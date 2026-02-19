https://sarabic.ae/20260219/المفتاح-الذهبي-فيلم-روسي-يصل-إلى-صالات-السينما-في-الشرق-الأوسط-لأول-مرة-1110534070.html

"المفتاح الذهبي".. فيلم روسي يصل إلى صالات السينما في الشرق الأوسط لأول مرة

"المفتاح الذهبي".. فيلم روسي يصل إلى صالات السينما في الشرق الأوسط لأول مرة

19.02.2026

وجرى حتى الآن، على الصعيد الدولي بيع حقوق توزيع الفيلم إلى 53 دولة، من بينها دول في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى إسبانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وقبرص، وإسرائيل، ومنغوليا، وبلغاريا، وإندونيسيا، وإيطاليا، إلى جانب الدول الناطقة بالإيطالية. يركز الفيلم على رسالة إنسانية عميقة تتمثل في أهمية التمسك بالهوية الذاتية في مختلف الظروف، ويقدم رحلة شخصية ملهمة تؤكد تفرد كل إنسان، كما يبرز قوة الحب غير المشروط في إحداث التغيير وصنع المعجزات. شاركت في إنتاج العمل كل من شركة "فودورود" للإنتاج السينمائي، واستوديو "آرت بيكتشرز"، ومجموعة "ناشونال ميديا غروب"، وقناة "تشانل وان روسيا"، واستوديو "بلس"، وشركة "آرت بيكتشرز ديستريبيوشن"، بدعم من صندوق السينما، وتتولى شركة "إن إم جي كينوبروكات" توزيعه داخل روسيا، فيما تتولى "آرت بيكتشرز ديستريبيوشن" توزيعه في الأسواق الدولية.وأضافت أن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يمثلان أسواقًا استراتيجية للمجموعة، نظرًا لما يتمتعان به من قاعدة شبابية واسعة واهتمام متزايد بالمحتوى السينمائي عالي الجودة، معربةً عن اعتزازها بأن يكون هذا الفيلم أول إنتاج للمجموعة يُعرض في صالات السينما بالمنطقة.

