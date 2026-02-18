https://sarabic.ae/20260218/مقتل-طفلين-فلسطينيين-وإصابة-3-في-انفجار-لغم-للجيش-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-1110471513.html
مقتل طفلين فلسطينيين وإصابة 3 في انفجار لغم للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
قتل طفلان فلسطينيان وأُصيب 3 آخرون، أمس الثلاثاء، بانفجار لغم من مخلّفات الجيش الإسرائيلي، في بلدة الجفتلك في الأغوار الوسطى شمال أريحا بالضفة الغربية المحتلة. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن خمسة أطفال من بلدة الجفتلك كانوا في أراضي قرية فروش بيت دجن المجاورة، عندما انفجر بهم لغم من مخلفات الجيش الإسرائيلي.أدى الانفجار إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة جدًا.فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت المنطقة عقب الحادث، ودفعَت بتعزيزات إلى المكان، ومنعت أي شخص من الا،قتراب ونقلت الأطفال إلى مستشفيات إسرائيلية
قتل طفلان فلسطينيان وأُصيب 3 آخرون، أمس الثلاثاء، بانفجار لغم من مخلّفات الجيش الإسرائيلي، في بلدة الجفتلك في الأغوار الوسطى شمال أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن خمسة أطفال من بلدة الجفتلك كانوا في أراضي قرية فروش بيت دجن المجاورة، عندما انفجر بهم لغم من مخلفات الجيش الإسرائيلي
.
أدى الانفجار إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين
بجروح خطيرة جدًا.
فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت المنطقة عقب الحادث، ودفعَت بتعزيزات إلى المكان، ومنعت أي شخص من الا،قتراب ونقلت الأطفال إلى مستشفيات إسرائيلية