طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان... جدل بشأن الكائنات الفضائية... الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى

طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان... جدل بشأن الكائنات الفضائية... الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى

يستعد العالم العربي والإسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال ساعات، وفي كل عام يتقدم الشهر بحوالي 10 إلى 11 يومًا، متغيرًا بين الفصول في دورة قمرية مدتها 33...

تلك الدورة الكاملة، ستجعل شهر رمضان يأتي مرتين في عام 2030. وتختلف رؤية الهلال بين الدول العربية، ما يثير الجدل سنويًا بشأن عدد أيام الصوم حال اختلاف الرؤية بين الدول. وأشار إلى أن "دورة القمر تبدأ بالمحاق (القمر الجديد) عند الاقتران، حيث يقع بين الأرض والشمس، ويكون وجهه المواجه للأرض مظلمًا تمامًا، وبعد الاقتران يبتعد تدريجيًا، فيظهر هلال صغير يزداد حتى التربيع ثم البدر بعد 14 يومًا تقريبًا"، مشيرًا إلى أن "ولادة الهلال تُرصد بعد غروب الشمس، خلال فترة المكث (بقاء الهلال فوق الأفق). واحتمال الرؤية يعتمد على عوامل متعددة مثل البعد الزاوي عن الشمس وارتفاعه عن الأفق، وعمر الهلال (الوقت من الاقتران إلى الغروب)، ميل مدار القمر، والظروف الجوية".وأوضح جودة أن "الرؤية بالعين المجردة مستحيلة إذا كانت الاستطالة أقل من 7 درجات تقريبًا. وأقل عمر هلال موثق لرؤية عين مجردة نحو 15.5 ساعة، وأقل مكث 29 دقيقة. وهناك معايير حديثة مثل معيار عودة (المشروع الإسلامي لرصد الأهلة) تركز على نسبة إضاءة الهلال إلى خلفية السماء".جدل جديد بشأن الكائنات الفضائيةلكن الرئيس الأمريكي السابق حاول التخفيف من الجدل المثار، ونقلت صحيفة "نيوزويك" عن أوباما، قوله إنه كان يحاول الالتزام بروح النقاش السريع، وأضاف: "لم أر أي دليل خلال فترة رئاستي على أن كائنات فضائية قد تواصلت معنا".الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتىروبوتات الحزن الذكية، تقنية جديدة ربما تغير طريقة الحداد لكنها محاطة بالكثير من الجدل حول المخاطر النفسية والأخلاقية.فقد أنشأت مهندسة صينية تدعى "رورو" روبوتًا يحاكي والدتها المتوفاة بسبب السرطان لمساعدتهم على مواجهة الفقدان والحزن.تعتمد هذه الروبوتات على نماذج اللغة الكبيرة التي يتم تدريبها ببيانات شخصية مثل الرسائل النصية، التسجيلات الصوتية، المنشورات على وسائل التواصل، والمحادثات السابقة، لتوليد حوارات واقعية تشبه أسلوب المتوفى.بدلاً من تخزين الذكريات بشكل ثابت، ويعيد العقل بناءها عاطفيًا في كل مرة، فإذا تغذت على ردود الذكاء الاصطناعي، قد تتعرض لتعديل تدريجي، واستبدال الواقع بصورة مثالية رقمية، أو حتى خلق ذكريات وهمية، ما يربك الدماغ ويصعب التمييز بين الحقيقي والمولَّد، ويسبب مشكلات نفسية".وأكدت حسني أن "هذا الوجود الرقمي قد يعطل عملية الحداد الطبيعية؛ فبدلاً من الاعتراف بالفقد والتأقلم والشفاء، يرفض الدماغ قبول الغياب، فيتحول الحداد إلى حالة معلقة أو مرضية، فالراحة المؤقتة التي يشعر بها المستخدمون هي تفريغ عاطفي فقط، لا شفاء حقيقي، بل تزيد الاعتماد الرقمي وتعمق التعلق الدائم كحلقة مفرغة".

