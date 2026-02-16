العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو والكشف عن محتواه

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو والكشف عن محتواه
أعلن قسم الأمن والطوارئ في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن عناصر الأمن عثروا على ظرف مشبوه خلال عملية تفتيش روتينية داخل مقر المكتب... 16.02.2026
وأوضح مكتب نتنياهو أنه جرى التعامل مع الظرف وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، مؤكدًا انتهاء الحادثة دون الإشارة إلى وقوع تداعيات إضافية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان خبراء المختبر الجنائي التابع للشرطة الإسرائيلية قاموا بفحص الظرف المشبوه الذي وصل إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبعد التأكد من عدم وجود متفجرات، تم جمع الظرف وإرساله إلى مختبر بيولوجي لمزيد من التحقيق. وكشف مصدر مطلع لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنه "تم العثور داخل الظرف على أمبولات تحتوي مادة مجهولة المصدر".يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس استلم في عام 2023، ظرفا مشبوها في المكتب، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو أعلن أنه "تم استلام مغلف مشبوه في إطار استقبال بريد روتيني".وتم العثور في الظرف على "علامات زيتية على الظرف، ما أثار الشك في وجود مادة خطرة.
العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو والكشف عن محتواه

08:04 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 08:14 GMT 16.02.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن قسم الأمن والطوارئ في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن عناصر الأمن عثروا على ظرف مشبوه خلال عملية تفتيش روتينية داخل مقر المكتب في القدس.
وأوضح مكتب نتنياهو أنه جرى التعامل مع الظرف وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، مؤكدًا انتهاء الحادثة دون الإشارة إلى وقوع تداعيات إضافية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان خبراء المختبر الجنائي التابع للشرطة الإسرائيلية قاموا بفحص الظرف المشبوه الذي وصل إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبعد التأكد من عدم وجود متفجرات، تم جمع الظرف وإرساله إلى مختبر بيولوجي لمزيد من التحقيق.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنه "تم العثور داخل الظرف على أمبولات تحتوي مادة مجهولة المصدر".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات
أمس, 20:28 GMT
يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس استلم في عام 2023، ظرفا مشبوها في المكتب، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو أعلن أنه "تم استلام مغلف مشبوه في إطار استقبال بريد روتيني".
وتم العثور في الظرف على "علامات زيتية على الظرف، ما أثار الشك في وجود مادة خطرة.
