصفت تطبيق هدنة إنسانية في هذا التوقيت بأنه "أمر رائع وضروري".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
