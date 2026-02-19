حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بـ"تقويض جهود السلام"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260219/حمدوك-يقول-إنه-لا-حل-في-السودان-سوى-بالحكم-المدني-ويتهم-الإخوان-بـتقويض-جهود-السلام--1110525288.html
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بـ"تقويض جهود السلام"
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بـ"تقويض جهود السلام"
سبوتنيك عربي
اتهم عبد الله حمدوك، رئيس "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" (صمود) ورئيس الوزراء السوداني السابق، تنظيم "الإخوان المسلمين"، بـ"تقويض جميع الجهود الرامية... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T10:03+0000
2026-02-19T10:03+0000
راديو
نبض أفريقيا
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
نيجيريا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110524856_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0a852367f54d3454b9aae40d1b016e2b.png
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
سبوتنيك عربي
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
كما طالب حمدوك بمحاسبة "جميع المتورطين في جرائم الحرب دون استثناء"، مشددًا على أن "العدالة يجب أن تشمل كل المسؤولين وأنه لا مكان لحملة السلاح في إدارة البلاد بعد انتهاء الحرب".وأوضح نجم الدين أن "حمدوك يرى في الجيش السوداني منافسًا أساسيًا في أي انتخابات مقبلة، لذلك يركّز خطابه على استبعاد الإسلاميين من المشهد السياسي، رغم أنهم متجذرون في مؤسسات الدولة منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير".آبي أحمد يقول إن إثيوبيا تتمسك بحسن الجوار وليس لديها أطماع توسعية تهدد أمن المنطقةوجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان إلى الشعب الإثيوبي، وتحدث أحمد عن قضايا مهمة عدة حاول خلالها طمأنة كل دول الجوار والشعب الإثيوبي، في وقت تشهد فيه إثيوبيا مشاكل داخلية في إقليم تيغراي وتوترًا مع الجارة إريتريا.وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، شدد على أن بلاده "لا تضمر أطماعًا توسعية ولا تسعى لتهديد جيرانها، بل تلتزم بمبادئ حسن الجوار والتعاون، وأن مسارها التنموي لا يستهدف المساس بحقوق أي دولة".وأوضح أن "آبي أحمد، تحدث باللغة العربية هذه المرة، في خطوة تهدف إلى إيصال الرسائل بشكل مباشر ومن دون تحريف، حيث ركز على النيل باعتباره قيمة مشتركة، وعلى البحر الأحمر كجسر للتواصل الإقليمي".وصول 100 جندي أمريكي إلى نيجيريا للمساعدة في معركتها ضد التهديدات الأمنية والإرهابيةوصل نحو مئة جندي أمريكي إلى نيجيريا لتدريب القوات المسلحة النيجيرية وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية في معركتها ضد التهديدات الأمنية المتزايدة من الجماعات الإسلامية المتشددة وغيرها من الجماعات المسلحة.وأكد مجددًا أن "الأفراد الأمريكيين لن يشاركوا في أي عمليات قتالية، وأن وصولهم جاء بناءً على طلب الحكومة".وعن هذا الموضوع، أكد الباحث في الشؤون الأفريقية فاروق حسين أبو ضيف، أن "نشر خبراء عسكريين أمريكيين في نيجيريا جاء استجابة لطلب رسمي من الحكومة".وأوضح أن "الخطوة تأتي ضمن مسار من التعاون الأمني بين الطرفين، يشمل الدعم التقني والاستخباراتي لمواجهة الجماعات الإرهابية".وأشار إلى أن "الانتشار الأمريكي يركز على مهام غير قتالية تشمل التدريب، الدعم الفني، تبادل المعلومات الاستخباراتية، والإشراف على تشغيل المعدات العسكرية المتقدمة، التي حصلت عليها نيجيريا من واشنطن".
نيجيريا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110524856_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_002dd90494fb8f2fbe417d6c061727be.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نبض أفريقيا, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, نيجيريا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
نبض أفريقيا, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, نيجيريا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио

حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بـ"تقويض جهود السلام"

10:03 GMT 19.02.2026
راديو
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
اتهم عبد الله حمدوك، رئيس "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" (صمود) ورئيس الوزراء السوداني السابق، تنظيم "الإخوان المسلمين"، بـ"تقويض جميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في السودان"، مؤكدًا أن "المخرج الوحيد للأزمة يتمثل في المسار السلمي وإقامة حكم مدني".
كما طالب حمدوك بمحاسبة "جميع المتورطين في جرائم الحرب دون استثناء"، مشددًا على أن "العدالة يجب أن تشمل كل المسؤولين وأنه لا مكان لحملة السلاح في إدارة البلاد بعد انتهاء الحرب".

