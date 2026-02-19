تساقط ثلوج استثنائي يحول موسكو إلى لوحة شتوية... صور

تساقط الثلوج بكثافة في الساحة الحمراء، وسط العاصمة الروسية موسكو.
فتاة تسير في شوارع موسكو المكسية بالثلوج. من المتوقع أن تشهد العاصمة هطول أكثر من 60% من معدل هطول الأمطار الشهري في يوم واحد.
مشهد لتساقط الثلوج في موسكو، قد يحطم هذا التساقط الرقم القياسي اليومي المسجل منذ 56 عامًا، ليصبح واحدًا من أغزر ثلاثة تساقطات ثلجية في شهر فبراير على الإطلاق.
مشهد آخر يعكس كثافة الثلوج في العاصمة الروسية موسكو، حيث يواجه المارة صعوبة في التجول بسبب كثافة الثلوج.
مشهد آخر لتساقط الثلوج في موسكو، قد يحطم هذا التساقط الرقم القياسي اليومي المسجل منذ 56 عامًا، ليصبح واحدًا من أغزر ثلاثة تساقطات ثلجية في شهر فبراير على الإطلاق.
آليات ثقيلة تحاول إزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة الروسية موسكو.
فتاة تسير في شوارع موسكو المكسية بالثلوج. من المتوقع أن تشهد العاصمة هطول أكثر من 60% من معدل هطول الأمطار الشهري في يوم واحد.
عمال البلدية يعملون جاهدا لإزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة الروسية موسكو.
مجموعة من الأشخاص يلعبون بالثلج بعد تساقطه بكثافة في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو.
