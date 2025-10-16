https://sarabic.ae/20251016/المدير-العام-لـروسيا-سيغودنيا-يعلق-على-مقتل-مراسل-سبوتنيك-بمسيرة-أوكرانية--1106094172.html
المدير العام لـ"روسيا سيغودنيا" يعلق على مقتل مراسل "سبوتنيك" بمسيرة أوكرانية
المدير العام لـ"روسيا سيغودنيا" يعلق على مقتل مراسل "سبوتنيك" بمسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن المراسل الحربي لوكالة "سبوتنيك"،... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T19:41+0000
2025-10-16T19:41+0000
2025-10-16T19:41+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101599/76/1015997601_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_83a623009396d85c1c669cb194eb9eb6.jpg
ولقي إيفان حتفه بطلًا أثناء تأديته مهمة تحريرية نتيجة هجوم بطائرة مسيرة شنته القوات المسلحة الأوكرانية.وللأسف، إيفان هو ثالث مراسل حربي من وكالة "سبوتنيك" يلقى حتفه على يد نظام كييف. في عام 2014، توفي المصور الصحفي أندريه ستينين في دونباس، وفي عام 2023، توفي صديق إيفان ومواطنه روستيسلاف جورافليف في مقاطعة زابوروجيه.
https://sarabic.ae/20251016/مسيرة-روسية-تتسلل-إلى-داخل-مخبأ-قناص-أوكراني-وتدمره-فيديو-1106070827.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101599/76/1015997601_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ead00f5c836ae929e835bd4b2b1cdb9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
المدير العام لـ"روسيا سيغودنيا" يعلق على مقتل مراسل "سبوتنيك" بمسيرة أوكرانية
صرح دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن المراسل الحربي لوكالة "سبوتنيك"، إيفان زوييف، كان صحفيا شجاعا ومقدامًا وموهوبًا، وقد لقي حتفه بطلًا أثناء تأديته مهمة تحريرية.
ولقي إيفان حتفه بطلًا أثناء تأديته مهمة تحريرية نتيجة هجوم بطائرة مسيرة شنته القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف كيسيليوف، أن إيفان كان صحفيًا شجاعا وموهوبا ومقداما، بذل جهدا كبيرا لنقل الحقيقة حول الأحداث الجارية في منطقة الصراع العسكري.
وأكد كيسيليوف: "سنعتني بعائلته وأصدقائه، وبالطبع، سنحافظ على ذكرى رفيقنا".
وللأسف، إيفان هو ثالث مراسل حربي من وكالة "سبوتنيك" يلقى حتفه على يد نظام كييف. في عام 2014، توفي المصور الصحفي أندريه ستينين في دونباس، وفي عام 2023، توفي صديق إيفان ومواطنه روستيسلاف جورافليف في مقاطعة زابوروجيه.