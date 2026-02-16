https://sarabic.ae/20260216/الخارجية-الروسية-زاخاروفا-تهنئ-الشعب-الصيني-بعيد-الربيع-باللغة-الصينية-1110436414.html
الخارجية الروسية: زاخاروفا تهنئ الشعب الصيني بعيد الربيع باللغة الصينية
الخارجية الروسية: زاخاروفا تهنئ الشعب الصيني بعيد الربيع باللغة الصينية
سبوتنيك عربي
قدمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، التهنئة باللغة الصينية إلى الشعب الصيني بمناسبة حلول عيد الربيع. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T18:54+0000
2026-02-16T18:54+0000
2026-02-16T18:54+0000
روسيا
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110382117_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_defc3b5c6be3b1f3ac1586a1db357d5b.jpg
وقالت زاخاروفا في رسالتها المصورة باللغة الصينية التي نشرتها عبر قناتها على "تلغرام": "أصدقائي الصينيين الأعزاء! لقد حلّ علينا عام الحصان. أهنئكم جميعًا من صميم قلبي بمناسبة عيد الربيع! أتمنى لكم عامًا مليئًا بالحيوية والنشاط، وأن تكونوا في الطليعة بكل المجالات، وأن تنعموا بالحظ السعيد مباشرة وتحققوا النجاحات سريعًا".ويبدأ العام الصيني الجديد لعام 2026 في 17 شباط/فبراير. ووفقًا للتقويم الصيني، يُعرف هذا العام بعام الحصان الناري. وتستمر الاحتفالات حتى مهرجان الفوانيس (3 آذار/مارس 2026)، وينتهي العام نفسه في 5 شباط/فبراير 2027.
https://sarabic.ae/20260216/1110400890.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110382117_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_13441a9c3acfb6547fccb09b8f4ee953.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الصين
الخارجية الروسية: زاخاروفا تهنئ الشعب الصيني بعيد الربيع باللغة الصينية
قدمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، التهنئة باللغة الصينية إلى الشعب الصيني بمناسبة حلول عيد الربيع.
وقالت زاخاروفا في رسالتها المصورة باللغة الصينية التي نشرتها عبر قناتها على "تلغرام": "أصدقائي الصينيين الأعزاء! لقد حلّ علينا عام الحصان. أهنئكم جميعًا من صميم قلبي بمناسبة عيد الربيع! أتمنى لكم عامًا مليئًا بالحيوية والنشاط، وأن تكونوا في الطليعة بكل المجالات، وأن تنعموا بالحظ السعيد مباشرة وتحققوا النجاحات سريعًا".
كما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلى أن موسكو ستستضيف احتفالًا ضخمًا برأس السنة الصينية للمرة الثالثة، مضيفةً أن مهرجان "ماسلينيتسا" (عيد الفطائر) الروسي سيُقام أيضًا في بكين.
وتابعت زاخاروفا باللغة الصينية أيضًا: "أدعوكم للاحتفال برأس السنة الصينية في موسكو ومهرجان "ماسلينيتسا" في بكين".
ويبدأ العام الصيني الجديد لعام 2026 في 17 شباط/فبراير. ووفقًا للتقويم الصيني، يُعرف هذا العام بعام الحصان الناري. وتستمر الاحتفالات حتى مهرجان الفوانيس (3 آذار/مارس 2026)، وينتهي العام نفسه في 5 شباط/فبراير 2027.