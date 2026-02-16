الخارجية الروسية: زاخاروفا تهنئ الشعب الصيني بعيد الربيع باللغة الصينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/الخارجية-الروسية-زاخاروفا-تهنئ-الشعب-الصيني-بعيد-الربيع-باللغة-الصينية-1110436414.html
الخارجية الروسية: زاخاروفا تهنئ الشعب الصيني بعيد الربيع باللغة الصينية
الخارجية الروسية: زاخاروفا تهنئ الشعب الصيني بعيد الربيع باللغة الصينية
سبوتنيك عربي
قدمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، التهنئة باللغة الصينية إلى الشعب الصيني بمناسبة حلول عيد الربيع. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T18:54+0000
2026-02-16T18:54+0000
روسيا
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110382117_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_defc3b5c6be3b1f3ac1586a1db357d5b.jpg
وقالت زاخاروفا في رسالتها المصورة باللغة الصينية التي نشرتها عبر قناتها على "تلغرام": "أصدقائي الصينيين الأعزاء! لقد حلّ علينا عام الحصان. أهنئكم جميعًا من صميم قلبي بمناسبة عيد الربيع! أتمنى لكم عامًا مليئًا بالحيوية والنشاط، وأن تكونوا في الطليعة بكل المجالات، وأن تنعموا بالحظ السعيد مباشرة وتحققوا النجاحات سريعًا".ويبدأ العام الصيني الجديد لعام 2026 في 17 شباط/فبراير. ووفقًا للتقويم الصيني، يُعرف هذا العام بعام الحصان الناري. وتستمر الاحتفالات حتى مهرجان الفوانيس (3 آذار/مارس 2026)، وينتهي العام نفسه في 5 شباط/فبراير 2027.
https://sarabic.ae/20260216/1110400890.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110382117_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_13441a9c3acfb6547fccb09b8f4ee953.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الصين
روسيا, العالم, الصين

الخارجية الروسية: زاخاروفا تهنئ الشعب الصيني بعيد الربيع باللغة الصينية

18:54 GMT 16.02.2026
© AP Photo / Vincent Thianيحمل فنانو الألعاب النارية تنينًا خلال عرض للألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر والمعروف باسم "أزهار التنين الناري الفولاذية" قبل احتفالات رأس السنة القمرية في مدينة ملاهي على مشارف بكين، الصين.
يحمل فنانو الألعاب النارية تنينًا خلال عرض للألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر والمعروف باسم أزهار التنين الناري الفولاذية قبل احتفالات رأس السنة القمرية في مدينة ملاهي على مشارف بكين، الصين. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Vincent Thian
تابعنا عبر
قدمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، التهنئة باللغة الصينية إلى الشعب الصيني بمناسبة حلول عيد الربيع.
وقالت زاخاروفا في رسالتها المصورة باللغة الصينية التي نشرتها عبر قناتها على "تلغرام": "أصدقائي الصينيين الأعزاء! لقد حلّ علينا عام الحصان. أهنئكم جميعًا من صميم قلبي بمناسبة عيد الربيع! أتمنى لكم عامًا مليئًا بالحيوية والنشاط، وأن تكونوا في الطليعة بكل المجالات، وأن تنعموا بالحظ السعيد مباشرة وتحققوا النجاحات سريعًا".
كما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلى أن موسكو ستستضيف احتفالًا ضخمًا برأس السنة الصينية للمرة الثالثة، مضيفةً أن مهرجان "ماسلينيتسا" (عيد الفطائر) الروسي سيُقام أيضًا في بكين.
حفل افتتاح معرض فوانيس زيغونغ الصينية، المخصص لرأس السنة الصينية، على جزيرة زاياتشي بالقرب من قلعة بطرس وبولس في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
وسائط متعددة
احتفالات رأس السنة الصينية في موسكو وسان بطرسبورغ
07:32 GMT
وتابعت زاخاروفا باللغة الصينية أيضًا: "أدعوكم للاحتفال برأس السنة الصينية في موسكو ومهرجان "ماسلينيتسا" في بكين".
ويبدأ العام الصيني الجديد لعام 2026 في 17 شباط/فبراير. ووفقًا للتقويم الصيني، يُعرف هذا العام بعام الحصان الناري. وتستمر الاحتفالات حتى مهرجان الفوانيس (3 آذار/مارس 2026)، وينتهي العام نفسه في 5 شباط/فبراير 2027.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала