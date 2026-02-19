تساقط ثلوج استثنائي يحول موسكو إلى لوحة شتوية... صور

© Sputnik . Grigory Sysoev

مشهد لتساقط الثلوج في موسكو، قد يحطم هذا التساقط الرقم القياسي اليومي المسجل منذ 56 عامًا، ليصبح واحدًا من أغزر ثلاثة تساقطات ثلجية في شهر فبراير على الإطلاق.