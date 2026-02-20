https://sarabic.ae/20260220/إعلام-ترامب-يدرس-ضربة-محدودة-لإيران-لإجبارها-على-الصفقة-النووية-1110556189.html

إعلام: ترامب يدرس ضربة "محدودة" لإيران لإجبارها على الصفقة النووية

إعلام: ترامب يدرس ضربة "محدودة" لإيران لإجبارها على الصفقة النووية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إمكانية تنفيذ ضربة عسكرية محدودة أولية على إيران لإجبارها على إبرام صفقة نووية. 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T00:40+0000

2026-02-20T00:40+0000

2026-02-20T00:40+0000

ترامب

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر: "الرئيس ترامب يدرس إمكانية تنفيذ ضربة عسكرية محدودة أولية على إيران لإجبارها على الامتثال لمتطلبات الصفقة النووية"، موضحة أن هذه الخطوة "ليست هجومًا شاملًا يمكن أن يثير ردود فعل كبيرة".وأضافت المصادر أن الضربة الأولى قد تستهدف عدة مواقع عسكرية أو حكومية، وإذا لم توافق طهران بعد ذلك على مطالب ترامب بوقف تخصيب اليورانيوم، سترد الولايات المتحدة بحملة واسعة ضد الأهداف الحكومية الإيرانية.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المناقشات في البيت الأبيض توضح استعداد ترامب لاستخدام القوة العسكرية ليس فقط كعقاب، بل أيضًا لتمهيد الطريق لاتفاق يرضي الولايات المتحدة. وأكدت وول ستريت جورنال أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بمدى جدية ترامب في هذا الخيار، رغم أن كبار مساعديه قدموا له هذه الخطة عدة مرات.تصاعد التوترويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإبرام صفقة تمنعها من امتلاك أسلحة نووية، وقد حذر من أنه في حال رفضت، ستواجه الجمهورية الإسلامية هجومًا أقوى بكثير مما حدث في صيف العام الماضي.وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية إلى خليج عمان والخليج، فيما أعلن لاحقًا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغست عن نشر وحدات إضافية هناك.وفي بداية فبراير/شباط، أجرى ممثلون أمريكيون وإيرانيون مفاوضات في عمان. وأفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الطرفين توصلا إلى مبادئ أساسية للعمل على اتفاق يضمن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، بينما أصرت طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب.وفي الأسبوع الماضي، صرح ترامب بأنه إذا رفضت إيران الصفقة، فإن واشنطن ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الإجراءات، والتي ستكون "صعبة جدًا" على الجمهورية الإيرانية.

https://sarabic.ae/20260219/إيران-في-رسالة-للأمم-المتحدة-تصريحات-ترامب-تشير-إلى-احتمال-حقيقي-لعدوان-عسكري-1110555355.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم