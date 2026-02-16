https://sarabic.ae/20260216/1110402923.html
عيد "ماسلينيتسا"... روسيا تودع الشتاء
عيد "ماسلينيتسا"... روسيا تودع الشتاء
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المثيرة للاحتفال بعيد "ماسلينيتسا" (أسبوع المرافع) الشعبي الساحر الذي يقام كل عام في روسيا، احتفالا... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T07:53+0000
2026-02-16T07:53+0000
2026-02-16T07:53+0000
وسائط متعددة
عيد ماسلينيتسا
معلومات عن عيد ماسلينيتسا
الشتاء
موسكو
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110403096_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_625b53d8d9ed1e2eb3f0d61bea8ff523.jpg
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110403096_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_838fa9f3603e35b3312d24de9d183e2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, عيد ماسلينيتسا, معلومات عن عيد ماسلينيتسا, الشتاء, موسكو, صور
фото, عيد ماسلينيتسا, معلومات عن عيد ماسلينيتسا, الشتاء, موسكو, صور
عيد "ماسلينيتسا"... روسيا تودع الشتاء
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المثيرة للاحتفال بعيد "ماسلينيتسا" (أسبوع المرافع) الشعبي الساحر الذي يقام كل عام في روسيا، احتفالا بانتهاء فصل الشتاء وقرب حلول فصل الربيع.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
مجموعة من المشاركين في "ماسلينيتسا" يحملون طبقا عليه مأكولات روسية تقليدية ويلتقطون صورة تذكارية.
مجموعة من المشاركين في "ماسلينيتسا" يحملون طبقا عليه مأكولات روسية تقليدية ويلتقطون صورة تذكارية.
© Photo / Sergei Vedyashkin/MSKAgency
شاب يقفز لاستعراض لياقته البدنية ضمن الاحتفال بعيد "ماسلينيتسا".
شاب يقفز لاستعراض لياقته البدنية ضمن الاحتفال بعيد "ماسلينيتسا".
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
أحد المشاركين في عيد "ماسلينيتسا"، يحمل بيده فطيرة تعتبر واحدة من تقاليد الاحتفال بـ"ماسلينيتسا".
أحد المشاركين في عيد "ماسلينيتسا"، يحمل بيده فطيرة تعتبر واحدة من تقاليد الاحتفال بـ"ماسلينيتسا".
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
شاب يشعل الساموفار (السماور) في عرض "ماسلينيتسا" في شارع تفيرسكوي، موسكو.
شاب يشعل الساموفار (السماور) في عرض "ماسلينيتسا" في شارع تفيرسكوي، موسكو.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
شاب وفتاة يرقصان بين أشجارالزينة حيث تظهر في خلفية الصورة الثلوج ضمن احتفالات "ماسلينيتسا".
شاب وفتاة يرقصان بين أشجارالزينة حيث تظهر في خلفية الصورة الثلوج ضمن احتفالات "ماسلينيتسا".
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
أشخاص يرتدون الملابس التقليدية بألوان زاهية ويشاركون في إحياء عيد "ماسلينيتسا".
أشخاص يرتدون الملابس التقليدية بألوان زاهية ويشاركون في إحياء عيد "ماسلينيتسا".
© Photo / Sergei Vedyashkin/MSKAgency
إحدى الفتيات تحمل اَلة موسيقية بين يديها وتعزف الموسيقا خلال مشاركتها في عيد"ماسلينيتسا".
إحدى الفتيات تحمل اَلة موسيقية بين يديها وتعزف الموسيقا خلال مشاركتها في عيد"ماسلينيتسا".
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في احتفال "ماسلينيتسا" يقفون أمام شخص يعد أحد الأطباق التقليدية المرتبطة بالاحتفال بهذه المناسبة.
المشاركون في احتفال "ماسلينيتسا" يقفون أمام شخص يعد أحد الأطباق التقليدية المرتبطة بالاحتفال بهذه المناسبة.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
شاب وفتاة يرتديان ملابس تقليدية مزركشة ويرقصان بالشرائط الملونة في شارع تفيرسكوي، موسكو.
شاب وفتاة يرتديان ملابس تقليدية مزركشة ويرقصان بالشرائط الملونة في شارع تفيرسكوي، موسكو.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركون في عيد "ماسلينيتسا" يرتدون الملابس التقليدية الشتوية السميكة ويلتقطون صور تذكارية.
مشاركون في عيد "ماسلينيتسا" يرتدون الملابس التقليدية الشتوية السميكة ويلتقطون صور تذكارية.