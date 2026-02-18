https://sarabic.ae/20260218/طريقة-علمية-لاستطلاع-هلال-رمضان-جدل-بشأن-الكائنات-الفضائية-الذكاء-الاصطناعي-يدخل-عالم-الموتى-1110475393.html
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان... جدل بشأن الكائنات الفضائية... الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان... جدل بشأن الكائنات الفضائية... الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
سبوتنيك عربي
يستعد العالم العربي والإسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال ساعات، وفي كل عام يتقدم الشهر بحوالي 10 إلى 11 يومًا، متغيرًا بين الفصول في دورة قمرية مدتها 33... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T07:26+0000
2026-02-18T07:26+0000
2026-02-18T07:26+0000
راديو
مرايا العلوم
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110475151_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_05339ada3d4c7015d43701c07e69aa9b.png
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان.. جدل بشأن الكائنات الفضائية.. الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
سبوتنيك عربي
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان.. جدل بشأن الكائنات الفضائية.. الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
تلك الدورة الكاملة، ستجعل شهر رمضان يأتي مرتين في عام 2030. وتختلف رؤية الهلال بين الدول العربية، ما يثير الجدل سنويًا بشأن عدد أيام الصوم حال اختلاف الرؤية بين الدول. وأشار إلى أن "دورة القمر تبدأ بالمحاق (القمر الجديد) عند الاقتران، حيث يقع بين الأرض والشمس، ويكون وجهه المواجه للأرض مظلمًا تمامًا، وبعد الاقتران يبتعد تدريجيًا، فيظهر هلال صغير يزداد حتى التربيع ثم البدر بعد 14 يومًا تقريبًا"، مشيرًا إلى أن "ولادة الهلال تُرصد بعد غروب الشمس، خلال فترة المكث (بقاء الهلال فوق الأفق). واحتمال الرؤية يعتمد على عوامل متعددة مثل البعد الزاوي عن الشمس وارتفاعه عن الأفق، وعمر الهلال (الوقت من الاقتران إلى الغروب)، ميل مدار القمر، والظروف الجوية".وأوضح جودة أن "الرؤية بالعين المجردة مستحيلة إذا كانت الاستطالة أقل من 7 درجات تقريبًا. وأقل عمر هلال موثق لرؤية عين مجردة نحو 15.5 ساعة، وأقل مكث 29 دقيقة. وهناك معايير حديثة مثل معيار عودة (المشروع الإسلامي لرصد الأهلة) تركز على نسبة إضاءة الهلال إلى خلفية السماء".جدل جديد بشأن الكائنات الفضائيةلكن الرئيس الأمريكي السابق حاول التخفيف من الجدل المثار، ونقلت صحيفة "نيوزويك" عن أوباما، قوله إنه كان يحاول الالتزام بروح النقاش السريع، وأضاف: "لم أر أي دليل خلال فترة رئاستي على أن كائنات فضائية قد تواصلت معنا".الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتىروبوتات الحزن الذكية، تقنية جديدة ربما تغير طريقة الحداد لكنها محاطة بالكثير من الجدل حول المخاطر النفسية والأخلاقية.فقد أنشأت مهندسة صينية تدعى "رورو" روبوتًا يحاكي والدتها المتوفاة بسبب السرطان لمساعدتهم على مواجهة الفقدان والحزن.تعتمد هذه الروبوتات على نماذج اللغة الكبيرة التي يتم تدريبها ببيانات شخصية مثل الرسائل النصية، التسجيلات الصوتية، المنشورات على وسائل التواصل، والمحادثات السابقة، لتوليد حوارات واقعية تشبه أسلوب المتوفى.بدلاً من تخزين الذكريات بشكل ثابت، ويعيد العقل بناءها عاطفيًا في كل مرة، فإذا تغذت على ردود الذكاء الاصطناعي، قد تتعرض لتعديل تدريجي، واستبدال الواقع بصورة مثالية رقمية، أو حتى خلق ذكريات وهمية، ما يربك الدماغ ويصعب التمييز بين الحقيقي والمولَّد، ويسبب مشكلات نفسية".وأكدت حسني أن "هذا الوجود الرقمي قد يعطل عملية الحداد الطبيعية؛ فبدلاً من الاعتراف بالفقد والتأقلم والشفاء، يرفض الدماغ قبول الغياب، فيتحول الحداد إلى حالة معلقة أو مرضية، فالراحة المؤقتة التي يشعر بها المستخدمون هي تفريغ عاطفي فقط، لا شفاء حقيقي، بل تزيد الاعتماد الرقمي وتعمق التعلق الدائم كحلقة مفرغة".
