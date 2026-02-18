عربي
أمساليوم
بث مباشر
من الصواريخ إلى الطائرات المسيرة.. القوة العسكرية الإيرانية
من الصواريخ إلى الطائرات المسيرة.. القوة العسكرية الإيرانية
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للمناورات العسكرية التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
من الصواريخ إلى الطائرات المسيرة.. القوة العسكرية الإيرانية

11:36 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 11:45 GMT 18.02.2026)
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للمناورات العسكرية التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.
© REUTERS WANA/IRGC

إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية جنوبي إيران

إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية جنوبي إيران - سبوتنيك عربي
1/10
© REUTERS WANA/IRGC

إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية جنوبي إيران

© Photo / Press service of the Islamic Revolutionary Guard Corps

مناورات عسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز

مناورات عسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / Press service of the Islamic Revolutionary Guard Corps

مناورات عسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز

© AP Photo / Sepahnews

تُظهر هذه الصورة التي نشرتها وكالة "سباه نيوز" للحرس الثوري الإيراني، في 16 فبراير/ شباط 2026، جنودًا يقفون في وضع الانتباه خلال تدريب للحرس في مضيق هرمز

تُظهر هذه الصورة التي نشرتها وكالة &quot;سباه نيوز&quot; للحرس الثوري الإيراني، في 16 فبراير/ شباط 2026، جنودًا يقفون في وضع الانتباه خلال تدريب للحرس في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Sepahnews

تُظهر هذه الصورة التي نشرتها وكالة "سباه نيوز" للحرس الثوري الإيراني، في 16 فبراير/ شباط 2026، جنودًا يقفون في وضع الانتباه خلال تدريب للحرس في مضيق هرمز

© Photo / Press service of the Islamic Revolutionary Guard Corps

إطلاق صاروخ خلال مناورات عسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز

إطلاق صاروخ خلال مناورات عسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / Press service of the Islamic Revolutionary Guard Corps

إطلاق صاروخ خلال مناورات عسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز

© AP Photo / Sepahnews

تُظهر هذه الصورة، التي نشرتها وكالة "سباه نيوز"، تدريبات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، يوم الاثنين، الموافق 16 فبراير 2026

تُظهر هذه الصورة، التي نشرتها وكالة &quot;سباه نيوز&quot;، تدريبات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، يوم الاثنين، الموافق 16 فبراير 2026 - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Sepahnews

تُظهر هذه الصورة، التي نشرتها وكالة "سباه نيوز"، تدريبات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، يوم الاثنين، الموافق 16 فبراير 2026

© REUTERS WANA/IRGC

انفجار خلال تدريب عسكري في جنوب إيران، في 17 فبراير 2026

انفجار خلال تدريب عسكري في جنوب إيران، في 17 فبراير 2026 - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS WANA/IRGC

انفجار خلال تدريب عسكري في جنوب إيران، في 17 فبراير 2026

© Photo / Press service of the Islamic Revolutionary Guard Corps

مشهد آخر لصاروخ تم إطلاقه خلال المناورات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز

مشهد آخر لصاروخ تم إطلاقه خلال المناورات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / Press service of the Islamic Revolutionary Guard Corps

مشهد آخر لصاروخ تم إطلاقه خلال المناورات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز

© REUTERS WANA/IRGC

إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية في جنوب إيران، 17 فبراير 2026

إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية في جنوب إيران، 17 فبراير 2026 - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS WANA/IRGC

إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية في جنوب إيران، 17 فبراير 2026

© AP Photo / Sepahnews

جنود يقفون في وضع الانتباه خلال مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز، 17 فبراير 2026

جنود يقفون في وضع الانتباه خلال مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز، 17 فبراير 2026 - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Sepahnews

جنود يقفون في وضع الانتباه خلال مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز، 17 فبراير 2026

© AP Photo / Sepahnews

تدريبات للحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز، 16 فبراير 2026

تدريبات للحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز، 16 فبراير 2026 - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Sepahnews

تدريبات للحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز، 16 فبراير 2026

