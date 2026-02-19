https://sarabic.ae/20260219/حمدوك-يقول-إنه-لا-حل-في-السودان-سوى-بالحكم-المدني-ويتهم-الإخوان-بـتقويض-جهود-السلام--1110525288.html
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بـ"تقويض جهود السلام"
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بـ"تقويض جهود السلام"
سبوتنيك عربي
اتهم عبد الله حمدوك، رئيس "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" (صمود) ورئيس الوزراء السوداني السابق، تنظيم "الإخوان المسلمين"، بـ"تقويض جميع الجهود الرامية... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T10:03+0000
2026-02-19T10:03+0000
2026-02-19T10:03+0000
راديو
نبض أفريقيا
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
نيجيريا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110524856_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0a852367f54d3454b9aae40d1b016e2b.png
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
سبوتنيك عربي
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
كما طالب حمدوك بمحاسبة "جميع المتورطين في جرائم الحرب دون استثناء"، مشددًا على أن "العدالة يجب أن تشمل كل المسؤولين وأنه لا مكان لحملة السلاح في إدارة البلاد بعد انتهاء الحرب".وأوضح نجم الدين أن "حمدوك يرى في الجيش السوداني منافسًا أساسيًا في أي انتخابات مقبلة، لذلك يركّز خطابه على استبعاد الإسلاميين من المشهد السياسي، رغم أنهم متجذرون في مؤسسات الدولة منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير".آبي أحمد يقول إن إثيوبيا تتمسك بحسن الجوار وليس لديها أطماع توسعية تهدد أمن المنطقةوجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان إلى الشعب الإثيوبي، وتحدث أحمد عن قضايا مهمة عدة حاول خلالها طمأنة كل دول الجوار والشعب الإثيوبي، في وقت تشهد فيه إثيوبيا مشاكل داخلية في إقليم تيغراي وتوترًا مع الجارة إريتريا.وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، شدد على أن بلاده "لا تضمر أطماعًا توسعية ولا تسعى لتهديد جيرانها، بل تلتزم بمبادئ حسن الجوار والتعاون، وأن مسارها التنموي لا يستهدف المساس بحقوق أي دولة".وأوضح أن "آبي أحمد، تحدث باللغة العربية هذه المرة، في خطوة تهدف إلى إيصال الرسائل بشكل مباشر ومن دون تحريف، حيث ركز على النيل باعتباره قيمة مشتركة، وعلى البحر الأحمر كجسر للتواصل الإقليمي".وصول 100 جندي أمريكي إلى نيجيريا للمساعدة في معركتها ضد التهديدات الأمنية والإرهابيةوصل نحو مئة جندي أمريكي إلى نيجيريا لتدريب القوات المسلحة النيجيرية وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية في معركتها ضد التهديدات الأمنية المتزايدة من الجماعات الإسلامية المتشددة وغيرها من الجماعات المسلحة.وأكد مجددًا أن "الأفراد الأمريكيين لن يشاركوا في أي عمليات قتالية، وأن وصولهم جاء بناءً على طلب الحكومة".وعن هذا الموضوع، أكد الباحث في الشؤون الأفريقية فاروق حسين أبو ضيف، أن "نشر خبراء عسكريين أمريكيين في نيجيريا جاء استجابة لطلب رسمي من الحكومة".وأوضح أن "الخطوة تأتي ضمن مسار من التعاون الأمني بين الطرفين، يشمل الدعم التقني والاستخباراتي لمواجهة الجماعات الإرهابية".وأشار إلى أن "الانتشار الأمريكي يركز على مهام غير قتالية تشمل التدريب، الدعم الفني، تبادل المعلومات الاستخباراتية، والإشراف على تشغيل المعدات العسكرية المتقدمة، التي حصلت عليها نيجيريا من واشنطن".
نيجيريا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110524856_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_002dd90494fb8f2fbe417d6c061727be.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نبض أفريقيا, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, نيجيريا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
نبض أفريقيا, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, نيجيريا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بـ"تقويض جهود السلام"
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
اتهم عبد الله حمدوك، رئيس "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" (صمود) ورئيس الوزراء السوداني السابق، تنظيم "الإخوان المسلمين"، بـ"تقويض جميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في السودان"، مؤكدًا أن "المخرج الوحيد للأزمة يتمثل في المسار السلمي وإقامة حكم مدني".
