"المفتاح الذهبي".. فيلم روسي يصل إلى صالات السينما في الشرق الأوسط لأول مرة
"المفتاح الذهبي".. فيلم روسي يصل إلى صالات السينما في الشرق الأوسط لأول مرة
تستعد دور السينما في عدد من دول "الشرق الأوسط" لاستقبال الفيلم الروسي "المفتاح الذهبي"، بعد إبرام اتفاقيات توزيع مع كبرى شركات التوزيع في كل من الإمارات... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
"المفتاح الذهبي".. فيلم روسي يصل إلى صالات السينما في الشرق الأوسط لأول مرة
13:09 GMT 19.02.2026 (تم التحديث: 13:12 GMT 19.02.2026)
تستعد دور السينما في عدد من دول "الشرق الأوسط" لاستقبال الفيلم الروسي "المفتاح الذهبي"، بعد إبرام اتفاقيات توزيع مع كبرى شركات التوزيع في كل من الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين. ويُعد هذا العمل أول فيلم من إنتاج مجموعة الإعلام الوطنية "NMG" يُطرح تجاريًا في صالات العرض بهذه الدول.
وجرى حتى الآن، على الصعيد الدولي بيع حقوق توزيع الفيلم إلى 53 دولة، من بينها دول في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى إسبانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وقبرص، وإسرائيل، ومنغوليا، وبلغاريا، وإندونيسيا، وإيطاليا، إلى جانب الدول الناطقة بالإيطالية.
انطلق في روسيا، العرض الواسع للفيلم في 1 يناير/كانون الثاني 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على عرض الفيلم التلفزيوني الشهير "مغامرات بوراتينو"، وحقق إيرادات تجاوزت 2.4 مليار روبل في شباك التذاكر المحلي.
يركز الفيلم على رسالة إنسانية عميقة تتمثل في أهمية التمسك بالهوية الذاتية في مختلف الظروف، ويقدم رحلة شخصية ملهمة تؤكد تفرد كل إنسان، كما يبرز قوة الحب غير المشروط في إحداث التغيير وصنع المعجزات.
شاركت في إنتاج العمل كل من شركة "فودورود" للإنتاج السينمائي، واستوديو "آرت بيكتشرز"، ومجموعة "ناشونال ميديا غروب"، وقناة "تشانل وان روسيا"، واستوديو "بلس"، وشركة "آرت بيكتشرز ديستريبيوشن"، بدعم من صندوق السينما، وتتولى شركة "إن إم جي كينوبروكات" توزيعه داخل روسيا، فيما تتولى "آرت بيكتشرز ديستريبيوشن" توزيعه في الأسواق الدولية.
وأكدت سفيتلانا بالانوفا، الرئيسة التنفيذية لمجموعة الإعلام الوطنية، أن إطلاق الفيلم في المنطقة يتزامن مع مناسبة مهمة تتمثل في الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية. وأوضحت أن المحتوى الإعلامي الروسي المعاصر يُعد أداة فعالة في الدبلوماسية الثقافية، مشيرةً إلى أن عرض الفيلم في الشرق الأوسط سيسهم في تعريف الجمهور المحلي بالسينما الروسية الحديثة، وتعزيز التفاهم المتبادل ودعم القوة الناعمة لروسيا.
وأضافت أن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يمثلان أسواقًا استراتيجية للمجموعة، نظرًا لما يتمتعان به من قاعدة شبابية واسعة واهتمام متزايد بالمحتوى السينمائي عالي الجودة، معربةً عن اعتزازها بأن يكون هذا الفيلم أول إنتاج للمجموعة يُعرض في صالات السينما بالمنطقة.