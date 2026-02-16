هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع؟
راديو
مساحة حرة
السرطان
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع؟

في دراسة علمية حديثة، أكد باحثون أن تشخيص السرطان يرفع احتمالية ارتكاب جريمة بنسبة 14% تقريبا بين الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم سابقا.
واعتمدت الدراسة على بيانات إدارية دنماركية واسعة النطاق شملت أكثر من 368 ألف شخصا تم تشخيصهم بالسرطان بين 1980 و2018، مقارنة بمجموعة ضابطة مشابهة، وربطت سجلات الصحة بسجلات الجرائم.
ويُطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم "تأثير Breaking Bad"، مستوحى من المسلسل الشهير، الذي يدفع فيه تشخيص السرطان مواطنا ملتزما بالقانون إلى عالم الجريمة.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال استشاري الصحة النفسية، الدكتور وليد هنداوي، إن "تجربة قاسية جدا وإن لم يكن يتمتع بقدر من الصلابة النفسية قد يأتي بسلوكيات ليست فيه، منها السلوكيات العنيفة جدا، إذ يتساءل المريض عن سبب تعرضه لمتاعب من علاجات قاسية، بينما ينعم الآخرون بحياة هادئة كما لو كان الآخر هو من سلب منه الحياة".

وأوضح هنداوي أن "مواجهة خبرة الموت تؤدي إلى عدم الاكتراث بأي شيء وقد يقسو على من حوله ويمارس شكلا من أشكال العنف حتى لو كان معنويا، إذ يتعرض الشخص لأقسى أنواع الضغوط، وإذا لم يكن لديه تجربة روحية أو قناعات ثقافية قد يتحول إلى ما هو أسوأ".

وحول الجانب الاجتماعي لهذه الظاهرة، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، الدكتور سعيد صادق، إن "معظم الأسباب التي تدفع الشخص المصاب إلى مثل هذه التصرفات السلوكية أسباب نفسية"، مشيرا إلى أن "شبكات الدعم الأسري والاجتماعي يقع عليها دور الحيلولة دون وقوع الشخص في مثل هذه التصرفات قبيل موته".

وأضاف صادق أن "العامل الديني في مجتمعاتنا الشرقية له دور كبير أيضا في تحصين الشخص ضد مثل هذه التصرفات"، لافتا إلى أن "الطرح الدرامي لفكرة الانزلاق للجريمة بعد المرض كما في مسلسل "Breaking Bad" لا يعكس واقعا اجتماعيا حقيقيا، وإنما ينطوي على قدر كبير من المبالغة".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
