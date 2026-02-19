"المفتاح الذهبي".. فيلم روسي يصل إلى صالات السينما في الشرق الأوسط لأول مرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260219/المفتاح-الذهبي-فيلم-روسي-يصل-إلى-صالات-السينما-في-الشرق-الأوسط-لأول-مرة-1110534070.html
"المفتاح الذهبي".. فيلم روسي يصل إلى صالات السينما في الشرق الأوسط لأول مرة
"المفتاح الذهبي".. فيلم روسي يصل إلى صالات السينما في الشرق الأوسط لأول مرة
سبوتنيك عربي
تستعد دور السينما في عدد من دول "الشرق الأوسط" لاستقبال الفيلم الروسي "المفتاح الذهبي"، بعد إبرام اتفاقيات توزيع مع كبرى شركات التوزيع في كل من الإمارات... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T13:09+0000
2026-02-19T13:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110534251_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_103698e7fb0a7bdb8b8a1fdcff19e4b1.jpg
وجرى حتى الآن، على الصعيد الدولي بيع حقوق توزيع الفيلم إلى 53 دولة، من بينها دول في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى إسبانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وقبرص، وإسرائيل، ومنغوليا، وبلغاريا، وإندونيسيا، وإيطاليا، إلى جانب الدول الناطقة بالإيطالية. يركز الفيلم على رسالة إنسانية عميقة تتمثل في أهمية التمسك بالهوية الذاتية في مختلف الظروف، ويقدم رحلة شخصية ملهمة تؤكد تفرد كل إنسان، كما يبرز قوة الحب غير المشروط في إحداث التغيير وصنع المعجزات. شاركت في إنتاج العمل كل من شركة "فودورود" للإنتاج السينمائي، واستوديو "آرت بيكتشرز"، ومجموعة "ناشونال ميديا غروب"، وقناة "تشانل وان روسيا"، واستوديو "بلس"، وشركة "آرت بيكتشرز ديستريبيوشن"، بدعم من صندوق السينما، وتتولى شركة "إن إم جي كينوبروكات" توزيعه داخل روسيا، فيما تتولى "آرت بيكتشرز ديستريبيوشن" توزيعه في الأسواق الدولية.وأضافت أن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يمثلان أسواقًا استراتيجية للمجموعة، نظرًا لما يتمتعان به من قاعدة شبابية واسعة واهتمام متزايد بالمحتوى السينمائي عالي الجودة، معربةً عن اعتزازها بأن يكون هذا الفيلم أول إنتاج للمجموعة يُعرض في صالات السينما بالمنطقة.
https://sarabic.ae/20260106/فيلم-تشيبوراشكا-2-الروسي-رسالة-إنسانية-تتصدر-السينما-العالمية-1108964667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110534251_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_00e651fc78a7a08625b99301d8ebe3cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

"المفتاح الذهبي".. فيلم روسي يصل إلى صالات السينما في الشرق الأوسط لأول مرة

13:09 GMT 19.02.2026 (تم التحديث: 13:12 GMT 19.02.2026)
© Photo / NMGفيلم بينوكو
فيلم بينوكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© Photo / NMG
تابعنا عبر
تستعد دور السينما في عدد من دول "الشرق الأوسط" لاستقبال الفيلم الروسي "المفتاح الذهبي"، بعد إبرام اتفاقيات توزيع مع كبرى شركات التوزيع في كل من الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين. ويُعد هذا العمل أول فيلم من إنتاج مجموعة الإعلام الوطنية "NMG" يُطرح تجاريًا في صالات العرض بهذه الدول.
وجرى حتى الآن، على الصعيد الدولي بيع حقوق توزيع الفيلم إلى 53 دولة، من بينها دول في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى إسبانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وقبرص، وإسرائيل، ومنغوليا، وبلغاريا، وإندونيسيا، وإيطاليا، إلى جانب الدول الناطقة بالإيطالية.

انطلق في روسيا، العرض الواسع للفيلم في 1 يناير/كانون الثاني 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على عرض الفيلم التلفزيوني الشهير "مغامرات بوراتينو"، وحقق إيرادات تجاوزت 2.4 مليار روبل في شباك التذاكر المحلي.

يركز الفيلم على رسالة إنسانية عميقة تتمثل في أهمية التمسك بالهوية الذاتية في مختلف الظروف، ويقدم رحلة شخصية ملهمة تؤكد تفرد كل إنسان، كما يبرز قوة الحب غير المشروط في إحداث التغيير وصنع المعجزات.
فيلمتشيبوراشكا 2 الروسي: رسالة إنسانية تتصدر السينما العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
راديو
فيلم "تشيبوراشكا 2" الروسي.. رسالة إنسانية تتصدر السينما العالمية
6 يناير, 15:22 GMT
شاركت في إنتاج العمل كل من شركة "فودورود" للإنتاج السينمائي، واستوديو "آرت بيكتشرز"، ومجموعة "ناشونال ميديا غروب"، وقناة "تشانل وان روسيا"، واستوديو "بلس"، وشركة "آرت بيكتشرز ديستريبيوشن"، بدعم من صندوق السينما، وتتولى شركة "إن إم جي كينوبروكات" توزيعه داخل روسيا، فيما تتولى "آرت بيكتشرز ديستريبيوشن" توزيعه في الأسواق الدولية.
وأكدت سفيتلانا بالانوفا، الرئيسة التنفيذية لمجموعة الإعلام الوطنية، أن إطلاق الفيلم في المنطقة يتزامن مع مناسبة مهمة تتمثل في الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية. وأوضحت أن المحتوى الإعلامي الروسي المعاصر يُعد أداة فعالة في الدبلوماسية الثقافية، مشيرةً إلى أن عرض الفيلم في الشرق الأوسط سيسهم في تعريف الجمهور المحلي بالسينما الروسية الحديثة، وتعزيز التفاهم المتبادل ودعم القوة الناعمة لروسيا.
وأضافت أن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يمثلان أسواقًا استراتيجية للمجموعة، نظرًا لما يتمتعان به من قاعدة شبابية واسعة واهتمام متزايد بالمحتوى السينمائي عالي الجودة، معربةً عن اعتزازها بأن يكون هذا الفيلم أول إنتاج للمجموعة يُعرض في صالات السينما بالمنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала