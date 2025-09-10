https://sarabic.ae/20250910/سبوتنيك-تفتتح-مكتبا-جديدا-في-بكين-1104696442.html

"سبوتنيك" تفتتح مكتبا جديدا في بكين

افتتحت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، 10 سبتمبر/ أيلول 2025، مكتب "سبوتنيك" الجديد في بكين في منطقة تشاويانغ، مركز الأعمال في العاصمة...

وحضر الحفل دميتري كيسيليوف، المدير العام لوكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" (عبر مؤتمر إلكتروني)، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (عبر مؤتمر إلكتروني)، وممثلون عن وزارة الخارجية الصينية، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبنكين، ورؤساء تحرير أبرز وسائل الإعلام الصينية، ومدونون وصحفيون.أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في خطاب تهنئة بمناسبة افتتاح مكتب "سبوتنيك الصين" الجديد في بكين، أن الوكالة حاضرة في السوق الصينية منذ أكثر من 10 سنوات، وتُعتبر من أشهر وسائل الإعلام الروسية في البلاد.وأضافت: "أنا على ثقة بأن التعاون في المجال الإعلامي يُسهم إسهامًا كاملًا في تعزيز العلاقات الروسية الصينية وتحسينها، وشراكة شاملة وتفاعل استراتيجي"وعرض خلال افتتاح مكتب "سبوتنيك" في بكين جزء من معرض الصور الفوتوغرافية لمشروع "التحرير... السلام للأمم"، بما في ذلك أرشيف صور فريد من نوعه لمكتب "SovInformBureau" من سنوات الحرب.وقدم عازف الساكسفون سيرغي غولوفنيا وعازف البيانو أوليغ ستاريكوف لضيوف الأمسية عروضًا روسية كلاسيكية لموسيقى الجاز، بينما تعدّ فرقة "أسطورة الكرملين"، شريكة الفعالية، كوكتيلات مميزة."روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" هي مجموعة إعلامية دولية مهمتها توفير تغطية سريعة ومتوازنة للأحداث العالمية، وإطلاع الجمهور على مختلف وجهات النظر حول الأحداث الرئيسية.وتضع الوكالة لنفسها أهدافًا بناءة بشكل خاص، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي توجد فيها. وتتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم صورة عادلة عن روسيا وجعلها مفهومة لمختلف المناطق، بالإضافة إلى جمع الدول مع جمهور الوكالة الذي يبلغ ملايين الأشخاص حول العالم.تقدّم مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مجموعة واسعة من مصادر المعلومات: فهي توحّد مواقع "سبوتنيك" الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بأكثر من 30 لغة، وتُبثّ إذاعيًا بـ 14 لغة، وتقدّم موجزات إخبارية باللغات الروسية والإنجليزية والصينية والإسبانية والعربية والفارسية. يوجد 24 مركزًا للوسائط المتعددة لـ"سبوتنيك" حول العالم.وفي روسيا، تمثل المجموعة الإعلامية وكالة الأنباء الرائدة "ريا نوفوستي" وموقعها الإلكتروني "ريا. رو"، ووكالة أنباء "بالت نيوز"، بالإضافة إلى مصادر المعلومات "برايم"، و"إنوسمي"، و"أوكراينا. رو"، و"توك/كوت"، و"سوشيال نافيجيتور"، و"أركتيك. رو"، ومركز "ريا ريتينغ" للأبحاث الاقتصادية، وإذاعة "سبوتنيك".وتعدّ "سبوتنيك الصين" جزءًا لا يتجزأ من المشهد الإعلامي الصيني منذ أكثر من عشر سنوات. وهي الوسيلة الإعلامية الأجنبية الوحيدة الحاصلة على تراخيص كاملة للعمل في الصين. تضم "سبوتنيك الصين" موقعًا إلكترونيًا إخباريًا، وتطبيقًا مصغرًا على "وي تشات"، وحسابات على "ويبو"، حيث يفوق عدد مشتركي "سبوتنيك" جميع منافسيها الغربيين مجتمعين، و"بيليبي"، بالإضافة إلى تطبيق للهواتف المحمولة.

