https://sarabic.ae/20260215/-دميترييف-الليبراليون-اليساريون-مثل-هيلاري-كلينتون-يخشون-الحقيقة-1110395973.html
دميترييف: الليبراليون اليساريون مثل هيلاري كلينتون يخشون الحقيقة
دميترييف: الليبراليون اليساريون مثل هيلاري كلينتون يخشون الحقيقة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن وزيرة الخارجية... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T20:30+0000
2026-02-15T20:30+0000
2026-02-15T20:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106526105_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_f5d927cebb4016a0801ca1c8e15b3682.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "هيلاري مرعوبة من الحقيقة. الليبراليون اليساريون ينعزلون في عالمهم الخاص، عالم يشبه عالم بايدن (نسبة إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن)، ويصابون بالذعر عند مواجهة أي تحد".وخلال النقاش، صرّح الوزير التشيكي بأن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بلاده هي رد فعل على تجاوز بعض السياسات حدودها. واستشهد ماسينكا بثقافة الإلغاء، وقضايا النوع الاجتماعي، والتهويل المناخي كأمثلة على ذلك. قاطعت كلينتون الوزير وتحدثت عن الصراع الأوكراني.
https://sarabic.ae/20260215/دميترييف-لم-يسأل-أحد-زيلينسكي-عن-الفساد-في-إدارته-خلال-مؤتمر-ميونيخ---1110389566.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106526105_115:0:2124:1507_1920x0_80_0_0_3d9835a464dd7d4ba3dda5bade5f3c07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
دميترييف: الليبراليون اليساريون مثل هيلاري كلينتون يخشون الحقيقة
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون تخشى الحقيقة، شأنها شأن غيرها من "الليبراليين اليساريين الذين ينعزلون في عالمهم الخاص".
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "هيلاري مرعوبة من الحقيقة. الليبراليون اليساريون ينعزلون في عالمهم الخاص، عالم يشبه عالم بايدن (نسبة إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن)، ويصابون بالذعر عند مواجهة أي تحد".
وجاء هذا التصريح في تعليق على منشور لأحد المستخدمين، تضمن مقطع فيديو لوزير الخارجية التشيكي بيتر ماسينكا وهو يناقش كلينتون في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وخلال النقاش، صرّح الوزير التشيكي بأن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بلاده هي رد فعل على تجاوز بعض السياسات حدودها. واستشهد ماسينكا بثقافة الإلغاء، وقضايا النوع الاجتماعي، والتهويل المناخي كأمثلة على ذلك. قاطعت كلينتون الوزير وتحدثت عن الصراع الأوكراني.