احتجاز صحفي إيطالي قرب إسطنبول قبيل مشاركته في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
احتجاز صحفي إيطالي قرب إسطنبول قبيل مشاركته في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
احتجاز صحفي إيطالي قرب إسطنبول قبيل مشاركته في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
تعرض الصحفي الإيطالي أندريا لوسيدي للاعتقال في إسطنبول، عشية مشاركته في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التغطية الإعلامية الغربية المتحيزة للنزاع في... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T08:24+0000
2026-02-20T08:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الخميس، أن لوسيدي، الذي كان يعمل في دونباس، اعتقل قرب إسطنبول.وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، بدعوة من روسيا، في نيويورك اليوم الجمعة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت موسكو.ويتناول الاجتماع موضوع "البعد المعلوماتي للأزمة الأوكرانية: كيف تؤثر التغطية الإعلامية على مسار النزاع".كما يُتوقع أن يُحلل كيف أثرت تغطيتها المتحيزة للمراحل الرئيسية للنزاع على الرأي العام، وشوهت فهم أصول الأزمة، وقلصت فرص حلها دبلوماسيا.وأكدت البعثة الروسية أن المتحدثين سيكونان عالم السياسة النرويجي غلين ديزن والصحفي الإيطالي أندريا لوسيدي.لافروف يكشف سبب شعبية "سبوتنيك" و"آر تي" في الغرب رغم الكراهية
سبوتنيك عربي
تعرض الصحفي الإيطالي أندريا لوسيدي للاعتقال في إسطنبول، عشية مشاركته في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التغطية الإعلامية الغربية المتحيزة للنزاع في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الخميس، أن لوسيدي، الذي كان يعمل في دونباس، اعتقل قرب إسطنبول.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، بدعوة من روسيا، في نيويورك اليوم الجمعة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت موسكو.
ويتناول الاجتماع موضوع "البعد المعلوماتي للأزمة الأوكرانية: كيف تؤثر التغطية الإعلامية على مسار النزاع".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
بكين حول استهداف قوات كييف لمراسلي لوكالة "سبوتنيك": الصين تعارض العنف ضد الصحفيين
17 أكتوبر 2025, 08:27 GMT
ويهدف الاجتماع إلى بحث دور وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية في تشكيل مفاهيم خاطئة حول الأزمة الأوكرانية.
كما يُتوقع أن يُحلل كيف أثرت تغطيتها المتحيزة للمراحل الرئيسية للنزاع على الرأي العام، وشوهت فهم أصول الأزمة، وقلصت فرص حلها دبلوماسيا.
وأكدت البعثة الروسية أن المتحدثين سيكونان عالم السياسة النرويجي غلين ديزن والصحفي الإيطالي أندريا لوسيدي.
لافروف يكشف سبب شعبية "سبوتنيك" و"آر تي" في الغرب رغم الكراهية
