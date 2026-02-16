https://sarabic.ae/20260216/هل-تغير-معرفة-الشخص-إصابته-بمرض-خطير-من-سلوكه-تجاه-المجتمع-1110414205.html
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع؟
في دراسة علمية حديثة، أكد باحثون أن تشخيص السرطان يرفع احتمالية ارتكاب جريمة بنسبة 14% تقريبا بين الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم سابقا.
السرطان
واعتمدت الدراسة على بيانات إدارية دنماركية واسعة النطاق شملت أكثر من 368 ألف شخصا تم تشخيصهم بالسرطان بين 1980 و2018، مقارنة بمجموعة ضابطة مشابهة، وربطت سجلات الصحة بسجلات الجرائم.ويُطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم "تأثير Breaking Bad"، مستوحى من المسلسل الشهير، الذي يدفع فيه تشخيص السرطان مواطنا ملتزما بالقانون إلى عالم الجريمة.وأوضح هنداوي أن "مواجهة خبرة الموت تؤدي إلى عدم الاكتراث بأي شيء وقد يقسو على من حوله ويمارس شكلا من أشكال العنف حتى لو كان معنويا، إذ يتعرض الشخص لأقسى أنواع الضغوط، وإذا لم يكن لديه تجربة روحية أو قناعات ثقافية قد يتحول إلى ما هو أسوأ".وأضاف صادق أن "العامل الديني في مجتمعاتنا الشرقية له دور كبير أيضا في تحصين الشخص ضد مثل هذه التصرفات"، لافتا إلى أن "الطرح الدرامي لفكرة الانزلاق للجريمة بعد المرض كما في مسلسل "Breaking Bad" لا يعكس واقعا اجتماعيا حقيقيا، وإنما ينطوي على قدر كبير من المبالغة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
