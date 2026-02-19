عربي
بعد تسليم "التنف" و"الشدادي"... ما هي القواعد الأمريكية المتبقية في سوريا وما مهمتها؟
بعد تسليم "التنف" و"الشدادي"... ما هي القواعد الأمريكية المتبقية في سوريا وما مهمتها؟
بعد تسليم "التنف" و"الشدادي"... ما هي القواعد الأمريكية المتبقية في سوريا وما مهمتها؟
سبوتنيك عربي
بعد سنوات من الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، أعلنت وزارة الدفاع السورية أخيرًا تسلّم الجيش السوري لقاعدة "التنف" الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T10:15+0000
2026-02-19T10:15+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fa64bc1378ce93f1cdfda9f8495f6e.jpg
كما استلم الجيش السوري قاعدة "الشدادي" شمال شرقي البلاد، الأحد الماضي، التي كانت تحت السيطرة الأمريكية منذ عام 2016، بعد طرد تنظيم "داعش" الإرهابي، واستخدامها كمركز لإدارة العمليات وتأمين حقول النفط، وذلك وفقا لتقرير "تلفزيون سوريا".وجاءت هذه الخطوة بعد انسحاب واشنطن من عدد من القواعد الأخرى شرقي سوريا، ما أعاد رسم خريطة انتشار القوات الأمريكية وفتح المجال لإعادة ترتيب الوجود المتبقي في البلاد.القواعد التي تم سحبهاشهد عام 2025 ومطلع 2026، تحولات كبيرة في الانتشار الأمريكي في سوريا، مع انسحاب تدريجي من القواعد الاستراتيجية والنقاط العسكرية التي كانت تحت سيطرتها لعقود، في خطوة تظهر إعادة ترتيب أولويات واشنطن وسط توسع سيطرة الحكومة السورية على معظم الأراضي السورية.وشمل الانسحاب قواعد حساسة مثل "التنف" و"الشدادي"، بالإضافة إلى حقلي العمر وكونيكو النفطيين في ريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى حقل تل البيادر، ما أدى إلى تغييرات كبيرة في خريطة النفوذ العسكري الأمريكي.وأفادت ورقة صادرة عن مركز جسور للدراسات، أن الولايات المتحدة سحبت نحو 28 قاعدة ونقطة عسكرية خلال هذه الفترة، منها 13 قاعدة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال الحسكة وعين العرب (كوباني)، و15 قاعدة في مناطق خاضعة للحكومة السورية، بما في ذلك قواعد في التنف والزكف والحسكة ودير الزور.القواعد الأمريكية المتبقيةبعد الانسحاب، يتركز الوجود العسكري الأمريكي حالياً في ثلاث قواعد رئيسية شمال شرقي سوريا، جميعها في محافظة الحسكة، بعد إخلاء معظم المواقع في دير الزور والبادية السورية.أبرز هذه القواعد:ويشير هذا التركيز إلى تحول الوجود الأمريكي من انتشار واسع متعدد النقاط إلى تمركز محدود يعتمد على قواعد عملياتية وإمدادية أساسية.مهام القواعد المتبقيةيرى الخبراء العسكريون أن الانسحاب الأمريكي كان متوقعاً بعد استعادة الحكومة السورية سيطرتها على غالبية المناطق، وأن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة لانتشار واسع أو أعداد كبيرة من الجنود.ووفق الباحث وائل علوان من مركز جسور للدراسات، فإن القواعد المتبقية ستستمر في الإشراف على مكافحة "داعش" الإرهابي ودعم الاستقرار ضمن الترتيبات الأميركية، مع متابعة تنفيذ الاتفاقات مع قوات "قسد". وستتحول هذه القواعد إلى مراكز عمليات وتنسيق ومراقبة، بدل القواعد القتالية التقليدية، لتوفير دعم أمني ودبلوماسي مستمر.وحول المستقبل، لا يستبعد بعض المحللين انسحاباً أمريكياً كاملاً في مرحلة لاحقة، إلا أن ذلك قد يتطلب وقتاً إضافياً لحين وضوح الترتيبات الأمنية والسياسية النهائية شمال شرقي سوريا.
بعد تسليم "التنف" و"الشدادي"... ما هي القواعد الأمريكية المتبقية في سوريا وما مهمتها؟

