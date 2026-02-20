https://sarabic.ae/20260220/احتجاز-صحفي-إيطالي-قرب-إسطنبول-قبيل-مشاركته-في-اجتماع-مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة-1110561462.html
احتجاز صحفي إيطالي قرب إسطنبول قبيل مشاركته في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
احتجاز صحفي إيطالي قرب إسطنبول قبيل مشاركته في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
تعرض الصحفي الإيطالي أندريا لوسيدي للاعتقال في إسطنبول، عشية مشاركته في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التغطية الإعلامية الغربية المتحيزة للنزاع في أوكرانيا.
لافروف يكشف سبب شعبية "سبوتنيك" و"آر تي" في الغرب رغم الكراهية
احتجاز صحفي إيطالي قرب إسطنبول قبيل مشاركته في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
تعرض الصحفي الإيطالي أندريا لوسيدي للاعتقال في إسطنبول، عشية مشاركته في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التغطية الإعلامية الغربية المتحيزة للنزاع في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الخميس، أن لوسيدي، الذي كان يعمل في دونباس، اعتقل قرب إسطنبول.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، بدعوة من روسيا، في نيويورك اليوم الجمعة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت موسكو.
ويتناول الاجتماع موضوع "البعد المعلوماتي للأزمة الأوكرانية: كيف تؤثر التغطية الإعلامية على مسار النزاع".
17 أكتوبر 2025, 08:27 GMT
ويهدف الاجتماع إلى بحث دور وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية في تشكيل مفاهيم خاطئة حول الأزمة الأوكرانية.
كما يُتوقع أن يُحلل كيف أثرت تغطيتها المتحيزة للمراحل الرئيسية للنزاع على الرأي العام، وشوهت فهم أصول الأزمة، وقلصت فرص حلها دبلوماسيا.
وأكدت البعثة الروسية أن المتحدثين سيكونان عالم السياسة النرويجي غلين ديزن والصحفي الإيطالي أندريا لوسيدي.