ويرى الباحث في الشؤون الأفريقية إسلام نجم الدين، أن "حمدوك يطرح نفسه كصوت للقوى المدنية الديمقراطية، لكنه في الوقت ذاته يتبنى خطابًا عدائيًا تجاه المؤسسة العسكرية السودانية"، معتبرًا أنها "مجرد امتداد للحركة الإسلامية وظهير سياسي للإخوان المسلمين".

وأوضح نجم الدين أن "حمدوك يرى في الجيش السوداني منافسًا أساسيًا في أي انتخابات مقبلة، لذلك يركّز خطابه على استبعاد الإسلاميين من المشهد السياسي، رغم أنهم متجذرون في مؤسسات الدولة منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير".
آبي أحمد يقول إن إثيوبيا تتمسك بحسن الجوار وليس لديها أطماع توسعية تهدد أمن المنطقة
وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان إلى الشعب الإثيوبي، وتحدث أحمد عن قضايا مهمة عدة حاول خلالها طمأنة كل دول الجوار والشعب الإثيوبي، في وقت تشهد فيه إثيوبيا مشاكل داخلية في إقليم تيغراي وتوترًا مع الجارة إريتريا.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، شدد على أن بلاده "لا تضمر أطماعًا توسعية ولا تسعى لتهديد جيرانها، بل تلتزم بمبادئ حسن الجوار والتعاون، وأن مسارها التنموي لا يستهدف المساس بحقوق أي دولة".

وقال المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد، إن "خطاب آبي أحمد، حمل رسائل واضحة إلى دول الجوار والعالم العربي والإسلامي"، مشددًا على أن "إثيوبيا ليست دولة عدائية ولا توسعية، ولا تسعى إلى تهديد أمن جيرانها أو الاستحواذ على مواردهم".

وأوضح أن "آبي أحمد، تحدث باللغة العربية هذه المرة، في خطوة تهدف إلى إيصال الرسائل بشكل مباشر ومن دون تحريف، حيث ركز على النيل باعتباره قيمة مشتركة، وعلى البحر الأحمر كجسر للتواصل الإقليمي".
وصول 100 جندي أمريكي إلى نيجيريا للمساعدة في معركتها ضد التهديدات الأمنية والإرهابية
وصل نحو مئة جندي أمريكي إلى نيجيريا لتدريب القوات المسلحة النيجيرية وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية في معركتها ضد التهديدات الأمنية المتزايدة من الجماعات الإسلامية المتشددة وغيرها من الجماعات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية اللواء سامايلا أوبا، بأن "القوات والمعدات هبطت في مطار بولاية باوتشي شمال شرق البلاد".

وأكد مجددًا أن "الأفراد الأمريكيين لن يشاركوا في أي عمليات قتالية، وأن وصولهم جاء بناءً على طلب الحكومة".
وعن هذا الموضوع، أكد الباحث في الشؤون الأفريقية فاروق حسين أبو ضيف، أن "نشر خبراء عسكريين أمريكيين في نيجيريا جاء استجابة لطلب رسمي من الحكومة".
وأوضح أن "الخطوة تأتي ضمن مسار من التعاون الأمني بين الطرفين، يشمل الدعم التقني والاستخباراتي لمواجهة الجماعات الإرهابية".
وأشار إلى أن "الانتشار الأمريكي يركز على مهام غير قتالية تشمل التدريب، الدعم الفني، تبادل المعلومات الاستخباراتية، والإشراف على تشغيل المعدات العسكرية المتقدمة، التي حصلت عليها نيجيريا من واشنطن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала