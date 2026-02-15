https://sarabic.ae/20260215/-دميترييف-الليبراليون-اليساريون-مثل-هيلاري-كلينتون-يخشون-الحقيقة-1110395973.html

دميترييف: الليبراليون اليساريون مثل هيلاري كلينتون يخشون الحقيقة

دميترييف: الليبراليون اليساريون مثل هيلاري كلينتون يخشون الحقيقة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن وزيرة الخارجية... 15.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-15T20:30+0000

2026-02-15T20:30+0000

2026-02-15T20:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106526105_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_f5d927cebb4016a0801ca1c8e15b3682.jpg

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "هيلاري مرعوبة من الحقيقة. الليبراليون اليساريون ينعزلون في عالمهم الخاص، عالم يشبه عالم بايدن (نسبة إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن)، ويصابون بالذعر عند مواجهة أي تحد".وخلال النقاش، صرّح الوزير التشيكي بأن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بلاده هي رد فعل على تجاوز بعض السياسات حدودها. واستشهد ماسينكا بثقافة الإلغاء، وقضايا النوع الاجتماعي، والتهويل المناخي كأمثلة على ذلك. قاطعت كلينتون الوزير وتحدثت عن الصراع الأوكراني.

https://sarabic.ae/20260215/دميترييف-لم-يسأل-أحد-زيلينسكي-عن-الفساد-في-إدارته-خلال-مؤتمر-ميونيخ---1110389566.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية