العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو والكشف عن محتواه
أعلن قسم الأمن والطوارئ في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن عناصر الأمن عثروا على ظرف مشبوه خلال عملية تفتيش روتينية داخل مقر المكتب... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T08:04+0000
2026-02-16T08:04+0000
2026-02-16T08:14+0000
وأوضح مكتب نتنياهو أنه جرى التعامل مع الظرف وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، مؤكدًا انتهاء الحادثة دون الإشارة إلى وقوع تداعيات إضافية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان خبراء المختبر الجنائي التابع للشرطة الإسرائيلية قاموا بفحص الظرف المشبوه الذي وصل إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبعد التأكد من عدم وجود متفجرات، تم جمع الظرف وإرساله إلى مختبر بيولوجي لمزيد من التحقيق. وكشف مصدر مطلع لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنه "تم العثور داخل الظرف على أمبولات تحتوي مادة مجهولة المصدر".يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس استلم في عام 2023، ظرفا مشبوها في المكتب، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو أعلن أنه "تم استلام مغلف مشبوه في إطار استقبال بريد روتيني".وتم العثور في الظرف على "علامات زيتية على الظرف، ما أثار الشك في وجود مادة خطرة.
08:04 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 08:14 GMT 16.02.2026)
أعلن قسم الأمن والطوارئ في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن عناصر الأمن عثروا على ظرف مشبوه خلال عملية تفتيش روتينية داخل مقر المكتب في القدس.
وأوضح مكتب نتنياهو أنه جرى التعامل مع الظرف وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، مؤكدًا انتهاء الحادثة دون الإشارة إلى وقوع تداعيات إضافية، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وكان خبراء المختبر الجنائي التابع للشرطة الإسرائيلية قاموا بفحص الظرف المشبوه الذي وصل إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبعد التأكد من عدم وجود متفجرات، تم جمع الظرف وإرساله إلى مختبر بيولوجي لمزيد من التحقيق.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة
"معاريف" الإسرائيلية، بأنه "تم العثور داخل الظرف على أمبولات تحتوي مادة مجهولة المصدر".
يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس استلم في عام 2023، ظرفا مشبوها في المكتب، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو أعلن أنه "تم استلام مغلف مشبوه في إطار استقبال بريد روتيني".
وتم العثور في الظرف على "علامات زيتية على الظرف، ما أثار الشك في وجود مادة خطرة
.