مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مخبأ قناص أوكراني وتدمره... فيديو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
روسيا, العالم
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مخبأ قناص أوكراني وتدمره... فيديو
أكد ضابط روسي يخدم في المنطقة العسكرية الجنوبية يحمل رمز النداء "إكس"، أن طائرة مسيرة روسية استهدفت قناصًا أوكرانيًا داخل منزل، ما أدى إلى تدمير المخبأ وتحييد القناص.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "طارت طائرة مسيرة روسية باتجاه مخبأ قناص من القوات المسلحة الأوكرانية، في منزل مدمر، عبر الباب مباشرة، تم تدمير كل من المبنى وتحييد المسلح".
وتم تنفيذ الضربة الدقيقة من خلال طاقم الطائرات المسيرة التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة 56 التابعة للجيش 51 في المنطقة العسكرية الجنوبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.