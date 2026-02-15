https://sarabic.ae/20260215/مسؤولة-أممية-الهدنة-الإنسانية-في-السودان-ضرورة-ملحة-وتمنح-المدنيين-فرصة-لالتقاط-الأنفاس-1110394650.html

مسؤولة أممية: الهدنة الإنسانية في السودان ضرورة ملحة وتمنح المدنيين فرصة لالتقاط الأنفاس

أكدت دينيس براون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، أن تطبيق هدنة إنسانية فورية في البلاد يمثل أولوية ملحة وضرورية لتخفيف معاناة المدنيين الذين... 15.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت براون، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، إن الهدنة الإنسانية -ولو كانت مؤقتة- ستكون "أمراً مذهلاً وبالغ الأهمية"، مشيرة إلى أن التجارب السابقة لوقف إطلاق النار، رغم قصر مدتها، منحت المدنيين في المناطق المتضررة بعض الراحة ومساحة للتنفس في أجواء من السلام النسبي، بحسب ماذكرت جريدة "الشروق" المصرية. وبشأن الإطار الزمني، أشارت براون إلى عدم امتلاكها تفاصيل دقيقة حول مدة الهدنة أو موعد انتهائها، لكنها شددت على أن الأهم حالياً هو تنفيذها في أقرب وقت ممكن نظراً للحاجة الإنسانية الملحة. وأكدت أن جميع المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان، بما في ذلك كردفان ودارفور والفاشر، بحاجة ماسة إلى هذه الهدنة، التي ستسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. ووصفت تطبيق هدنة إنسانية في هذا التوقيت بأنه "أمر رائع وضروري".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

