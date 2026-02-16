احتفالات رأس السنة الصينية في موسكو وسان بطرسبورغ

حفل افتتاح معرض "فوانيس زيغونغ الصينية"، المخصص لرأس السنة الصينية، على "جزيرة" زاياتشي بالقرب من قلعة بطرس وبولس في سان بطرسبورغ.
تزيين ساحة "مانيجنايا" بالقرب من الساحة الحمراء، احتفالا بالعام الصيني الجديد.
صورة للجنود الروس أثناء تواجدهم في احتفالات رأس السنة الصينية ويحملون في أيديهم أعلام صغيرة لكل من دولتي الصين وروسيا.
صورة تظهر أشجار تم تزيينها احتفاات بالعام الصيني الجديد، ويظهر أيضا شخص يرتدي زي الباندا.
صورة تظهر القنصل العام الصيني، في سان بطرسبروغ، لوه تشانهوي، في حفل افتتاح معرض "فوانيس زيغونغ الصينية"، المخصصة لرأس السنة الصينية، في بطرسبورغ.
إضاءة "جسر القصر" باللون الأحمر، في سان بطرسبروغ احتفالا بالعام الصيني الجديد.
صورة من تفاعل الزوار، أثناء الاحتفال برأس السنة الصينية في سان بطرسبورغ.
من أجواء الزينة في ساحة "مانيجنايا"، خلال الاحتفالات.
صورة تظهر بعض الفعاليات، أثناء احتفالات العام الصيني الجديد.
امرأة صينية تظهر بين مجموعة فوانيس ملوّنة بألوان زاهية مضائة في سان بطرسبورغ خلال احتفالات رأس السنة الصينية الجديد.