10:15 GMT 19.02.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmadالجيش الأمريكي في سوريا
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
تابعنا عبر
بعد سنوات من الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، أعلنت وزارة الدفاع السورية أخيرًا تسلّم الجيش السوري لقاعدة "التنف" الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، بالتزامن مع انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة من المنطقة.
كما استلم الجيش السوري قاعدة "الشدادي" شمال شرقي البلاد، الأحد الماضي، التي كانت تحت السيطرة الأمريكية منذ عام 2016، بعد طرد تنظيم "داعش" الإرهابي، واستخدامها كمركز لإدارة العمليات وتأمين حقول النفط، وذلك وفقا لتقرير "تلفزيون سوريا".
وجاءت هذه الخطوة بعد انسحاب واشنطن من عدد من القواعد الأخرى شرقي سوريا، ما أعاد رسم خريطة انتشار القوات الأمريكية وفتح المجال لإعادة ترتيب الوجود المتبقي في البلاد.

القواعد التي تم سحبها

شهد عام 2025 ومطلع 2026، تحولات كبيرة في الانتشار الأمريكي في سوريا، مع انسحاب تدريجي من القواعد الاستراتيجية والنقاط العسكرية التي كانت تحت سيطرتها لعقود، في خطوة تظهر إعادة ترتيب أولويات واشنطن وسط توسع سيطرة الحكومة السورية على معظم الأراضي السورية.
وشمل الانسحاب قواعد حساسة مثل "التنف" و"الشدادي"، بالإضافة إلى حقلي العمر وكونيكو النفطيين في ريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى حقل تل البيادر، ما أدى إلى تغييرات كبيرة في خريطة النفوذ العسكري الأمريكي.
وأفادت ورقة صادرة عن مركز جسور للدراسات، أن الولايات المتحدة سحبت نحو 28 قاعدة ونقطة عسكرية خلال هذه الفترة، منها 13 قاعدة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال الحسكة وعين العرب (كوباني)، و15 قاعدة في مناطق خاضعة للحكومة السورية، بما في ذلك قواعد في التنف والزكف والحسكة ودير الزور.

القواعد الأمريكية المتبقية

بعد الانسحاب، يتركز الوجود العسكري الأمريكي حالياً في ثلاث قواعد رئيسية شمال شرقي سوريا، جميعها في محافظة الحسكة، بعد إخلاء معظم المواقع في دير الزور والبادية السورية.
أبرز هذه القواعد:
قاعدة قسرك قرب مدينة الحسكة، نقطة ارتكاز رئيسية للوجود الأمريكي.
قاعدة خراب الجير (مطار رميلان)، منشأة جوية لوجستية تستخدم لإيصال الإمدادات والمعدات.
قاعدة هيمو غرب مطار القامشلي، نقطة تدريب ودعم لوجستي لمقاتلي "قسد" وقوات التحالف.
ويشير هذا التركيز إلى تحول الوجود الأمريكي من انتشار واسع متعدد النقاط إلى تمركز محدود يعتمد على قواعد عملياتية وإمدادية أساسية.

مهام القواعد المتبقية

يرى الخبراء العسكريون أن الانسحاب الأمريكي كان متوقعاً بعد استعادة الحكومة السورية سيطرتها على غالبية المناطق، وأن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة لانتشار واسع أو أعداد كبيرة من الجنود.
ووفق الباحث وائل علوان من مركز جسور للدراسات، فإن القواعد المتبقية ستستمر في الإشراف على مكافحة "داعش" الإرهابي ودعم الاستقرار ضمن الترتيبات الأميركية، مع متابعة تنفيذ الاتفاقات مع قوات "قسد". وستتحول هذه القواعد إلى مراكز عمليات وتنسيق ومراقبة، بدل القواعد القتالية التقليدية، لتوفير دعم أمني ودبلوماسي مستمر.
وحول المستقبل، لا يستبعد بعض المحللين انسحاباً أمريكياً كاملاً في مرحلة لاحقة، إلا أن ذلك قد يتطلب وقتاً إضافياً لحين وضوح الترتيبات الأمنية والسياسية النهائية شمال شرقي سوريا.
