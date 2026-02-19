https://sarabic.ae/20260219/روبيو-لا-يوجد-لدى-الولايات-المتحدة-أي-خطة-خطة-بديلة-لقطاع-غزة-1110544099.html
روبيو: لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي خطة بديلة لقطاع غزة
وقال روبيو، خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام: "لا توجد خطة بديلة لغزة. الخطة البديلة هي العودة إلى الحرب، وهذا ما لا يريده أحد هنا. الخطة الأصلية هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا، وهي التي تعيد بناء غزة بما يضمن سلامًا دائمًا ومستدامًا، حيث يعيش الجميع جنبًا إلى جنب دون خوف من عودة الحرب".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً عن تشكيل "مجلس سلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته.ويُعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" يوم الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن.
روبيو: لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي خطة بديلة لقطاع غزة
16:27 GMT 19.02.2026 (تم التحديث: 16:45 GMT 19.02.2026)
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لا تملك خطة بديلة لغزة، لأن ذلك سيؤدي إلى عودة الحرب، وهو ما لا يرغب به أحد.
وقال روبيو، خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام: "لا توجد خطة بديلة لغزة. الخطة البديلة هي العودة إلى الحرب، وهذا ما لا يريده أحد هنا. الخطة الأصلية هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا، وهي التي تعيد بناء غزة بما يضمن سلامًا دائمًا ومستدامًا، حيث يعيش الجميع جنبًا إلى جنب دون خوف من عودة الحرب".
كما أعرب عن أمله في أن يكون مجلس السلام نموذجًا يُحتذى به في حل الأزمات الأخرى، رغم أن التركيز حاليًا منصبّ على غزة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً عن تشكيل "مجلس سلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته.
ووجهت الإدارة الرئاسية الأمريكية دعوات إلى رؤساء دول من نحو 50 دولة للمشاركة في أعمال المجلس، وتضم قائمة المدعوين دولاً من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا.
ويُعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" يوم الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن.