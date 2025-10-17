https://sarabic.ae/20251017/بكين-حول-استهداف-قوات-كييف-لمراسلي-لوكالة-سبوتنيك-الصين-تعارض-العنف-ضد-الصحفيين-1106103342.html
بكين حول استهداف قوات كييف لمراسلي لوكالة "سبوتنيك": الصين تعارض العنف ضد الصحفيين
قدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الجمعة، تعازي بلاده في مقتل مراسل وكالة أنباء "ريا نوفوستي" إيفان زويف.
وأوضح جيان في إحاطة إعلامية: "الصين تعارض باستمرار اضطهاد الصحفيين بسبب عملهم، وتحثّ على ضمان السلامة الشخصية للصحفيين العاملين في المؤسسات الإخبارية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".وأضاف الدبلوماسي أن الجانب الصيني يعرب عن تعازيه في وفاة الصحفي الروسي المأساوية.وكان المراسل الحربي في "سبوتنيك"، إيفان زوييف، قد لقي مصرعه في مقاطعة زابوروجيه أثناء أداء مهمة صحفية، نتيجة ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية، فيما أُصيب المراسل الحربي يوري فويتكيفيتش، بجروح خطيرة.وسبق أن قُتل عدد من مراسلي الوكالة على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، من بينهم أندريه ستينين، وروستيسلاف جورافليوف.المدير العام لـ"روسيا سيغودنيا" يعلق على مقتل مراسل "سبوتنيك" بمسيرة أوكرانية
وأوضح جيان في إحاطة إعلامية: "الصين تعارض باستمرار اضطهاد الصحفيين بسبب عملهم، وتحثّ على ضمان السلامة الشخصية للصحفيين العاملين في المؤسسات الإخبارية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".
وأضاف الدبلوماسي أن الجانب الصيني يعرب عن تعازيه في وفاة الصحفي الروسي المأساوية.
وكان المراسل الحربي في "سبوتنيك"، إيفان زوييف، قد لقي مصرعه في مقاطعة زابوروجيه
أثناء أداء مهمة صحفية، نتيجة ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية، فيما أُصيب المراسل الحربي يوري فويتكيفيتش، بجروح خطيرة.
ويُذكر أن فويتكيفيتش، يعمل منذ سنوات طويلة في الوكالة، وغطّى العديد من النزاعات المسلحة في مناطق ساخنة، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية، أما زوييف، فقد عمل لسنوات عدة في "سبوتنيك"، وحاز على عدد من الجوائز المهنية والرسمية، كما تلقّى في مارس/ آذار الماضي، رسالة شكر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسبق أن قُتل عدد من مراسلي الوكالة على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، من بينهم أندريه ستينين، وروستيسلاف جورافليوف.