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110475151_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_34d09fd87150b1a163d3cc8982e90b7f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
مرايا العلوم, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, аудио
مرايا العلوم, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, аудио
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان... جدل بشأن الكائنات الفضائية... الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
يستعد العالم العربي والإسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال ساعات، وفي كل عام يتقدم الشهر بحوالي 10 إلى 11 يومًا، متغيرًا بين الفصول في دورة قمرية مدتها 33 عامًا قبل أن يعود إلى الوقت نفسه تقريبًا في التقويم.
تلك الدورة الكاملة، ستجعل شهر رمضان يأتي مرتين في عام 2030.
وتختلف رؤية الهلال بين الدول العربية
، ما يثير الجدل سنويًا بشأن عدد أيام الصوم حال اختلاف الرؤية بين الدول.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك م. عصام جودة، إن "القمر جسم معتم يستمد ضوءه من الشمس، فيضيء نصفه المواجه لها ويظلم الآخر ويدور حول الأرض في شهر قمري نحو 29.5 يوم، ما يغير أطواره.
وأشار إلى أن "دورة القمر تبدأ بالمحاق (القمر الجديد) عند الاقتران، حيث يقع بين الأرض والشمس، ويكون وجهه المواجه للأرض مظلمًا تمامًا، وبعد الاقتران يبتعد تدريجيًا، فيظهر هلال صغير يزداد حتى التربيع ثم البدر بعد 14 يومًا تقريبًا"، مشيرًا إلى أن "ولادة الهلال تُرصد بعد غروب الشمس، خلال فترة المكث (بقاء الهلال
فوق الأفق).
واحتمال الرؤية يعتمد على عوامل متعددة مثل البعد الزاوي عن الشمس وارتفاعه عن الأفق، وعمر الهلال (الوقت من الاقتران إلى الغروب)، ميل مدار القمر، والظروف الجوية".
وأوضح جودة أن "الرؤية بالعين المجردة مستحيلة إذا كانت الاستطالة أقل من 7 درجات تقريبًا.
وأقل عمر هلال موثق لرؤية عين مجردة نحو 15.5 ساعة، وأقل مكث 29 دقيقة. وهناك معايير حديثة مثل معيار عودة (المشروع الإسلامي لرصد الأهلة) تركز على نسبة إضاءة الهلال إلى خلفية السماء".
جدل جديد بشأن الكائنات الفضائية
أثار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جدلًا جديدًا حول الكائنات الفضائية بتصريحاته في مقابلة على الإنترنت، قلل خلالها من شأن التكهنات حول وجود حياة خارج كوكب الأرض، وأشار إلى أن الكائنات الفضائية حقيقية لكنه لم يرها، مشيرًا إلى نشاط سري في القاعدة الأمريكية في المنطقة 51.
لكن الرئيس الأمريكي السابق حاول التخفيف من الجدل المثار، ونقلت صحيفة "نيوزويك" عن أوباما، قوله إنه كان يحاول الالتزام بروح النقاش السريع، وأضاف: "لم أر أي دليل خلال فترة رئاستي على أن كائنات فضائية
قد تواصلت معنا".
الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
روبوتات الحزن الذكية، تقنية جديدة ربما تغير طريقة الحداد لكنها محاطة بالكثير من الجدل حول المخاطر النفسية والأخلاقية.
فقد أنشأت مهندسة صينية تدعى "رورو" روبوتًا يحاكي والدتها المتوفاة بسبب السرطان لمساعدتهم على مواجهة الفقدان والحزن.
تعتمد هذه الروبوتات على نماذج اللغة الكبيرة التي يتم تدريبها ببيانات شخصية مثل الرسائل النصية، التسجيلات الصوتية، المنشورات على وسائل التواصل، والمحادثات السابقة، لتوليد حوارات واقعية تشبه أسلوب المتوفى.
وقالت استشارية علم النفس الرقمي ونائبة رئيس لجنة التحول الرقمي د. نيفين حسني، إن "الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ نسخًا رقمية تفاعلية للمتوفين يعد سلاحًا ذا حدين، لأنه يعيد تشكيل علاقة الإنسان بالذاكرة.
بدلاً من تخزين الذكريات بشكل ثابت، ويعيد العقل بناءها عاطفيًا في كل مرة، فإذا تغذت على ردود الذكاء الاصطناعي
، قد تتعرض لتعديل تدريجي، واستبدال الواقع بصورة مثالية رقمية، أو حتى خلق ذكريات وهمية، ما يربك الدماغ ويصعب التمييز بين الحقيقي والمولَّد، ويسبب مشكلات نفسية".
وأكدت حسني أن "هذا الوجود الرقمي قد يعطل عملية الحداد الطبيعية؛ فبدلاً من الاعتراف بالفقد والتأقلم والشفاء، يرفض الدماغ قبول الغياب، فيتحول الحداد إلى حالة معلقة أو مرضية، فالراحة المؤقتة التي يشعر بها المستخدمون هي تفريغ عاطفي فقط، لا شفاء حقيقي، بل تزيد الاعتماد الرقمي وتعمق التعلق الدائم كحلقة مفرغة".