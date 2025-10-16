مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مخبأ قناص أوكراني وتدمره... فيديو

عربي
لافروف يجري محادثات مع وزير الخارجية المغربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251016/مسيرة-روسية-تتسلل-إلى-داخل-مخبأ-قناص-أوكراني-وتدمره-فيديو-1106070827.html
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مخبأ قناص أوكراني وتدمره... فيديو
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مخبأ قناص أوكراني وتدمره... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد ضابط روسي يخدم في المنطقة العسكرية الجنوبية يحمل رمز النداء "إكس"، أن طائرة مسيرة روسية استهدفت قناصًا أوكرانيًا داخل منزل، ما أدى إلى تدمير المخبأ وتحييد... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T10:05+0000
2025-10-16T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092157864_92:0:1146:593_1920x0_80_0_0_17dd95372d689e6475813414cec93730.png
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "طارت طائرة مسيرة روسية باتجاه مخبأ قناص من القوات المسلحة الأوكرانية، في منزل مدمر، عبر الباب مباشرة، تم تدمير كل من المبنى وتحييد المسلح".وتم تنفيذ الضربة الدقيقة من خلال طاقم الطائرات المسيرة التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة 56 التابعة للجيش 51 في المنطقة العسكرية الجنوبية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
https://sarabic.ae/20251016/القوات-الروسية-تستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1106068279.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092157864_224:0:1015:593_1920x0_80_0_0_e2cd07e86afa9e50775e44c47d258031.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مخبأ قناص أوكراني وتدمره... فيديو

10:05 GMT 16.10.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أكد ضابط روسي يخدم في المنطقة العسكرية الجنوبية يحمل رمز النداء "إكس"، أن طائرة مسيرة روسية استهدفت قناصًا أوكرانيًا داخل منزل، ما أدى إلى تدمير المخبأ وتحييد القناص.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "طارت طائرة مسيرة روسية باتجاه مخبأ قناص من القوات المسلحة الأوكرانية، في منزل مدمر، عبر الباب مباشرة، تم تدمير كل من المبنى وتحييد المسلح".
وتم تنفيذ الضربة الدقيقة من خلال طاقم الطائرات المسيرة التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة 56 التابعة للجيش 51 في المنطقة العسكرية الجنوبية.
سفينة كبيرة الأميرال تريبوتس الكبيرة المضادة للغواصات خلال البروفة النهائية للعرض العسكري المخصص ليوم البحرية في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
09:13 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала