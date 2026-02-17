https://sarabic.ae/20260217/تونس-تفوز-بالمركز-الأول-في-مسابقة-الأهرام-الدولية-لزيت-الزيتون-البكر-الممتاز-بالقاهرة-1110448847.html
تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة
فازت تونس بالمركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز "كليوباترا" في دورتها الثانية المنعقدة بالقاهرة، من 12 الى 15 فبراير/ شباط الجاري. 17.02.2026
وأفاد مصدر من مكتب الاعلام بوزارة الفلاحة التونسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن العينات التونسية المشاركة قد أحرزت 46 ميدالية ذهبية و5 ميدالية فضية.وقد شهدت هذه المسابقة مشاركة عدد من الدول العربية والاجنبية وحكام وخبراء دوليين من تونس وايطاليا واسبانيا والجزائر وتركيا. وتهدف هذه المسابقة الى الارتقاء بالعلامات التجارية الأكثر تميزا في مجال زيت الزيتون وابرازها على الساحة العالمية. ومثل هذا الحدث منصة مرموقة للمنتجين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض الجودة الاستثنائية لمنتجاتهم وروح الابتكار لديهم.
30 ديسمبر 2025, 12:05 GMT
وتأتي هذه الدورة استكمالاً للنجاح الذي حققه الدورة الافتتاحية، حيث يعد هذا الحدث تكريماً للتراث العريق لمصر القديمة، حيث مثلت شجرة الزيتون رمزاً للبركة وركيزة أساسية في التاريخ الزراعي للبلاد منذ آلاف السنين.
وتهدف هذه المسابقة الى الارتقاء بالعلامات التجارية الأكثر تميزا في مجال زيت الزيتون وابرازها على الساحة العالمية. ومثل هذا الحدث منصة مرموقة للمنتجين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض الجودة الاستثنائية لمنتجاتهم وروح الابتكار لديهم.