مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
احتفالات رأس السنة الصينية في موسكو وسان بطرسبورغ

16.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال فعاليات واحتفالات رأس السنة الصينية الجديد.
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح معرض "فوانيس زيغونغ الصينية"، المخصص لرأس السنة الصينية، على "جزيرة" زاياتشي بالقرب من قلعة بطرس وبولس في سان بطرسبورغ.

حفل افتتاح معرض &quot;فوانيس زيغونغ الصينية&quot;، المخصص لرأس السنة الصينية، على &quot;جزيرة&quot; زاياتشي بالقرب من قلعة بطرس وبولس في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح معرض "فوانيس زيغونغ الصينية"، المخصص لرأس السنة الصينية، على "جزيرة" زاياتشي بالقرب من قلعة بطرس وبولس في سان بطرسبورغ.

© Photo / Svetlana Nafikova/MSKAgency

تزيين ساحة "مانيجنايا" بالقرب من الساحة الحمراء، احتفالا بالعام الصيني الجديد.

تزيين ساحة &quot;مانيجنايا&quot; بالقرب من الساحة الحمراء، احتفالا بالعام الصيني الجديد. - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / Svetlana Nafikova/MSKAgency

تزيين ساحة "مانيجنايا" بالقرب من الساحة الحمراء، احتفالا بالعام الصيني الجديد.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للجنود الروس أثناء تواجدهم في احتفالات رأس السنة الصينية ويحملون في أيديهم أعلام صغيرة لكل من دولتي الصين وروسيا.

صورة للجنود الروس أثناء تواجدهم في احتفالات رأس السنة الصينية ويحملون في أيديهم أعلام صغيرة لكل من دولتي الصين وروسيا. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة للجنود الروس أثناء تواجدهم في احتفالات رأس السنة الصينية ويحملون في أيديهم أعلام صغيرة لكل من دولتي الصين وروسيا.

© Photo / Svetlana Nafikova/MSKAgency

صورة تظهر أشجار تم تزيينها احتفاات بالعام الصيني الجديد، ويظهر أيضا شخص يرتدي زي الباندا.

صورة تظهر أشجار تم تزيينها احتفاات بالعام الصيني الجديد، ويظهر أيضا شخص يرتدي زي الباندا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / Svetlana Nafikova/MSKAgency

صورة تظهر أشجار تم تزيينها احتفاات بالعام الصيني الجديد، ويظهر أيضا شخص يرتدي زي الباندا.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر القنصل العام الصيني، في سان بطرسبروغ، لوه تشانهوي، في حفل افتتاح معرض "فوانيس زيغونغ الصينية"، المخصصة لرأس السنة الصينية، في بطرسبورغ.

صورة تظهر القنصل العام الصيني، في سان بطرسبروغ، لوه تشانهوي، في حفل افتتاح معرض &quot;فوانيس زيغونغ الصينية&quot;، المخصصة لرأس السنة الصينية، في بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر القنصل العام الصيني، في سان بطرسبروغ، لوه تشانهوي، في حفل افتتاح معرض "فوانيس زيغونغ الصينية"، المخصصة لرأس السنة الصينية، في بطرسبورغ.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة "جسر القصر" باللون الأحمر، في سان بطرسبروغ احتفالا بالعام الصيني الجديد.

إضاءة &quot;جسر القصر&quot; باللون الأحمر، في سان بطرسبروغ احتفالا بالعام الصيني الجديد. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة "جسر القصر" باللون الأحمر، في سان بطرسبروغ احتفالا بالعام الصيني الجديد.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من تفاعل الزوار، أثناء الاحتفال برأس السنة الصينية في سان بطرسبورغ.

صورة من تفاعل الزوار، أثناء الاحتفال برأس السنة الصينية في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من تفاعل الزوار، أثناء الاحتفال برأس السنة الصينية في سان بطرسبورغ.

© Photo / Svetlana Nafikova/MSKAgency

من أجواء الزينة في ساحة "مانيجنايا"، خلال الاحتفالات.

من أجواء الزينة في ساحة &quot;مانيجنايا&quot;، خلال الاحتفالات. - سبوتنيك عربي
8/10
© Photo / Svetlana Nafikova/MSKAgency

من أجواء الزينة في ساحة "مانيجنايا"، خلال الاحتفالات.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر بعض الفعاليات، أثناء احتفالات العام الصيني الجديد.

صورة تظهر بعض الفعاليات، أثناء احتفالات العام الصيني الجديد. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر بعض الفعاليات، أثناء احتفالات العام الصيني الجديد.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة صينية تظهر بين مجموعة فوانيس ملوّنة بألوان زاهية مضائة في سان بطرسبورغ خلال احتفالات رأس السنة الصينية الجديد.

امرأة صينية تظهر بين مجموعة فوانيس ملوّنة بألوان زاهية مضائة في سان بطرسبورغ خلال احتفالات رأس السنة الصينية الجديد. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة صينية تظهر بين مجموعة فوانيس ملوّنة بألوان زاهية مضائة في سان بطرسبورغ خلال احتفالات رأس السنة الصينية الجديد.

