تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260217/تونس-تفوز-بالمركز-الأول-في-مسابقة-الأهرام-الدولية-لزيت-الزيتون-البكر-الممتاز-بالقاهرة-1110448847.html
تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة
تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة
سبوتنيك عربي
فازت تونس بالمركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز "كليوباترا" في دورتها الثانية المنعقدة بالقاهرة، من 12 الى 15 فبراير/ شباط الجاري. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T08:51+0000
2026-02-17T08:51+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110448189_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b5e9377a8e8811208dcde8525394a0b8.jpg
وأفاد مصدر من مكتب الاعلام بوزارة الفلاحة التونسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن العينات التونسية المشاركة قد أحرزت 46 ميدالية ذهبية و5 ميدالية فضية.وقد شهدت هذه المسابقة مشاركة عدد من الدول العربية والاجنبية وحكام وخبراء دوليين من تونس وايطاليا واسبانيا والجزائر وتركيا. وتهدف هذه المسابقة الى الارتقاء بالعلامات التجارية الأكثر تميزا في مجال زيت الزيتون وابرازها على الساحة العالمية. ومثل هذا الحدث منصة مرموقة للمنتجين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض الجودة الاستثنائية لمنتجاتهم وروح الابتكار لديهم.
https://sarabic.ae/20251230/حملة-تشويه-تستهدف-زيت-الزيتون-التونسي-من-يقف-وراءها-ولماذا-الآن؟-1108726044.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110448189_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_613f54c5397cdff704f18fd30e209ee4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة

08:51 GMT 17.02.2026
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة
تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
فازت تونس بالمركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز "كليوباترا" في دورتها الثانية المنعقدة بالقاهرة، من 12 الى 15 فبراير/ شباط الجاري.
وأفاد مصدر من مكتب الاعلام بوزارة الفلاحة التونسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن العينات التونسية المشاركة قد أحرزت 46 ميدالية ذهبية و5 ميدالية فضية.
وقد شهدت هذه المسابقة مشاركة عدد من الدول العربية والاجنبية وحكام وخبراء دوليين من تونس وايطاليا واسبانيا والجزائر وتركيا.
زيت الزيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
حملة تشويه تستهدف زيت الزيتون التونسي: من يقف وراءها ولماذا الآن؟
30 ديسمبر 2025, 12:05 GMT
وتأتي هذه الدورة استكمالاً للنجاح الذي حققه الدورة الافتتاحية، حيث يعد هذا الحدث تكريماً للتراث العريق لمصر القديمة، حيث مثلت شجرة الزيتون رمزاً للبركة وركيزة أساسية في التاريخ الزراعي للبلاد منذ آلاف السنين.
وتهدف هذه المسابقة الى الارتقاء بالعلامات التجارية الأكثر تميزا في مجال زيت الزيتون وابرازها على الساحة العالمية. ومثل هذا الحدث منصة مرموقة للمنتجين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض الجودة الاستثنائية لمنتجاتهم وروح الابتكار لديهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала