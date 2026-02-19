تساقط ثلوج استثنائي يحول موسكو إلى لوحة شتوية... صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
تساقط ثلوج استثنائي يحول موسكو إلى لوحة شتوية... صور
تساقط ثلوج استثنائي يحول موسكو إلى لوحة شتوية... صور
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور للعاصمة الروسية موسكو وهي تلبس ثوبها الأبيض بعد تساقط الثلوج بكثافة، وذلك بحلة شتوية لافتة.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

تساقط الثلوج بكثافة في الساحة الحمراء، وسط العاصمة الروسية موسكو.

تساقط الثلوج بكثافة في الساحة الحمراء، وسط العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تساقط الثلوج بكثافة في الساحة الحمراء، وسط العاصمة الروسية موسكو.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تسير في شوارع موسكو المكسية بالثلوج. من المتوقع أن تشهد العاصمة هطول أكثر من 60% من معدل هطول الأمطار الشهري في يوم واحد.

فتاة تسير في شوارع موسكو المكسية بالثلوج. من المتوقع أن تشهد العاصمة هطول أكثر من 60% من معدل هطول الأمطار الشهري في يوم واحد. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تسير في شوارع موسكو المكسية بالثلوج. من المتوقع أن تشهد العاصمة هطول أكثر من 60% من معدل هطول الأمطار الشهري في يوم واحد.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد لتساقط الثلوج في موسكو، قد يحطم هذا التساقط الرقم القياسي اليومي المسجل منذ 56 عامًا، ليصبح واحدًا من أغزر ثلاثة تساقطات ثلجية في شهر فبراير على الإطلاق.

مشهد لتساقط الثلوج في موسكو، قد يحطم هذا التساقط الرقم القياسي اليومي المسجل منذ 56 عامًا، ليصبح واحدًا من أغزر ثلاثة تساقطات ثلجية في شهر فبراير على الإطلاق. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد لتساقط الثلوج في موسكو، قد يحطم هذا التساقط الرقم القياسي اليومي المسجل منذ 56 عامًا، ليصبح واحدًا من أغزر ثلاثة تساقطات ثلجية في شهر فبراير على الإطلاق.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر يعكس كثافة الثلوج في العاصمة الروسية موسكو، حيث يواجه المارة صعوبة في التجول بسبب كثافة الثلوج.

مشهد آخر يعكس كثافة الثلوج في العاصمة الروسية موسكو، حيث يواجه المارة صعوبة في التجول بسبب كثافة الثلوج. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر يعكس كثافة الثلوج في العاصمة الروسية موسكو، حيث يواجه المارة صعوبة في التجول بسبب كثافة الثلوج.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر لتساقط الثلوج في موسكو، قد يحطم هذا التساقط الرقم القياسي اليومي المسجل منذ 56 عامًا، ليصبح واحدًا من أغزر ثلاثة تساقطات ثلجية في شهر فبراير على الإطلاق.

مشهد آخر لتساقط الثلوج في موسكو، قد يحطم هذا التساقط الرقم القياسي اليومي المسجل منذ 56 عامًا، ليصبح واحدًا من أغزر ثلاثة تساقطات ثلجية في شهر فبراير على الإطلاق. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر لتساقط الثلوج في موسكو، قد يحطم هذا التساقط الرقم القياسي اليومي المسجل منذ 56 عامًا، ليصبح واحدًا من أغزر ثلاثة تساقطات ثلجية في شهر فبراير على الإطلاق.

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور

آليات ثقيلة تحاول إزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة الروسية موسكو.

آليات ثقيلة تحاول إزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور

آليات ثقيلة تحاول إزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة الروسية موسكو.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تسير في شوارع موسكو المكسية بالثلوج. من المتوقع أن تشهد العاصمة هطول أكثر من 60% من معدل هطول الأمطار الشهري في يوم واحد.

فتاة تسير في شوارع موسكو المكسية بالثلوج. من المتوقع أن تشهد العاصمة هطول أكثر من 60% من معدل هطول الأمطار الشهري في يوم واحد. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تسير في شوارع موسكو المكسية بالثلوج. من المتوقع أن تشهد العاصمة هطول أكثر من 60% من معدل هطول الأمطار الشهري في يوم واحد.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عمال البلدية يعملون جاهدا لإزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة الروسية موسكو.

عمال البلدية يعملون جاهدا لإزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمال البلدية يعملون جاهدا لإزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة الروسية موسكو.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الأشخاص يلعبون بالثلج بعد تساقطه بكثافة في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو.

مجموعة من الأشخاص يلعبون بالثلج بعد تساقطه بكثافة في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الأشخاص يلعبون بالثلج بعد تساقطه بكثافة في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو.

