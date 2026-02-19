https://sarabic.ae/20260219/إسرائيل-تشن-ضربات-على-أهداف-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1110511874.html

إسرائيل تشن ضربات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تنفيذ ضربات على مواقع "حزب الله" في جنوب لبنان. 19.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال الجيش في منشور على قناة تليغرام: "ردًا على الانتهاكات المتكررة لشروط وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، ينفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على أهداف البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان".من جانبها، أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجارات تهز مناطق في جنوب البلاد، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي.ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في ليلة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرًا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقًا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يومًا من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات وحركة حزب الله شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترًا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع الحفاظ على وجود عسكري في خمس نقاط حدودية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات، بينما أعلنت السلطات اللبنانية في بداية العام أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.

