إسرائيل تشن ضربات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260219/إسرائيل-تشن-ضربات-على-أهداف-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1110511874.html
إسرائيل تشن ضربات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
إسرائيل تشن ضربات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تنفيذ ضربات على مواقع "حزب الله" في جنوب لبنان. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T01:19+0000
2026-02-19T01:19+0000
الجنوب اللبناني
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_2a5b339e46b2b1be281be025f886518c.jpg
وقال الجيش في منشور على قناة تليغرام: "ردًا على الانتهاكات المتكررة لشروط وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، ينفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على أهداف البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان".من جانبها، أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجارات تهز مناطق في جنوب البلاد، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي.ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في ليلة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرًا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقًا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يومًا من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات وحركة حزب الله شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترًا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع الحفاظ على وجود عسكري في خمس نقاط حدودية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات، بينما أعلنت السلطات اللبنانية في بداية العام أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20260215/الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسلة-غارات-على-مواقع-متعددة-جنوب-لبنان-1110374949.html
الجنوب اللبناني
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_621be9b14e79d36f198ef8a8f616e7a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجنوب اللبناني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الجنوب اللبناني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

إسرائيل تشن ضربات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

01:19 GMT 19.02.2026
© Photo / x غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تنفيذ ضربات على مواقع "حزب الله" في جنوب لبنان.
وقال الجيش في منشور على قناة تليغرام: "ردًا على الانتهاكات المتكررة لشروط وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، ينفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على أهداف البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع متعددة جنوب لبنان
15 فبراير, 02:37 GMT
من جانبها، أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجارات تهز مناطق في جنوب البلاد، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي.
ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في ليلة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرًا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقًا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.
وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يومًا من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات وحركة حزب الله شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترًا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.
وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع الحفاظ على وجود عسكري في خمس نقاط حدودية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات، بينما أعلنت السلطات اللبنانية في بداية العام أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала