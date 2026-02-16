https://sarabic.ae/20260216/العراق-ينهي-الاستجواب-الابتدائي-مع-أكثر-من-500-متهم-من-سجناء-داعش-المنقولين-من-سوريا-1110425835.html
العراق ينهي الاستجواب الابتدائي مع أكثر من 500 متهم من سجناء "داعش" المنقولين من سوريا
العراق ينهي الاستجواب الابتدائي مع أكثر من 500 متهم من سجناء "داعش" المنقولين من سوريا
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، انتهاء التحقيقات الأولية مع أكثر من 500 متهم من سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) المنقولين من السجون السورية.
وقال القضاء العراقي في بيان: "أكملت محكمة تحقيق الكرخ الأولى الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن، فيما تم فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن ال 18 عاماً، حيث تقرر إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دور تأهيل الأحداث لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم".وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد، أن بلاده تتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، داعياً الدول إلى استعادة رعاياها من المعتقلين وتقديمهم إلى العدالة.وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضا مناقشة ملفّ سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان أن "العراق يتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر التنظيم ومحاكمتهم وفق المعايير الدولية"، داعيًا "الدول إلى استعادة رعاياها من المسجونين وتقديمهم إلى العدالة".
العراق ينهي الاستجواب الابتدائي مع أكثر من 500 متهم من سجناء "داعش" المنقولين من سوريا
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، انتهاء التحقيقات الأولية مع أكثر من 500 متهم من سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) المنقولين من السجون السورية.
وقال القضاء العراقي في بيان: "أكملت محكمة تحقيق الكرخ الأولى الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن، فيما تم فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن ال 18 عاماً، حيث تقرر إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دور تأهيل الأحداث لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم".
وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد، أن بلاده تتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، داعياً الدول إلى استعادة رعاياها من المعتقلين وتقديمهم إلى العدالة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، سفير مملكة بلجيكا لدى العراق سيرج ديكشن"، لافتا إلى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين العراق وبلجيكا، وعموم دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وسبل تعزيزها".
وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضا مناقشة ملفّ سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان أن "العراق يتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر التنظيم ومحاكمتهم وفق المعايير الدولية"، داعيًا "الدول إلى استعادة رعاياها من المسجونين وتقديمهم إلى العدالة".