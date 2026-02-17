تقرير: "حماس" استخدمت رموز "إيموجي" لإبلاغ عناصرها بالاستعداد لـ"طوفان الأقصى"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تقرير: "حماس" استخدمت رموز "إيموجي" لإبلاغ عناصرها بالاستعداد لـ"طوفان الأقصى"
تابعنا عبر
زعمت تقارير إسرائيلية، أن حركة "حماس" الفلسطينية استخدمت سلسلة من الرموز التعبيرية كإشارات مشفرة أُرسلت إلى عناصرها للتحضير لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، المعروف باسم عملية "طوفان الأقصى".
وبحسب التقرير الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أمس الإثنين، بعد موافقة هيئة الرقابة العسكرية الإسرائيلية، فقد استُخدمت هذه الرموز لتوجيه عناصر من فيلق النخبة إلى تفعيل شرائح اتصال إسرائيلية داخل الأراضي الإسرائيلية، والتجمع في مواقع مختلفة، وتجهيز أسلحتهم.
وأفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بأنه رصد مساء 6 أكتوبر 2023 تفعيل عدد من شرائح الاتصال الإسرائيلية بحوزة عناصر من الحركة، قبل أن يرتفع العدد لاحقا إلى عشرات الشرائح خلال الليلة نفسها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
نتنياهو يدلي باعتراف مفاجئ بشأن "طوفان الأقصى"
5 فبراير, 14:47 GMT
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي عثر في هواتف صودرت من منفذي الهجوم على سلسلة الرموز نفسها، والتي قيل إنها استُخدمت سابقا في مناسبتين خلال عامي 2022 و2023 دون تنفيذ هجوم في حينه.
ووفقا للتحقيقات العسكرية الإسرائيلية، فإنه لم يُكتشف استخدام هذه الرموز كإشارات تحضيرية إلا بعد وقوع الهجوم، ضمن مراجعة الإخفاقات الاستخباراتية المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تقديرات خاطئة سابقة بشأن "حماس" أسهمت في غياب التحذير المسبق، ما أدى إلى إخفاق استخباراتي واسع النطاق.
