أوباما يعلق مجددا على تصريحاته المثيرة للجدل حول الكائنات الفضائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260216/أوباما-يعلق-مجددا-على-تصريحاته-المثيرة-للجدل-حول-الكائنات-الفضائية-1110413633.html
أوباما يعلق مجددا على تصريحاته المثيرة للجدل حول الكائنات الفضائية
أوباما يعلق مجددا على تصريحاته المثيرة للجدل حول الكائنات الفضائية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، توضيحا بشأن تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها مؤخرا، حول وجود الكائنات الفضائية. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T12:19+0000
2026-02-16T12:19+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105320754_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_4b29f19928cf26977bbfda431f3b5efa.jpg
وكان أوباما قال في مقابلة مع مقدم البودكاست، بريان تايلر كوهين، عن الكائنات الفضائية، أول أمس السبت: "إنهم حقيقيون، لكنني لم أرهم"، قبل أن يضيف: "إنهم ليسوا محتجزين في "المنطقة 51"، في إشارة إلى نظرية مؤامرة شائعة، و"المنطقة -51" هي قاعدة عسكرية أمريكية تقع في ولاية نيفادا، ويتم اختبار فيها أحدث أنظمة الطائرات والأسلحة.ثم قال أوباما للبودكاست: "لا يوجد منشأة تحت الأرض، إلا إذا كانت هناك مؤامرة ضخمة أخفوها عن رئيس الولايات المتحدة".وسرعان ما أثارت تصريحات أوباما حول "الكائنات الفضائية" اهتماما واسعا على الإنترنت، وتناقلته العديد من وسائل الإعلام، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي الأسبق، اليوم الإثنين، إلى إعادة نشر المقطع على مواقع التواصل وكتب معه موضحا: "كنت أحاول الالتزام بروح جولة الأسئلة السريعة، ولكن بما أن الأمر حظي بالاهتمام، دعوني أوضح، إحصائيا، الكون شاسع جدا لدرجة أن احتمالية وجود حياة فيه كبيرة".وكانت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أصدرت تقريرا في عام 2024 بعد مراجعة تحقيقات حكومية سابقة حول "الظواهر الشاذة غير المحددة" - وهو المصطلح الرسمي للأجسام الطائرة المجهولة - وذكر أنه لم يجد أي دليل على ارتباط هذه المشاهدات بكائنات فضائية أو على تكتم الحكومة عليها. واستعرض التقرير جميع المشاهدات المسجلة التي حقق فيها مسؤولون فيدراليون منذ عام 1945، وأشار إلى أنه في حين أن معظم تقارير الظواهر الشاذة غير المحددة، لا تزال "غير محلولة أو غير محددة"، فإن معظم الحالات "يمكن تحديدها وحلها على أنها أجسام أو ظواهر عادية".
https://sarabic.ae/20220619/كلينتون-يكشف-عن-إرساله-فريقا-إلى-المنطقة-51-للتأكد-من-عدم-وجود-كائنات-فضائية-1063843623.html
https://sarabic.ae/20251228/عالم-يكشف-عن-تصور-قاتم-لأول-لقاء-محتمل-بين-البشر-والكائنات-الفضائية-1108663234.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105320754_59:0:1264:904_1920x0_80_0_0_24c5e3a109a026d48a945d379e01f4a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, منوعات

أوباما يعلق مجددا على تصريحاته المثيرة للجدل حول الكائنات الفضائية

12:19 GMT 16.02.2026
© AP Photo / Erin Hooleyالرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Erin Hooley
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، توضيحا بشأن تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها مؤخرا، حول وجود الكائنات الفضائية.
وكان أوباما قال في مقابلة مع مقدم البودكاست، بريان تايلر كوهين، عن الكائنات الفضائية، أول أمس السبت: "إنهم حقيقيون، لكنني لم أرهم"، قبل أن يضيف: "إنهم ليسوا محتجزين في "المنطقة 51"، في إشارة إلى نظرية مؤامرة شائعة، و"المنطقة -51" هي قاعدة عسكرية أمريكية تقع في ولاية نيفادا، ويتم اختبار فيها أحدث أنظمة الطائرات والأسلحة.
ثم قال أوباما للبودكاست: "لا يوجد منشأة تحت الأرض، إلا إذا كانت هناك مؤامرة ضخمة أخفوها عن رئيس الولايات المتحدة".
الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
مجتمع
كلينتون يكشف عن إرساله فريقا إلى "المنطقة 51" للتأكد من عدم وجود كائنات فضائية
19 يونيو 2022, 06:55 GMT
وسرعان ما أثارت تصريحات أوباما حول "الكائنات الفضائية" اهتماما واسعا على الإنترنت، وتناقلته العديد من وسائل الإعلام، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي الأسبق، اليوم الإثنين، إلى إعادة نشر المقطع على مواقع التواصل وكتب معه موضحا: "كنت أحاول الالتزام بروح جولة الأسئلة السريعة، ولكن بما أن الأمر حظي بالاهتمام، دعوني أوضح، إحصائيا، الكون شاسع جدا لدرجة أن احتمالية وجود حياة فيه كبيرة".

وتابع: "المسافات بين الأنظمة الشمسية هائلة لدرجة أن احتمالية زيارة الكائنات الفضائية لنا ضئيلة، ولم أرَ أي دليل خلال فترة رئاستي على أن كائنات فضائية قد تواصلت معنا، حقا!".

وكانت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أصدرت تقريرا في عام 2024 بعد مراجعة تحقيقات حكومية سابقة حول "الظواهر الشاذة غير المحددة" - وهو المصطلح الرسمي للأجسام الطائرة المجهولة - وذكر أنه لم يجد أي دليل على ارتباط هذه المشاهدات بكائنات فضائية أو على تكتم الحكومة عليها.
صورة تخيلية لملامح كائن فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
مجتمع
عالم يكشف عن تصور "قاتم" لأول لقاء "محتمل" بين البشر والكائنات الفضائية
28 ديسمبر 2025, 13:30 GMT
واستعرض التقرير جميع المشاهدات المسجلة التي حقق فيها مسؤولون فيدراليون منذ عام 1945، وأشار إلى أنه في حين أن معظم تقارير الظواهر الشاذة غير المحددة، لا تزال "غير محلولة أو غير محددة"، فإن معظم الحالات "يمكن تحديدها وحلها على أنها أجسام أو ظواهر عادية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала