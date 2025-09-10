"سبوتنيك" تفتتح مكتبا جديدا في بكين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/سبوتنيك-تفتتح-مكتبا-جديدا-في-بكين-1104696442.html
"سبوتنيك" تفتتح مكتبا جديدا في بكين
"سبوتنيك" تفتتح مكتبا جديدا في بكين
سبوتنيك عربي
افتتحت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، 10 سبتمبر/ أيلول 2025، مكتب "سبوتنيك" الجديد في بكين في منطقة تشاويانغ، مركز الأعمال في العاصمة... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T11:57+0000
2025-09-10T11:57+0000
العالم
روسيا
الصين
سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104698424_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_d7d172f577b40171eb18c7b632c92157.png
وحضر الحفل دميتري كيسيليوف، المدير العام لوكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" (عبر مؤتمر إلكتروني)، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (عبر مؤتمر إلكتروني)، وممثلون عن وزارة الخارجية الصينية، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبنكين، ورؤساء تحرير أبرز وسائل الإعلام الصينية، ومدونون وصحفيون.أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في خطاب تهنئة بمناسبة افتتاح مكتب "سبوتنيك الصين" الجديد في بكين، أن الوكالة حاضرة في السوق الصينية منذ أكثر من 10 سنوات، وتُعتبر من أشهر وسائل الإعلام الروسية في البلاد.وأضافت: "أنا على ثقة بأن التعاون في المجال الإعلامي يُسهم إسهامًا كاملًا في تعزيز العلاقات الروسية الصينية وتحسينها، وشراكة شاملة وتفاعل استراتيجي"وعرض خلال افتتاح مكتب "سبوتنيك" في بكين جزء من معرض الصور الفوتوغرافية لمشروع "التحرير... السلام للأمم"، بما في ذلك أرشيف صور فريد من نوعه لمكتب "SovInformBureau" من سنوات الحرب.وقدم عازف الساكسفون سيرغي غولوفنيا وعازف البيانو أوليغ ستاريكوف لضيوف الأمسية عروضًا روسية كلاسيكية لموسيقى الجاز، بينما تعدّ فرقة "أسطورة الكرملين"، شريكة الفعالية، كوكتيلات مميزة."روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" هي مجموعة إعلامية دولية مهمتها توفير تغطية سريعة ومتوازنة للأحداث العالمية، وإطلاع الجمهور على مختلف وجهات النظر حول الأحداث الرئيسية.وتضع الوكالة لنفسها أهدافًا بناءة بشكل خاص، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي توجد فيها. وتتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم صورة عادلة عن روسيا وجعلها مفهومة لمختلف المناطق، بالإضافة إلى جمع الدول مع جمهور الوكالة الذي يبلغ ملايين الأشخاص حول العالم.تقدّم مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مجموعة واسعة من مصادر المعلومات: فهي توحّد مواقع "سبوتنيك" الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بأكثر من 30 لغة، وتُبثّ إذاعيًا بـ 14 لغة، وتقدّم موجزات إخبارية باللغات الروسية والإنجليزية والصينية والإسبانية والعربية والفارسية. يوجد 24 مركزًا للوسائط المتعددة لـ"سبوتنيك" حول العالم.وفي روسيا، تمثل المجموعة الإعلامية وكالة الأنباء الرائدة "ريا نوفوستي" وموقعها الإلكتروني "ريا. رو"، ووكالة أنباء "بالت نيوز"، بالإضافة إلى مصادر المعلومات "برايم"، و"إنوسمي"، و"أوكراينا. رو"، و"توك/كوت"، و"سوشيال نافيجيتور"، و"أركتيك. رو"، ومركز "ريا ريتينغ" للأبحاث الاقتصادية، وإذاعة "سبوتنيك".وتعدّ "سبوتنيك الصين" جزءًا لا يتجزأ من المشهد الإعلامي الصيني منذ أكثر من عشر سنوات. وهي الوسيلة الإعلامية الأجنبية الوحيدة الحاصلة على تراخيص كاملة للعمل في الصين. تضم "سبوتنيك الصين" موقعًا إلكترونيًا إخباريًا، وتطبيقًا مصغرًا على "وي تشات"، وحسابات على "ويبو"، حيث يفوق عدد مشتركي "سبوتنيك" جميع منافسيها الغربيين مجتمعين، و"بيليبي"، بالإضافة إلى تطبيق للهواتف المحمولة.
"سبوتنيك" تفتتح مكتبا جديدا في بكين

11:57 GMT 10.09.2025
مكتب سبوتنيك في الصين
مكتب سبوتنيك في الصين
© Sputnik
تابعنا عبر
افتتحت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، 10 سبتمبر/ أيلول 2025، مكتب "سبوتنيك" الجديد في بكين في منطقة تشاويانغ، مركز الأعمال في العاصمة الصينية.
وحضر الحفل دميتري كيسيليوف، المدير العام لوكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" (عبر مؤتمر إلكتروني)، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (عبر مؤتمر إلكتروني)، وممثلون عن وزارة الخارجية الصينية، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبنكين، ورؤساء تحرير أبرز وسائل الإعلام الصينية، ومدونون وصحفيون.
مكتب سبوتنيك في الصين
مكتب سبوتنيك في الصين
مكتب سبوتنيك في الصين
© Sputnik
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في خطاب تهنئة بمناسبة افتتاح مكتب "سبوتنيك الصين" الجديد في بكين، أن الوكالة حاضرة في السوق الصينية منذ أكثر من 10 سنوات، وتُعتبر من أشهر وسائل الإعلام الروسية في البلاد.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه على مدار سنوات من العمل المثمر، نفّذ فريق كبير من المحترفين الحقيقيين العديد من المشاريع المميزة مع شركائهم وتم توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات فاعلة رئيسية في سوق الإعلام المحلي

وأضافت: "أنا على ثقة بأن التعاون في المجال الإعلامي يُسهم إسهامًا كاملًا في تعزيز العلاقات الروسية الصينية وتحسينها، وشراكة شاملة وتفاعل استراتيجي"
وعرض خلال افتتاح مكتب "سبوتنيك" في بكين جزء من معرض الصور الفوتوغرافية لمشروع "التحرير... السلام للأمم"، بما في ذلك أرشيف صور فريد من نوعه لمكتب "SovInformBureau" من سنوات الحرب.
وقدم عازف الساكسفون سيرغي غولوفنيا وعازف البيانو أوليغ ستاريكوف لضيوف الأمسية عروضًا روسية كلاسيكية لموسيقى الجاز، بينما تعدّ فرقة "أسطورة الكرملين"، شريكة الفعالية، كوكتيلات مميزة.
"روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" هي مجموعة إعلامية دولية مهمتها توفير تغطية سريعة ومتوازنة للأحداث العالمية، وإطلاع الجمهور على مختلف وجهات النظر حول الأحداث الرئيسية.
وتضع الوكالة لنفسها أهدافًا بناءة بشكل خاص، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي توجد فيها. وتتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم صورة عادلة عن روسيا وجعلها مفهومة لمختلف المناطق، بالإضافة إلى جمع الدول مع جمهور الوكالة الذي يبلغ ملايين الأشخاص حول العالم.
تقدّم مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مجموعة واسعة من مصادر المعلومات: فهي توحّد مواقع "سبوتنيك" الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بأكثر من 30 لغة، وتُبثّ إذاعيًا بـ 14 لغة، وتقدّم موجزات إخبارية باللغات الروسية والإنجليزية والصينية والإسبانية والعربية والفارسية. يوجد 24 مركزًا للوسائط المتعددة لـ"سبوتنيك" حول العالم.
وفي روسيا، تمثل المجموعة الإعلامية وكالة الأنباء الرائدة "ريا نوفوستي" وموقعها الإلكتروني "ريا. رو"، ووكالة أنباء "بالت نيوز"، بالإضافة إلى مصادر المعلومات "برايم"، و"إنوسمي"، و"أوكراينا. رو"، و"توك/كوت"، و"سوشيال نافيجيتور"، و"أركتيك. رو"، ومركز "ريا ريتينغ" للأبحاث الاقتصادية، وإذاعة "سبوتنيك".
وتعدّ "سبوتنيك الصين" جزءًا لا يتجزأ من المشهد الإعلامي الصيني منذ أكثر من عشر سنوات. وهي الوسيلة الإعلامية الأجنبية الوحيدة الحاصلة على تراخيص كاملة للعمل في الصين. تضم "سبوتنيك الصين" موقعًا إلكترونيًا إخباريًا، وتطبيقًا مصغرًا على "وي تشات"، وحسابات على "ويبو"، حيث يفوق عدد مشتركي "سبوتنيك" جميع منافسيها الغربيين مجتمعين، و"بيليبي"، بالإضافة إلى تطبيق للهواتف المحمولة.
