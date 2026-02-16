احتفالات رأس السنة الصينية في موسكو وسان بطرسبورغ

© Sputnik . Artem Pryahin

صورة تظهر القنصل العام الصيني، في سان بطرسبروغ، لوه تشانهوي، في حفل افتتاح معرض "فوانيس زيغونغ الصينية"، المخصصة لرأس السنة الصينية، في بطرسبورغ.