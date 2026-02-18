من الصواريخ إلى الطائرات المسيرة.. القوة العسكرية الإيرانية

إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية جنوبي إيران
مناورات عسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
تُظهر هذه الصورة التي نشرتها وكالة "سباه نيوز" للحرس الثوري الإيراني، في 16 فبراير/ شباط 2026، جنودًا يقفون في وضع الانتباه خلال تدريب للحرس في مضيق هرمز
إطلاق صاروخ خلال مناورات عسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
تُظهر هذه الصورة، التي نشرتها وكالة "سباه نيوز"، تدريبات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، يوم الاثنين، الموافق 16 فبراير 2026
انفجار خلال تدريب عسكري في جنوب إيران، في 17 فبراير 2026
مشهد آخر لصاروخ تم إطلاقه خلال المناورات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية في جنوب إيران، 17 فبراير 2026
جنود يقفون في وضع الانتباه خلال مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز، 17 فبراير 2026
تدريبات للحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز، 16 فبراير 2026