كما طالب حمدوك بمحاسبة "جميع المتورطين في جرائم الحرب دون استثناء"، مشددًا على أن "العدالة يجب أن تشمل كل المسؤولين وأنه لا مكان لحملة السلاح في إدارة البلاد بعد انتهاء الحرب
".
ويرى الباحث في الشؤون الأفريقية إسلام نجم الدين، أن "حمدوك يطرح نفسه كصوت للقوى المدنية الديمقراطية، لكنه في الوقت ذاته يتبنى خطابًا عدائيًا تجاه المؤسسة العسكرية السودانية"، معتبرًا أنها "مجرد امتداد للحركة الإسلامية وظهير سياسي للإخوان المسلمين".
وأوضح نجم الدين أن "حمدوك يرى في الجيش السوداني منافسًا أساسيًا في أي انتخابات مقبلة، لذلك يركّز خطابه على استبعاد الإسلاميين من المشهد السياسي، رغم أنهم متجذرون في مؤسسات الدولة منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير".
آبي أحمد يقول إن إثيوبيا تتمسك بحسن الجوار وليس لديها أطماع توسعية تهدد أمن المنطقة
وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
، رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان إلى الشعب الإثيوبي، وتحدث أحمد عن قضايا مهمة عدة حاول خلالها طمأنة كل دول الجوار والشعب الإثيوبي، في وقت تشهد فيه إثيوبيا مشاكل داخلية في إقليم تيغراي وتوترًا مع الجارة إريتريا.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، شدد على أن بلاده "لا تضمر أطماعًا توسعية ولا تسعى لتهديد جيرانها، بل تلتزم بمبادئ حسن الجوار والتعاون، وأن مسارها التنموي لا يستهدف المساس بحقوق أي دولة".
وقال المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد، إن "خطاب آبي أحمد، حمل رسائل واضحة إلى دول الجوار والعالم العربي والإسلامي"، مشددًا على أن "إثيوبيا ليست دولة عدائية ولا توسعية، ولا تسعى إلى تهديد أمن جيرانها أو الاستحواذ على مواردهم".
وأوضح أن "آبي أحمد، تحدث باللغة العربية هذه المرة، في خطوة تهدف إلى إيصال الرسائل بشكل مباشر ومن دون تحريف، حيث ركز على النيل باعتباره قيمة مشتركة، وعلى البحر الأحمر كجسر للتواصل الإقليمي".
وصول 100 جندي أمريكي إلى نيجيريا للمساعدة في معركتها ضد التهديدات الأمنية والإرهابية
وصل نحو مئة جندي أمريكي إلى نيجيريا
لتدريب القوات المسلحة النيجيرية وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية في معركتها ضد التهديدات الأمنية المتزايدة من الجماعات الإسلامية المتشددة وغيرها من الجماعات المسلحة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية اللواء سامايلا أوبا، بأن "القوات والمعدات هبطت في مطار بولاية باوتشي شمال شرق البلاد".
وأكد مجددًا أن "الأفراد الأمريكيين لن يشاركوا في أي عمليات قتالية، وأن وصولهم جاء بناءً على طلب الحكومة".
وعن هذا الموضوع، أكد الباحث في الشؤون الأفريقية فاروق حسين أبو ضيف، أن "نشر خبراء عسكريين أمريكيين في نيجيريا جاء استجابة لطلب رسمي من الحكومة".
وأوضح أن "الخطوة تأتي ضمن مسار من التعاون الأمني بين الطرفين
، يشمل الدعم التقني والاستخباراتي لمواجهة الجماعات الإرهابية".
وأشار إلى أن "الانتشار الأمريكي يركز على مهام غير قتالية تشمل التدريب، الدعم الفني، تبادل المعلومات الاستخباراتية، والإشراف على تشغيل المعدات العسكرية المتقدمة، التي حصلت عليها نيجيريا من واشنطن".